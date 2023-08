Destiny 2: Hüter sagte bereits vor 8 Jahren die Lightfall-Story voraus – „Ich fühle mich so bestätigt.“

Vor acht Jahren stellte ein Hüter der Destiny 2-Community im Reddit eine gewagte These auf, die kaum Beachtung fand. Doch nun, nach all den Jahren, erweist sich seine Vermutung als wahr. Der Hüter hatte Recht und die Community findet: Das ist das ultimative „Ich habe es dir ja gesagt“.

Um welche Story geht es genau? Jede Woche können Hüter in Destiny 2 die wiederholbare Quest „Schleier-Eindämmung“ spielen. Sie ist nach dem Abschluss der Lightfall-Kampagne verfügbar und enthüllt weitere, äußerst interessante Storydetails in Form von Audioaufnahmen.

So wurde bisher offenbart, dass die Dunkelheit das Nichtphysische und das Licht das Physische repräsentiert.

Dass sowohl Savathun als auch der Strike-Charakter MSund12 daran beteiligt waren, den Schleier vor dem Zeugen zu verbergen und die Hüter das zunichtegemacht haben.

Es gab weitere Informationen über die Gründung der Stadt Neomuna auf Neptun.

Interessante Enthüllungen zum Charakter von Maya Sundaresh, über die man seit Lightfall überall im neuesten Zielort Neomuna stolpert.

Und genau hier kommt der geheimnisvolle Hüter ins Spiel. Denn seine gewagte These zu Maya Sundaresh hat bereits vor acht Jahren genau ins Schwarze getroffen.

Spoilerwarnung: Der folgende Artikel wird Storydetails zu Destiny 2 Lightfall und der Aktivität „Schleier-Eindämmung“ enthüllen. Lest also ab hier nicht weiter, wenn ihr die Mission noch nicht gespielt habt und die Überraschung im Spiel selbst erleben möchtet.

Unbeachteter Reddit-Thread trifft genau ins Schwarze

Das hat der Hüter vorhergesagt: Der betreffende Hüter hatte aus einigen Lore-Details der damaligen Destiny-Story bereits so gut die richtigen Schlüsse gezogen, dass er unwissentlich das acht Jahre später stattfindende Finale der „Schleier-Eindämmung“ in Lightfall spoilerte.

Seine Suche begann mit einem einfachen, aber faszinierenden Hinweis auf den Namen “Maya”.

Er suchte weiter nach diesem Namen – von der buddhistischen Bedeutung bis hin zu seiner ursprünglichen Verwendung, um vielleicht eine Verbindung herstellen zu können.

Dabei fand er heraus, dass es in der hinduistischen Mythologie tatsächlich eine Verbindung zwischen Maya und Lakshmi, der Göttin des Wohlstands und der Liebe, gibt.

Maya? Lakshmi? – Die Namen waren beide im Destiny-Universum bekannt.

Ein weiterer Punkt, der dann seine Theorie bekräftigte, war dann ein Grimoire-Eintrag über Maya Sundaresh und ihre Beteiligung an der Erforschung der Vex-Simulationen sowie Hinweise auf das Ishtar Kollektiv.

Nachdem der Hüter das alles zusammengetragen hatte, stellte er sich die Frage „Könnte diese Gruppe von Wissenschaftlern die Keimzelle des Kriegskults der Zukunft sein? Und wäre es möglich, dass Maya Sundaresh später den Namen “Lakshmi” annahm?“

Damals noch eine gewagte These. Dennoch stellte er sie im Destiny-Reddit vor und schrieb: „Ich denke, Lakshmi-2 und Maya Sundaresh könnten dieselbe Person sein.“

Die Idee geriet in Vergessenheit: Im Laufe der Jahre wurde der Account des Hüters gelöscht. Seine Idee blieb zwar online, wurde aber kaum beachtet.

Als dann jedoch im August 2023 die wöchentliche „Schleier-Eindämmung“ in Lightfall die große Bombe platzen ließ erinnerten sich einige wenige Lore-Interessierte Spieler daran, dass da jemand war, der tatsächlich mit allem Recht hatte und kommentierten den Beitrag.

iMorpheus schrieb: „Der Typ hat es vor acht Jahren voll auf den Punkt gebracht. Wild.“

xbftw kommentiert: „Holy Shit, das ultimative „Ich habe es dir ja gesagt“”

Der Streamer Lucky10PP bereitete die Story in einem Video auf und brachte sie mit dem Titel „Hüter hat das Destiny-Rätsel vor 8 Jahren gelöst!“.

Unter diesem Video hat sich dann sogar der „Story-Prophet“ von damals unter dem Nicknamen caseyl5001 wieder gemeldet, dessen Account gelöscht wurde und teilte mit:

Das ist mein Beitrag! Ich fühle mich gerade so bestätigt. Ich habe diesen Account gelöscht und es bereut. […] Ich erinnere mich daran, dass mehrere Kommentare meinten, es sei unwahrscheinlich, da die Namen sehr gewöhnlich waren und es wahrscheinlich nur ein Zufall war. kommentierte caseyl5001 unter Lucky10PPs Video

Andere sind skeptischer wie Rascal0302. Er kommentiert: „Ehrlich gesagt, er hat es nicht vorhergesehen, Bungie hat es gesehen und es einfach kopiert.“

Und doch hinterlässt seine verblüffende Vorhersage nicht nur ein Gefühl der Bestätigung. Sie zeigt auch die unerwarteten und tiefen Verbindungen, die in den Tiefen des Destiny-Universums existieren können.

Zu viel Zufall, um keine Absicht zu sein

Links: Prophezeiung-Dungeon im Jahr 2020 | Rechts: Der Reisende in Lightfall im Jahr 2023

Hat Bungie alles schon immer gewusst? Das ist wohl eine der fesselndsten Fragen, die sich aus dieser Enthüllung der vorausschauenden Theorie des Hüters ergibt.

Wie bei Savathun im „Die Hexenkönigin“-DLC drängt sich auch in „Lightfall“ die Frage auf: „Hatte das Narrativ-Team von Bungie zum Start von Destiny die umfangreiche Saga um Licht und Dunkelheit in ihren Grundpfeilern mit dem Schleier als Teil des Reisenden bereits ausgearbeitet?“

Manche sagen: Nein. Denn 2017 gab Luke Smith, damals Game Director von Destiny 2, offen zu: „Ja, wir hatten keine Idee, was die Dunkelheit eigentlich sein soll.“

Vielleicht nicht bei der Dunkelheit. Trotzdem ist es nur schwer vorstellbar, dass Bungie nicht zumindest eine Ahnung davon hatte, wohin die Reise mit Licht und Dunkelheit grundsätzlich gehen soll.

Manch ein Spieler glaubt inzwischen, dass Bungie den Schleier vielleicht sogar schon 2017 in einer Zwischensequenz bei der Kampagne zur Roten Schlacht versteckt habe.

Hier existieren jedoch unterschiedliche Interpretationen:

Die meisten Spieler glauben, die Darstellung in der Cutscene bezieht sich einfach auf die drei Hüter-Klassen. Der Pfeil für den Jäger, das Schwert für den Warlock und am Ende das Schild für den Titan.

Andere jedoch denken inzwischen, es könnte sich auch um einen Speer und ein Schwert als Symbol für die Dualität aus Konflikt und Frieden handeln. Und das Schild ist kein Schild, sondern der Schleier.

Macht euch selbst ein Bild: Wir haben die kurze Cutscene aus „Die Rote Schlacht“ hier nochmals eingebunden. Sie zeigt eine untergegangene Zivilisation, die Pyramidenschiffe und die besagte Darstellung offenbart. Schaut genau hin bei Minute 00:53.

Auch an anderen Orten in Destiny 2 fallen einigen Hütern jetzt Dinge auf, die die aktuelle Story gut visualisieren und an denen man im Spiel immer und immer wieder ahnungslos vorbeigerannt ist.

So sieht man seit 2020 im Dungeon der Neun namens „Prophezeihung“ ebenfalls die Kreis-Dreieck Symbolik. Etwas, dass der Zeuge dem Reisenden jedoch erst im Jahr 2023 „aufgedrückt“ hat.

Dies Kreis-Dreieck-Symbolik findet sich auch im Turm der Letzten Stadt. Alle Weghinweiser an den Wänden zeigen sie schon seit Jahren, nur dass es den Hütern erst jetzt klar wird.

Das könnte alles Zufall sein. Aber es ist vielleicht auch etwas zu viel Zufall, um keine Absicht zu sein.

Es scheint immer mehr so, dass Bungie schon damals den Faden der Geschichte kannte und viele kleine subtile Wege nutzte, um die Spieler auf die kommende Enthüllung vorzubereiten.

Was kommt noch? Am 22. August ab 18:00 Uhr gibt es die ersten Informationen über das letzte DLC „Die Finale Form“ und dann werden die Hüter endlich 2024 das große Mysterium aufdecken, wie es im Inneren des Reisenden aussieht. Und was noch viel wichtiger ist: Sie werden einen alten Freund wiedertreffen.

Was haltet ihr von der verblüffenden Vorhersage des Hüters? Glaubt ihr, Bungie hat diese vielen Details im Spiel schon immer so geplant und darauf gebaut, dass die Hüter jetzt, am Ende der Saga, diese ungeahnten Verbindungen im Destiny-Universum entdecken werden? Und ist es der Schleier im Video die Roten Schlacht oder nicht? Verratet uns in den Kommentaren gerne, wie ihr das seht.

