Destiny 2 offenbart 10 Gameplay-Änderungen für kommende Inhalte, killt Beutezüge, Gambit und Powerlevel-Grind

Destiny 2 stellt derzeit die Weichen für seine Zukunft. Den Anfang machte ein aktueller “State of the Game”-Blogpost von Game Director Joe Blackburn. In über 6000 Wörtern hatte er von neuen Inhalten bis hin zu Verbesserungen am Gameplay und der Kritik an der Lightfall-Story einiges zu verkünden. Wir fassen für euch das Wichtigste aus dieser Ankündigung zusammen.

Was hatte Bungie Großes zu verkünden? Im aktuellen „State of the Game“-Blogpost gab Bungies Game Director Joe Blackburn und das Bungie-Team einen Einblick in die aktuellen Ziele und die Ausrichtung des Space-Shooter.

Dabei wurde eine ganze Reihe von Änderungen vorgestellt und gezeigt, auf welche Funktionen und Inhalte sich die Hüter kurz- und langfristig einstellen können.

Der Powerlevel-Grind wird erneut stillgelegt.

Ein neues rituelles Loot-System mit dem Codenamen „Wegfinder“ ist unterwegs.

Die lästige Questreihe zu Stasis wird entfernt und die Fähigkeit endlich direkt verfügbar sein.

Das PvP bekommt eine neue Map und einen Modus, der mehr auf Waffen als auf Fertigkeiten setzt.

Für Gambit-Fans jedoch wurden, trotz einiger Zugeständnisse, schlechte Neuigkeiten enthüllt.

Als Reaktion auf die Kritik und einige wichtige Fragen aus der Community erklärt Bungie aber leider nur, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Wir fassen für euch die wichtigsten Punkte in diesem Artikel zusammen.

10 Gameplay-Änderungen für kommende Destiny-Inhalte

Diese State-of-the-Game-Ankündigungen sollen den Hütern Lust auf eine spannende Zukunft machen und frischen Wind in die Destiny-Inhalte bringen. Angesichts der Stimmung in der Community waren die Spieler auf dieses Statement gespannt.

Folgendes hatte Bungie zu verkünden:

Powerlevel wird auch weiterhin nicht erhöht

Wer auf umfassende Ankündigungen zum Powerlevel gehofft hatte, wurde enttäuscht. So teilte der Game Director nur mit, dass auch in der kommenden Season 22 die Hüter das aktuell höchste Powerlevel von 1.810 behalten werden. Das automatische Leveln über das Artefakt für herausfordernde Inhalte wie Großmeister-Raids und Dungeons bleibt bestehen.

Neues „Wegfinder“-Quest-System vorgestellt

Wie das „Wegfinder“-System letztendlich die Kern-Ritual-Beutezüge ersetzen wird, steckt noch in der Entwicklung. Aber es sieht ein bisschen wie ein komplexes Baum-System mit flexiblen Wegen aus.

Um das gewünschte Engramm zu erhalten, stehen einem mehrere Stops bevor, wobei der Weg dorthin anscheinend recht flexibel sein wird.

Das würde für die mehr Freiheiten im Gameplay sprechen, die Bungie seinen Hütern immer öfter zugesteht.

So sieht der vorläufige Entwurf des “Wegfinger”-Systems für Beutezüge aus

Drei neue Strang-Aspekte

Die kommende Season 22 wird drei neue Strang-Aspekte bieten, für jede Klasse einen. Jäger erhalten den „Whirling Maelstrom“-, Titanen den „Banner of War“- und Warlocks den Aspekt „Weavewalk“-Aspekt.

Stasis-Fähigkeiten sind direkt erhältlich

In Season 22 macht Bungie auch Schluss mit der Stasis-Quest auf Europa. Anstatt sich also durch eine langwierige Freischaltquest quälen zu müssen könnt ihr dann einfach zu Elsie Bray nach Europa fliegen und euch dort über das Händlersystem mit der Fähigkeit ausstatten. Voraussetzung ist jedoch weiterhin der Besitz des „Jenseits des Lichts“-DLCs.

Endlich fällt die langwierige Stasis-Quest weg – Fähigkeiten direkt beim Europa-Händler verfügbar

Freie Playlist-Wahl für Herausforderungen

Die wöchentlichen Herausforderungen können ab Season 22 in allen Ritual-Playlists abgeschlossen werden.

Spieler sind also nicht mehr gezwungen, Strikes, Schmelztiegel und Gambit zu spielen, um alle Herausforderungen zu erhalten, sondern können sich aussuchen, was ihnen gefällt, und dabei bleiben.

Favoritenoption für Shader, Ornamente und Emotes

Ab Season 22 können Spieler bis zu 100 Shader, Ornamente und Emotes zu persönlichen Favoriten hinzufügen. Das leidige Klicken durch Unmengen an Optionen soll damit erleichtert werden.

Das System wird vielen Hütern eine Menge Sucherei ersparen

Alle Änderungen für die Vorhut

Für Strikes im Allgemeinen und Dämmerungen gibt es nur wenig zu verkünden, weil sich laut Bungie die Vorhut-Playlist „derzeit in einem stabilen Zustand mit einer gesunden Spielerpopulation“ befindet.

Bungie übernimmt das Scoring-System der Hüter-Spiele dauerhaft in Strikes. Es bietet Punkteboni für das Ausführen bestimmter Aktionen, um Medaillen zu verdienen. Dies fließt in die Wertung ein, sodass es in Zukunft einfacher wird, eine hohe Punktzahl zu erreichen. Finisher-Moves werden jedoch keine Medaille in Dämmerungen einbringen.

Statt auf neue Strikes setzt Bungie weiterhin auf die Schlachtfelder vergangener, saisonaler Aktivitäten.

Sowohl in Season 22 als auch in Season 23 wird Bungie weitere Schlachtfelder in die Dämmerungs- und Spitzenreiter-Rotation übernommen.

Das kommt nicht bei jedem gut an: Die Schlachtfelder waren in den letzten beiden Seasons als Spitzenspieler eine harte Herausforderung und äußerst knackig. Einige Spieler haben sich daher gefragt, ob sie wirklich ein guter Ersatz für die traditionellen Strikes sind. Andere wiederum finden, dass sie genau das Richtige sind.

Diese Neuigkeiten gab es für das PvP

In Season 22 kommt eine neue PvP-Map namens „Multiplex“, die sich im Vex-Netzwerk befindet. Bungie erklärte dazu, dass ihr jedoch nicht allzu oft mit solch neuen PvP-Maps rechnen sollte, da deren Entwicklung Ressourcen von Story-Missionen und exotischen Quests abziehe.

Die neue PvP-Map “Multiplex” kommt bereits storyrelevant in Season 22 ins Spiel

In Season 23 werdet ihr dann eine weitere alte und überarbeitete PvP-Map zurückbekommen – „Die Zitadelle“.

Es wird zwei neue Modi für die Schmelztiegel-Labore geben:

„Schachmatt“: Ein Modus in dem „intensive Primärwaffenkämpfe häufiger stattfinden können“. Eure Fähigkeiten werden sich dort langsamer aufladen, Spezialmunition ist schwerer zu bekommen und die Gesundheit der Spieler wird erhöht.

„Relikt“: Ein lustiger Partymodus ähnlich wie Team Versengt. Doch statt mit Eliksni-Raketenwerfern werden die Hüter dort mit Relikten, wie dem Aegis-Schild aus dem Raid „Gläserne Kammer“, dem Synaptischen Speer aus der „Season der Auferstandenen“ oder der Sense aus der „Season der Heimgesuchten“ aufeinander losgehen.

Zu den angekündigten Sandbox-Änderungen im PvP gehören Änderungen bei der Reichweite und den Zoom-Statistiken, aber auch große PvE-Buffs für Handfeuerwaffen und Schwerter. Mehrere Perks wie „Zweibein“, „Missgünstiger Assassine“ und „Drunter und Drüber“ sollen zudem nützlicher werden.

Für die „Prüfungen von Osiris“, dem PvP-Endgame wird es in Season 22 ein neues Rüstungsset geben. Ein erstes Bild macht den Wölfen aus dem Eisenbanner Konkurrenz und zeigt den Titan mit einem Bären-Look.

In den Trials könnt ihr bald zum Bär werden

Andere Rüstungssets mit Playlist-Thema werden nicht mehr zu jeder Erweiterung veröffentlicht, weil “diese Sets bei den Spielern in der Vergangenheit nur eine sehr geringe Akzeptanz sowohl als Basisrüstung als auch als kosmetischer Schmuck hatten.”

Das sagt Bungie zur PvP-Kritik der Hüter: Die



Auf der anderen Seite verbessert Bungie seine Systeme in Zusammenarbeit mit Battle.net um beispielsweise die Erweiterung oder Erstellung neuer sogenannter „Brenner“-Konten und deren Zugang zum Endgame-PvP zu verhindern.



Eins wurde jedoch ebenso deutlich. Bungie sieht den Schlüssel zur Gesundheit des PvP in Destiny 2 weniger in neuen Inhalten als vielmehr in einer besseren Spielersuche mittels Fireteam-Matchmaking, Aktualisierungen der Lebensqualität und dem Sandbox-Tuning. Die Cheaterseuche in Destiny 2 ist für viele Spieler der größte Dorn im Auge. Bungie teilte mit, man arbeitet weiterhin daran, Cheater weltweit zu hindern, das Spielerlebnis für legitime Spieler zu ruinieren. Der Entwickler konzentriere sich einmal auf die Wurzel des Bösen und geht äusserst hart und auch erfolgreich rechtlich gegen Cheatanbieter vor Auf der anderen Seite verbessert Bungie seine Systeme in Zusammenarbeit mit Battle.net um beispielsweise die Erweiterung oder Erstellung neuer sogenannter „Brenner“-Konten und deren Zugang zum Endgame-PvP zu verhindern.Eins wurde jedoch ebenso deutlich. Bungie sieht den Schlüssel zur Gesundheit des PvP in Destiny 2 weniger in neuen Inhalten als vielmehr in einer besseren Spielersuche mittels Fireteam-Matchmaking, Aktualisierungen der Lebensqualität und dem Sandbox-Tuning.

Gambit wird in Destiny 2 völlig optional

Für Gambit-Fans enthielt der Artikel von Joe Blackburn allerdings fast nur schlechte Nachrichten. Bungie wird zwar noch ein paar Updates für den PvEvP-Modus machen, aber darüber hinaus keine Ressourcen mehr in die grundlegende Überarbeitung von Gambit stecken.

Gambit wird mit dem kommenden DLC „Die Finale Form“ die alte Map aus der Träumenden Stadt „Kathedrale der Narben“ hinzugefügt.

Dazu wird Bungie in der Final-Shap Ära dem Modus noch weitere Gegner, wie die Strahlende Schar von Savathun und die Schattenlegion von Calus, hinzufügen.

Die alte Gambit-Karte „Kathedrale der Narben“ kehrt im neuen DLC zurück

Das gab es noch zu verkünden

Neben diesen wichtigen Kernelementen hat Bungie auch noch ein paar interessante Details über die Zukunft offenbart.

In Season 23 wird man weitere Experimente mit saisonaler Vielfalt und der Erzählung vornehmen, einschließlich des Versprechens von etwas „ganz Neuem und Anderem“.

Es wird weitere Optimierungen für wenig genutzten Exotische Rüstungen geben. Diese Infos kommen bereits in der nächsten Woche.

Der bereits zu Lightfall angekündigte Fireteam-Finder kommt dann mit Season 23 ins Spiel. Das könnte vor allem für „Die Finale Form“ wichtig werden, wie der nächste Punkt zeigt.

Der Höhepunkt von „Die Finale Form“ und damit das Ende der ersten Destiny-Saga von Licht- und Dunkelheits wird im Raid des kommenden DLCs stattfinden. Dort müssen die Hüter im Einsatztrupp gegen den „Ich schnipps euch mit einem Finger weg“-Zeugen antreten.

Im kommenden DLC „Die Finale Form“ warten zudem eine neue Waffengattung und einige weitere unerwartete Ergänzungen zum Arsenal von Destiny 2. Ob damit auch eine neue Klassefähigkeit aus einem kürzlichen aufgedeckten Leak gemeint ist, blieb offen.

Obwohl das „State oft he Game“-Posting von Joe Blackburn einige positive Ankündigungen enthält, wie Verbesserungen in der Lebensqualität und Zugeständnisse an veraltete Ritual-Playlists, fehlen die ganz großen Enthüllungen.

Gerade in der aktuell schwierigen Zeit des Loot-Shooters, der seit dem Start von Lightfall mit viel Kritik aus der Community konfrontiert ist, haben sich die Spieler vom Game Director eine klarere Botschaft erhofft. Auch dazu, wie man mit dieser Kritik und der steigenden Unzufriedenheit seiner Spieler umgehen will.

Auch die Tatsache, dass Bungie vieles für das Destiny-2-Showcase am 22. August aufspart, war daher ernüchternd.

So mancher Hüter hofft jedoch, dass dann wenigstens an diesem Termin die großen, bahnbrechenden Enthüllungen und Überraschungen erfolgen. Joe Blackburn verriet bereits, dass es auf jeden Fall mehr über die bevorstehende und gefeierten Rückkehr von Cayde-6 zu zu berichten gibt.

Cayde-6 kehrt zurück! Destiny 2 präsentiert erste Einblicke in sein nächstes DLC – Einer muss schließlich das Universum retten

Was haltet ihr von den mitgeteilten Änderungen? Hat der “State of the Game”-Artikel zu Destiny 2 eure Erwartungen erfüllt? Welche Ankündigung gefällt euch am besten und welche nicht? Lasst uns hierzu gerne einen Kommentar da.