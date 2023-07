Destiny 2: Spieler freuen sich über langersehnten Inventar-Buff, doch der ist in Wirklichkeit ein Nerf

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wer dagegen seinen Hüter in ein stehendes Geschütz mit Lufthoheit verwandeln will, der sollte diese Tatsache in Destiny 2 kennen:

Habt ihr auch schon ein paar „Golfbälle“ auf der Post versenkt und euch darüber geärgert? Und was haltet ihr von Bungies Entscheidung, die Inventarkapazität für Meisterwerksmaterialien zu erweitern, aber gleichzeitig die kontoweite Obergrenze zu reduzieren? Hinterlasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren.

Wenn Spieler bereits volle Stapel dieser Materialien in ihrem Inventar haben, also keine weiteren Gegenstände mehr erhalten können, wird nichts mehr davon droppen, bis man etwas ausgibt und wieder unter das Limit fällt.

Das sind dann übrigens die „Neeeiiiiin“-Schreie der Hüter, die man hört, wenn man nach einem langen Raid zum Turm zurückkehrte und so mancher feststellte, dass 10 Aszendenten-Bruchstücke einem wertlosen Engramm gewichen waren. Diese Erfahrung will euch Bungie zukünftig ersparen.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber auch, dass Spieler zwar mehr tragen können, die Kontoobergrenze jedoch in Summe sinkt. Indirekt ist es also kein Buff, sondern ein Nerf.

Das mühsame Jonglieren mit Material und der ständige Kampf um Platz gehören nach der Ankündigung von Bungie also der Vergangenheit an.

