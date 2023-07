Cheat-Hersteller geht gegen Destiny 2 in die Offensive – Will über 3 Millionen Euro nicht zahlen

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was sagt ihr zur aktuellen Auseinandersetzung zwischen Bungie und AimJunkies? Glaubt ihr die Berufung hat Aussicht auf Erfolg? Hinterlasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren.

Allerdings sind die anderen laufenden Verfahren in diesem Prozess ebenfalls noch nicht abgeschlossen und AimJunkies kämpft an mehreren Fronten.

Wann kann man mit einer endgültigen Entscheidung rechnen? AimJunkies muss seine Berufung noch schriftlich beim Berufungsgericht einreichen. Dafür hat man bis Oktober 2023 Zeit. Eine Entscheidung könnte also noch in diesem Jahr fallen.

Im Schiedsspruch gegen AimJunkies wird der Schadensersatzanspruch von Bungie vor allem auf Verstöße gegen den DMCA wegen Umgehung der technischen Schutzmaßnahmen des Entwicklers gestützt. AimJunkies wollte sich zunächst direkt gegen den Schiedsspruch zur Wehr setzen, was der zuständige Richter jedoch ablehnte. Jetzt also die Berufung gegen das Urteil.

Das fordert AimJunkies in seiner Berufung: Nachdem der zuständige Richter im vergangenen Monat einen Einspruch im Schiedsverfahren zurückgewiesen und damit die Entscheidung des Schiedsgerichts zugunsten von Bungie bestätigt hat, geht AimJunkies nun in die nächste Gegenoffensive.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Deshalb ist AimJunkies ein harter Gegner: Bungie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Spielerlebnis für alle ehrlichen Spieler fair zu gestalten und geht daher direkt an der Wurzel gegen die Verbreitung von Hacks und Cheats in Destiny 2 vor.

Bungie führt einen erbitterten Kampf gegen Hacks und Cheats in Destiny 2 . Ein harter Gegner ist dabei AimJunkies. Eigentlich war der Prozess schon gewonnen und Bungie wurden über 4 Millionen Euro zugesprochen. Doch damit will sich der Cheat-Hersteller und -Verkäufer nicht abfinden.

