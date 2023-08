Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Die extrem hohen Geldsummen, die man über die Jahre nach und nach in Destiny investiert hat, ist einer der häufigsten Kritikpunkte am Spiel von ehemaligen Hütern.

Man fragt sich einfach: Wofür hat man all die Jahre da vieles Geld bezahlt, wenn uns der Game Director sagt: “Für das, was ihr wollt, haben wir nicht die Leute.”

Auch wenn das viele um diese Probleme wissen, ist der Ärger dennoch da und berechtigt. Was die Leute verärgert: Es gibt zwar immer weniger Ressourcen für Destiny 2, aber g leichzeitig ruft Bungie unerhört hohe Preise für die Inhalte auf und dreht hier noch an der Preisschraube.

Destiny war offenbar schon immer als “extrem aufwändig zu entwickeln” angelegt: Man braucht nach allem, was man weiß, extreme viele Arbeitsstunden für jedes Fitzelchen neuen Content. Und diesen Aufwand konnte Bungie zu keiner Zeit betreiben – vielleicht am ehesten noch 2018, als man mit zwei Hilfs-Studios von Activision Blizzard die Erweiterung Forsaken fertigstellen konnte.

Dsa Feedback, das wir am meisten bekommen, ist: Es gibt nichtg genug PvP-Inhalt, vor allem gibt’s zu wenig Erwartunen. Um mal die Erwartungen z u stecken: Unsere Studio-Struktur ist so aufgebaut, dass wir eher übergreifende Änderungen fürs PvP bringen können als uns exklusiv auf neue Karten zu jkonzentrieren.

