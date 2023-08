Destiny 2: Chef gibt in einem offenen Video eigene schwere Fehler zu und kündigt an, was besser werden soll

Die Destiny 2-Community ist derzeit äußerst unzufrieden mit dem Zustand des Loot-Shooters und der Kommunikation seitens Bungie. Nun hat der Game Director persönlich auf die Vorwürfe reagiert. Er räumte gravierende Fehler ein, kündigte Verbesserung an, dämpfte aber auch die Erwartungen an das Showcase zu „Die Finale Form“.

Mit dieser Kritik muss sich Destiny 2 auseinandersetzen: Seit dem Start von Lightfall läuft es nicht mehr gut für Bungies Loot-Shooter.

Viele Hüter und Content-Creator sind zunehmend unzufriedener mit dem aktuellen Zustand und der allgemeinen Ausrichtung des Spiels. Und nachdem Bungies Game Director Joe Blackburn dann Anfang August auch noch ein enttäuschendes „State of the Game“-Update über den Zustand des Spiels veröffentlichte, war die Stimmung noch schlechter.

Ein großer Vorwurf: Bungie habe die Leidenschaft für Destiny 2 verloren, konzentriere sich nur noch auf seine neuen IPs und lasse das Franchise auf Sparflamme laufen, ignoriere die Wünsche der Hüter, bitte sie aber weiterhin zur Kasse.

Vor allem die zunehmende Präsenz von Mikrotransaktionen und die Fokussierung auf das Everversum, den In-Game-Shop von Destiny 2, werden stark kritisiert.

Unzufriedenheit herrscht auch über die Art und Weise, wie die immer wiederkehrenden Seasons im Spiel gestaltet sind und wie langweilig und unattraktiv die Inhalte derzeit sind.

Seit mehr als 950 Tagen hat man das PvP nicht mehr geliebt, und Bungie, ein Studio im Besitz von Sony mit Hunderten von Mitarbeitern, habe nicht die Ressourcen, um mehr als eine neue PvP-Karte pro Kalenderjahr zu liefern.

Ein Teil der Community zweifelt inzwischen bereits an der Zukunft des Spiels und fragt sich, ob Bungie überhaupt noch in der Lage ist, das Destiny-Franchise wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.

In einem Vlog-Video über Twitter antwortete der Game Director von Destiny 2 nun sehr persönlich auf die Kritik und räumte ein, dass der „State of the Game“-Artikel „nicht den Standards entsprach“.

„Das ist niemandes Schuld, außer meiner.“

Das hatte der Game Director mitzuteilen: Inmitten der heftigen Kritik an Destiny 2 hat sich Bungie dazu entschlossen, dass sich Game Director Joe Blackburn persönlich in einem Vlog an die Spieler wendet.

Vor einigen Wochen haben wir eine Kommunikation zum Stand des Spiels veröffentlicht, die nicht unseren Standards entsprach, welche ihr alle von solchen Mitteilungen erwartet habt. Sie bot nicht die übergreifende Vision, die wir normalerweise liefern. […] Das liegt allein an mir, das ist niemandes Schuld außer meiner eigenen. Deshalb wollte ich direkt mit euch sprechen und euch ein Update darüber geben, wie wir den Stand des Spiels einschätzen, den wir veröffentlicht haben, und was wir über Destiny insgesamt denken. erklärte der Game Director von Destiny 2 Joe Blackburn

Man geht direkt auf die Vorwürfe und die jüngsten Entscheidungen ein, was die Ernsthaftigkeit der Situation unterstreicht. Im Statement werden folgende Punkte angesprochen:

Die Erwartungen der Spieler an den Showcase am 22. August zu „Die Finale Form“. Der Zustand des PvP und eine neue Team-Fokussierung auf Lösungen zu den Problemen. Die Kritik an mehr neuen, kostenpflichtigen Rüstungs-Ornamenten für das Everversum, aber kaum noch kostenlosen Rüstungs-Set für die Playlisten. Bungies aktuelle Kommunikationsstrategie, die nach negativer Interaktion mit dem Community-Team anonymer und damit unpersönlicher wurde.

Wir gehen nachfolgend auf alle Punkte ein und sagen euch, was Bungie dazu angekündigt hat. Das vollständige Video könnt ihr euch auf Twitter ansehen.

Erste Leaks zum neuen DLC “Die Finale Form” zeigen eine rote Zukunft

1. Erwartet nicht zu viel vom „Die Finale Form“-Showcase

Bungie dämpft hohe Erwartungshaltung: Zuletzt haben viele Spieler ihre Zukunft in Destiny 2 von den Bekanntmachungen des Showcase zu „Die Finale Form“ abhängig gemacht. Sie sehen den Showcase als Moment, der darüber entscheidet, ob Bungie ihr Vertrauen zurückgewinnen kann oder nicht.

Diese Erwartungshaltung dämpfte Joe Blackburn jedoch.

Ganz ehrlich, diese Präsentation ist keine Reaktion auf den „State of the Game“-Artikel. Sie ist keine Reaktion auf viele der Stimmungen online, und sie ist definitiv keine Reaktion auf dieses Video. Sie wurde bereits vor einiger Zeit als eine fokussierte Enthüllung aufgenommen. […] Die „Finale Form“ konzentriert sich auf das Licht. Es konzentriert sich auf die Feinde, die wir aufgebaut haben, und die Verbündeten […]. Es geht nicht um eine Menge verrückter neuer Systeme oder verrückter neuer Themen, die in Destiny Einzug halten. Stattdessen möchten wir eine Erfahrung schaffen, die für jeden, der jemals Destiny gespielt hat, super einfach ist, damit er sich in den Inhalt verlieben kann, der ihm geboten wird. justierte Joe Blackburn den Fokus des Showcase zum kommenden DLC

Das wird im Showcase vorgestellt: Das Showcase zu „Die Finale Form“ wird sich stark auf die Geschichte der Licht- und Dunkelheits-Saga konzentrieren, auf den Schauplatz.

Dazu wird Bungie wohl auch darauf eingehen, wie sich der Live-Service von Destiny 2 nach dem letzten DLC „Die Finale Form“ ändern wird. Man soll es genießen, sich aber auch bewusst sein, dass es wohl keine Antworten zu eurer Kritik oder phänomenale Neuerungen liefern wird.

2. Mehr Verbesserungen für das PvP

Die PvP-Community soll endlich mehr Aufmerksamkeit bekommen und ein „PvP-Karten-Paket”

Das tut Bungie ab sofort für‘s PvP: Der Game Director räumte ein, dass der Ansatz von Bungie für das PvP „nicht den Schmelztiegel hervorbringt, den unsere Spieler von uns erwarten.“

Es ist klar, dass der langsame Zustrom von PvP-Karten nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Und obwohl ab und zu neue PvP-Karten ins Ökosystem eingebracht werden, zwingt uns die Tatsache, dass wir nur einmal im Jahr eine neue Karte veröffentlichen, dazu, eine Karte zu erstellen, die alles abdecken muss, was bedeutet, dass sie in nichts wirklich gut sein kann. bestätigte Joe Blackburn die Kritik der Spieler

Doch diese schlechte PvP-Philosophie will man nächstes Jahr ändern.

Statt wie bisher im Verlauf des Jahres schrittweise neue Karten einzuführen, konzentriert Bungie sich auf die Schaffung eines Kartenpakets, das für alle Spieler kostenlos zugänglich sein wird.

Außerdem stellt man ein „PVP Strike Team“ zusammen, dass sich nur um die Verbesserung für den Schmelztiegel kümmern soll.

Es wird aus PVP-Entwicklern bestehen und entscheiden, welche Änderungen vorgenommen werden sollen und das Team soll der Community Bungies Ideen für das PvP mitteilen, sobald diese von den Chefs genehmigt wurden und Feedback einholen.

Die Einrichtung dieses Teams scheint eine direkte Antwort auf die Theorie der Community zu sein, dass Destiny 2 seit einiger Zeit kein festes, dediziertes PvP-Team mehr hat und PvP-Entwickler von Destiny 2 zur neuen IP „Marathon“ gewechselt sind.

Blackburn betont: All das ist eine Abkehr von der bisherigen Strategie und es wird einige Zeit dauern, bis Bungie die Details dessen, was dann im nächsten Jahr kommt, vorstellen kann.

3. Ein Rüstungs-Set zum erspielen

Das Everversum lockte mit Ornamenten – Neue Ritual-Rüstungen gab es keine

Ursprünglich hat Bungie mit jeder Erweiterung auch Ritual-Rüstungen veröffentlicht. Doch für das aktuelle DLC „Lightfall“ fehlte eine solche.

Die Spieler kritisierten dies und merkten an, dass es widersprüchlich sei, kostenpflichtige Rüstungsornamente für das Everversum zu erstellen, aber die Sets für Playlisten zu vernachlässigen.

Wir haben versäumt, als wir unsere Prioritäten neu gesetzt haben, zu sagen, wo unsere Ressourcen hingehen und dies an euch zu kommunizieren. Wir wussten, dass wir nicht jedes Jahr ein Rüstungsset für die Ritual-Playlisten erstellen können. Und wir dachten, okay, das ist in Ordnung, wir haben viel, dass diese Grundfantasie der Hüter (Cowboy-Rüstungen, Unterwasser-Rüstungen und Raid-Rüstungen) erfüllt, aber wir hätten euch das mitteilen sollen. erklärte der Game Director

Um diese unangekündigte Änderung auszugleichen, kündigte er daher an, ein ursprünglich für den Everversum-Store geplantes Rüstungsset stattdessen gegen Ende der nächsten Season als kostenloses Ritual-Rüstungsset zu veröffentlichen.

4. Wieder mehr Kommunikation vom Bungie-Team

So will Bungie zukünftig kommunizieren: Ein weiterer Kritikpunkt war die neue Kommunikationsstrategie von Bungie. Diese wurde anonymer und damit unpersönlicher, als Hass und Drohungen gegen Bungie-Mitarbeiter von Spielern überhandnahmen.

Destiny 2 gewinnt Klage über 400.000 $ gegen Mann, der Mitarbeiter bedrohte – Expertin erklärt, warum das so wichtig ist

Ich möchte nicht, dass jemand, der sich bei Bungie anmeldet, um über das Spiel mit euch allen zu sprechen, sich um seine persönliche Sicherheit sorgen muss. hielt Joe Blackburn fest

Die aktuelle Kommunikations-Situation bei Bungie verdeutlichte, wie wichtig effektive Kommunikation zwischen einem Entwickler und seiner Community ist. Man erwartet nicht nur qualitativ hochwertigen Content, sondern auch eine transparente Interaktion.

Bungie wird daher die Interaktionen mit den Spielern mit dem Start der neuen Season 22 wieder stärken.

Die Interaktion wird jedoch weiterhin über Bungies anonymisierte „Markenkonten“ abgewickelt.

Es ist also noch ein vorsichtiger Schritt zurück zu einer besseren Kommunikation. Joe Blackburn wird jedoch selbst den ersten Schritt auf die Community zu machen.

Dazu erwähnt der Chef von Destiny 2: „Wenn Season 22 wieder beginnt, werde ich viel im Spiel sein. Also möchten wir uns dazu verpflichten, ein paar Mal in der nächsten und der darauffolgenden Season zu streamen, wie ich das Spiel spiele. Ihr könnt kommen und mit mir reden, und es wird nicht vollgepackt mit Enthüllungen sein, aber es ist eine großartige Gelegenheit, einfach mal vorbeizuschauen bei Joe.“

Das sagt die Destiny-Community zum Statement

Die Reaktionen der Destiny-Community auf dieses Statement waren durchaus positiv. Man begrüßte vor allem die persönlichen Erklärungen auf Augenhöhe mit den Spielern.

Kildozer666 findet: „Bitte macht diese Art ehrlicher und direkter Kommunikation zur Standardpraxis bei Bungie, anstatt nur in Notfällen darauf zurückzugreifen. Bitte wartet nicht darauf, dass die Community völlig weg ist und das ganze Spiel niederbrennt, bevor Bungie beginnt, Brände zu löschen und zu kommunizieren. […]“

Der ambitionierte PvP-Spieler und Content-Creator Frostbolt kommentiert: „Schön zu hören, dass es einen fokussierteren Ansatz für PvP geben wird. Einige Dinge sind noch unklar, aber das war erfrischend zu hören.“

TheDestinyShow-Podcast schrieb: „Wir schätzen deine Ehrlichkeit, Joe. Dies war ein dringend benötigtes Update, und wir schätzen die klarere Perspektive sowie deine schnelle Reaktion darauf, auf das Feedback der Hüter zu hören und sich auf das zu konzentrieren, was die Spieler wollten. Wir hoffen, in Zukunft mehr direkte Kommunikation von dir zu erhalten.“

Der Spieler Muffinbandit schreibt: „Das ist es, was wir uns gewünscht haben. Ich liebe die ‘Fact-to-Face’-Kommunikation. Es fühlt sich echt an.”

Andere in der Destiny-Community blieben vorsichtig bis ablehnend und betonten, dass das Statement zwar einige Fragen beantwortet, aber auch „nur wieder ein Trick“ von Bungie sei.

Mr. Ben schreibt: „Die Leute sind darauf reingefallen? Schon wieder?!? Kommt schon Leute. Das ist alles nur ein Trick, um euch zur Vorbestellung von Final Shape zu bewegen. […] Dies dient der Schadensbegrenzung vor dem Showcase in der nächsten Woche und ihr könnt sicher sein, dass Vorbestellungen noch am selben Tag online gehen.“

ibetonme will das erst glauben, wenn die Ankündigungen verfügbar sind: „Dies ist ein Anfang in die richtige Richtung und ich begrüße die Bemühungen. Ich möchte diese Änderungen jedoch sehen, bevor ich wieder in den Destiny-2-Hype einsteige.“

Wir wollen eure Meinung zu diesem Thema wissen. Was sagt ihr zu den Ankündigungen? Hinterlasst eure Ansicht gerne in unseren Kommentaren und tauscht euch mit anderen Hütern dazu aus.

Ein kleines Extra droppte der Game Director auch noch: In der Finalen Form wird es eine Überarbeitung von Xur und seinen Seltsamen Münzen sowie dem HUD geben.

Für alle, die vorerst aber einen Ausblick auf die kommende Woche und die neue Season 22 in Destiny 2 haben möchten – bitte hier lang:

