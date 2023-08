Destiny 2 „Die Finale Form“ wird eine dynamische Welt bieten, die eure Gedanken liest und auf euch reagiert

Der Entwickler von Destiny 2 hat einen Blick in die Zukunft geworfen und enthüllt, was euch in „Die Finale Form“ erwartet. Ein bahnbrechendes Feature dieser kommenden Veröffentlichung 2024 ist eine lebendige, dynamische Umgebung, die in der Lage ist, eure Gedanken zu erahnen und sich euch anzupassen.

Um welches Feature geht es? Der Loot-Shooter Destiny 2 hat mit seinem intensiven Multiplayer-Gameplay und seiner fesselnden Handlung bereits eine Vorreiterrolle im Bereich der Sci-Fi-Spiele eingenommen. Spieler, die sich bis heute der chaotischen, aber auch einzigartigen Welt von Bungie verschrieben haben, wissen, dass die Fülle an Inhalten in Destiny 2 kaum zu übertreffen ist.

Bei der gestrigen Vorstellung des kommenden DLCs „Die Finale Form“ im Jahr 2024 gab es nun einen weiteren Ausblick auf ein äußerst interessantes Feature. Es soll dem umfangreichen Universum von Destiny 2 noch mehr Tiefe verleihen. Und dabei sieht so aus, als hätte Bungie Großes vor.

Die Spieler werden 2024 in „Die Finale Form“ erstmals den Reisenden betreten und dort in „einen winzigen Ausschnitt“ versetzt, in eine bisher unerforschte Zone namens „Das Bleiche Herz“.

Dabei soll es sich um eine dynamische Umgebung handeln, die aktiv auf die Spieler reagiert.

Die Vorstellung, dass „Die Finale Form“ eine derart „Gedankenlesende“ Umgebung erhält, mag auf den ersten Blick beunruhigend erscheinen, eröffnet aber dennoch faszinierende Möglichkeiten. Und Bungie erklärt auch, wie das funktioniert.

So soll das neue Feature funktionieren: Der Dreh- und Angelpunkt für dieses immersive Spielerlebnis ist ein Objekt namens „Das Bleiche Herz“. Bungie selbst beschreibt es als „seltsam“ und es befindet sich im Inneren des Reisenden.

Wer oder was ist der Reisende in Destiny? Der Reisende ist eine gigantische, geheimnisvolle Kugel, die über der Erde schwebt. Er hat der Menschheit viel Gutes gebracht und Geister erschaffen, die Menschen aus dem Tod zurückholen und sie in Hüter verwandeln.



Seit 2014 ist der Reisende in Destiny jedoch auch ein großes Mysterium und nimmt eine zentrale Rolle im Spiel ein. Er redet nicht, er ist ein “stummer Gott” und er hat einen Feind: die Dunkelheit. Gefühlt ewig steht er in Konflikt mit dem Zeugen, weil dieser ihn für seine Zwecke missbrauchen will, um das Universum zu verändern und “Die Finale Form” zu erschaffen. Eine albtraumhafte Lähmung der Realität nach der abnormalen Vorstellung des Zeugen.



Also müssen die Hüter dieses riesige Objekt, den Reisenden, betreten, um in einem epischen Finale den Zeugen und das Ende von Allem im Universum aufzuhalten.

Als der Zeuge, der Gegenspieler des Reisenden, diese Welt im Lightfall-DLC 2023 als Erster betrat, beeinflusste er desen Aussehen. Doch wenn die Hüter es schaffen, dem Zeugen endlich in den Reisenden zu folgen, wird das Bleiche Herz auch auf sie reagieren.

Wenn unser Hüter eintritt, beginnt sich auch der Rest durch „Das Bleiche Herz“ nach dem zu gestalten, was wir erlebt haben. erklärte Bungie im Showcase am 22. August

Mit anderen Worten: „Das Bleiche Herz“ reagiert vollständig auf einen Charakter, egal ob es sich dabei um den NPC des Zeugen oder eben einen Spieler und seinen Hüter in Destiny 2 handelt.

So wird „Das Bleiche Herz“ aussehen, das im Inneren des Reisenden liegt

Wie erkennt “Das Bleiche Herz”, was ich erlebt habe? Dieses Wissen kommt direkt vom Reisenden. Durch euren Geist kennt der Reisende anscheinend die Geschichte jedes Hüters und so sagt Bungie: „Es ist der Reisende, der die Welt vor dir nachbildet, so wie er sie auf deiner Reise gesehen hat.“

Das klingt so, als wird das Gameplay in „Die Finale Form“ nicht sehr linear sein und es wird sich anscheinend auch unheilvoll verändern.

So sagt Bungie: Alles wird zunächst eine „schöne Entwicklung“ sein. Doch dann sollen die Hüter auch feststellen, dass die Dinge „immer falscher“ werden.

Euch wird also vermutlich auffallen, dass Details nicht stimmen und man wird vielleicht stutzen, weil man Dinge anders in Erinnerung hat. Doch genau das könnte damit eine der spannendsten Möglichkeiten sein, die erste Saga von Licht und Dunkelheit 2024 abzuschließen, sodass dieses Erlebnis kein Spieler so schnell vergessen wird.

Was sagt ihr persönlich zu diesem immersiven Feature? Glaubt ihr, dass es ein neues Spielgefühl bringen wird, welches neue und alte Hüter in ihren Bann zieht und vielleicht bahnbrechend ist? Oder sagt ihr: niemals! Das ist alles schon vorgescriptet und wird mich nicht beeindrucken? Verratet es uns in den Kommentaren.

