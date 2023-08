Destiny 2: Ein Satz zeigt für Kritiker das ganze Problem von Bungie

In Destiny 2 sind die Spieler ständig auf der Suche nach neuen Inhalten und Überraschungen. Doch werden sie häufig enttäuscht. Ein Meme-Bild, das Spieler gerade teilen, soll der wahre Grund für die verlorene Leidenschaft von Bungie sein.

Um welche Satz geht es? Im Mittelpunkt der jüngsten Diskussionen über Bungies mögliche Angst vor zu viel Inhalt steht ein markantes Bild, das einen Satz zeigt:

Das Bild zeigt die Worte “Beware of Overdelivery, You’re creating patterns!” was übersetzt “Vorsicht vor Übererfüllung, du erschaffst Muster!” bedeutet.

Dieses Meme-Bild teilt die Destiny-Community gerade wieder vermehrt

Der Satz bedeutet: Wenn man mehr macht, als von einem erwartet wird, dann setzt man einen neuen Standard:

Wenn man also Überstunden schiebt, um in einem DLC 2 neue Strikes zu bringen

Man im nächsten DLC aber nur einen neuen Strike schafft

Dann werden Spieler enttäuscht sein, weil sie mit 2 neuen Strikes gerechnet haben. Das Besondere, “die Übererfüllung”, wurde zum neuen Standard

Woher kommt das Bild? Das Bild war Teil einer Präsentation aus dem Jahr 2022, in der Chief Development Officer Justin Truman einen genaueren Einblick gab, wie Bungie nahezu jeden Aspekt seines Live-Service-Ansatzes neu überarbeitet und umgesetzt hat.

Jedoch speziell diese eine „Warnung“ vor der “Übererfüllung” kam bei den Spielern nicht gut an, vor allem nach dem enttäuschenden State-of-the-Game Bericht in der vergangenen Woche.

Das Bild wurde deswegen in der Online-Community vielfach geteilt und als möglicher Grund angeprangert, warum auch im Jahr 2023 bestimmte Aspekte von Destiny 2 nicht mehr die erhoffte Aufmerksamkeit erhalten.

Der Game Director hatte gesagt, man könne keine neuen PvP-Karten entwickeln. Dafür reichten die Kapazitäten nicht aus.

Sogar der Rücktritt des Game Directors von Bungie wird inzwischen gefordert.

„Klingt wie ein Eingeständnis verlorener Leidenschaft“

Das ist die Kritik der Spieler: Nach dem enttäuschenden “State of the Game” von Bungie prangerte der Spieler dayjobdan mit dem Meme-Bild erneut an, dass Bungie seine Ressourcen und Energie einfach nicht benutzt, um etwas Beeindruckendes zu schaffen. Dafür erhielt er viel Zuspruch.

Es ist schwierig, einem Team zu sagen, das zusätzliche Ressourcen und Energie hat und etwas Beeindruckendes tun möchte – etwas, das das Spiel absolut großartig und fantastisch machen würde – zu sagen: ‘Wir sollten das nicht veröffentlichen, weil es eine Übererfüllung wäre, die uns für zukünftige Entwicklungsphasen zum Scheitern bringen würde. twitterte der Hüter dayjobdan

Der Spieler Pinetell meint zudem, dass Bungie, anstatt zu versuchen, mit noch größeren und kreativeren Inhalten zu glänzen, das Spiel anscheinend einfach nur langweilig machen will.

“Bungie will das Spiel anscheinend einfach nur langweilig machen!”

Das ist das Problem mit der Kritik: Es ist wichtig zu betonen, dass das Meme-Bild, das jetzt für den Mangel an Inhalten verantwortlich gemacht wird, aus dem Zusammenhang gerissen wurde.

Ursprünglich wurde die Aussage verwendet, um zu verdeutlichen, dass Bungie keine exzessiven Überstunden, auch als “Crunch” bekannt, mehr fördert. Und trotzdem führt diese klare Absage an ungesunde Arbeitsbedingungen seit Jahren immer wieder zu bissigen Kommentaren, in denen das Studio fälschlicherweise als „faul“ bezeichnet wird.

Bungie kann den Standard der ersten Jahre von Destiny 2 ohne Activision nicht halten

Das steckt aus Bungies Sicht hinter dem Satz: Zu Beginn von Destiny 2, in den Jahren 2017 bis 2019, legte Bungie ein viel höheres Tempo vor.

Doch dieses Pensum konnte nicht gehalten werden. Das lag nicht etwa daran, dass Bungie untätig oder „faul“ wurde, sondern weil sich die Umstände änderten, wie Paul Tassi von forbes ausführt.

Er zeigte eine umfangreiche Liste an Inhalten, die von 2017 bis 2019 für Destiny 2 umgesetzt wurden, die erkennen lässt, warum sich das Tempo nicht halten ließ:

In Jahr 1 lieferte Bungie: Die Kampagne der „Roten Schlacht“, den „Leviathan“-Raid, die Kampagne zu „Fluch von Osiris“, den Zielort Merkur, den „Weltenfresser“-Raid, die „Kriegsgeist”-Kampagne, den Zielort Mars und den „Sternenschleuse“-Raid.

In Jahr 2 lieferte Bungie: Die Kampagne „Forsaken“, den „Der Letzte Wunsch“-Raid, den „Der Zerbrochene Thron“-Dungeon, die Zielorte Wirrbucht und Träumende Stadt, die Kampagne der „Schwarzen Waffenkammer“, den „Geißel der Vergangenheit“-Raid, die Season der Opulenz und den „Krone des Leids“-Raid.

Zu Beginn von Jahr 3 kam dann: Die Kampagne zu „Festung der Schatten“, der Zielort Mond, der „Garten der Erlösung“-Raid und der Dungeon „Die Grube der Ketzerei“.

Dieses Content-Pensum der ersten 2 Jahre konnte Bungie jedoch nur mit Unterstützung von zwei vollwertigen Studios von Activision erreichen.

Spieler spüren 2023 die Lektionen aus der Vergangenheit

Das hat sich 2019 geändert: Diese Dynamik von vier neuen Raids innerhalb eines Jahres ließ sich jedoch nicht mehr aufrechterhalten, als Bungie ab 2019 ohne die Hilfe von Activision Blizzard und deren Hilfs-Studios agierte, was in der Konsequenz zu einem Rückgang an Inhalten führte.

Inzwischen hat Bungie das PvE-Content-Pensum zwar wieder etwas aufgestockt. Das hat sich jedoch auch in den Kosten, beispielsweise für die Dungeons, niedergeschlagen.

So sieht das aktuelle Content-Pensum für Destiny 2 aus:

Pro DLC liefert Bungie derzeit neben der DLC- und Season-Kampagne einen neuen Raid sowie einen alten Vermächtnis-Raid. Dazu kommen jeweils zwei neue Dungeons.

Laut Paul Tassi ist es aber auch damit noch schwierig, die hohen „Erwartungen“, die in den ersten beiden Jahren bei den Hütern geweckt wurden, zu erfüllen.

So sei die Aufgabe, eine Balance zwischen Qualität und Menge zu finden, eine ständige Herausforderung. Tassi vergleicht dies mit Menschen in normalen Jobs. Auch sie müssen darauf achten, ihre Aufgaben realistisch zu verteilen. Und hier steht Bungie als Entwickler vor der Verantwortung, ein Maß an Inhalten zu liefern, das nachhaltig ist und gleichzeitig die Erwartungen der Spieler erfüllt.

Er findet daher: Es gibt sicher viel zu kritisieren an Destiny 2, aber dieser Satz kann dafür nicht benutzt werden.

Einige Spieler wünschen sich trotzdem eine dringende Neubewertung der Strategie von Bungie, um das Spielerlebnis langfristig zu verbessern, und fordern dafür sogar schon den Rücktritt von Joe Blackburn.

So wie der Hüter Arahdial via Twitter:

Blackburn sollte wieder in die Qualitätskontrolle gehen. [Destiny 2] braucht dringend Unterstützung und er führt das Spiel direkt ins [Verderben]. Wenn er das Spiel wirklich lieben würde, würde er zurücktreten. Es ist an der Zeit, jemanden mit einer leidenschaftlichen Stimme an die Spitze zu lassen, der sich gegen das Management und für das Spiel einsetzen wird. fordert der Hüter Arahdial via Twitter

Was sagt Bungie dazu? Ein direktes Statement des Entwicklers zu den Vorwürfen gibt es nicht. Dennoch hat Bungies Game Director Joe Blackburn im Juni fast prophetisch über die Faktoren und Zwänge gesprochen, die in die Entwicklungsprozesse von Bungie einfließen.

„[…] Die internen Abläufe für die Entwicklung [von Live-Service-Spielen]“ sind viel schwieriger, als ich mir je hätte vorstellen können. Ich glaube, dass auf beiden Seiten der Wunsch besteht, transparenter zu sein, aber … […] Es ist oft nur eine Mischung aus einer riesigen Spielerbasis, die unterschiedliche Dinge will, und selbst wenn man den neuen Weg findet, ist er viel langsamer, als sich irgendjemand wünscht, bis er live geht. führte Joe Blackburn in einer Twitter-Diskussion aus

Er erklärt in seinem Posting auch, dass es Bungie intern oft viel Zeit und Mühe kostet, einem leitenden Entwickler, der bereits jahrelange Erfahrung in der Branche hat, die komplexen Zusammenhänge hinter Entscheidungen zu erklären.

Zudem gebe es viele Faktoren und Zwänge, die in den Entwicklungsprozess einfließen. Das kann dazu führen, dass Entscheidungen gecancelt werden und für die Spieler nicht immer auf den ersten Blick verständlich sind.

Der Satz auf dem Bild beleuchtet damit die feine Linie, die zwischen der Erfüllung von Spielererwartungen und der Vermeidung von überhöhten Erwartungen verläuft.

Wie sieht die Zukunft aus? In Season 22 wird Bungie das Content-Modell wahrscheinlich so beibehalten. Aber erzählerisch wird man neue Gebiete betreten, die man laut eigener Aussage “noch nie zuvor erforscht hat”. Außerdem soll sich unter anderem der Seasonverlauf ändern und eine komplett neue Mechanik erhalten. Mehr dazu wird man im großen Showcase am 22. August erfahren.

Was sagt ihr zu dem Satz auf dem Bild? Findet ihr er trifft zu? Oder seid ihr der Meinung Bungie braucht auch so eine neue Ausrichtung und viel mehr sowie besseren Content? Dann kommentiert gerne, wie ihr dazu steht.

