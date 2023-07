Spieler werfen Destiny 2 „Kopieren und Einfügen“ vor, sind enttäuscht vom neuen Event

Destiny 2 bietet seinen Spielern regelmäßig kostenlose Events, die neue Herausforderungen und Belohnungen bieten. Doch das diesjährige Sommer-Event „Sonnenwende“ kann manchen Hüter nicht mehr abholen und bleibt hinter den Erwartungen zurück. Und auch die Belohnungen sind dieses Jahr eher enttäuschend.

Das kritisieren Spieler am Sommer-Event 2023: Jedes Jahr im Sommer findet in Destiny 2 das kostenlose Sommer-Event „Sonnenwende“ statt. Hüter sind eingeladen, die ELZ (Europäische Luftzone) zu erkunden und leuchtende Rüstungen sowie neue Waffen zu ergattern.

Doch in diesem Jahr scheint die Veranstaltung nicht mehr „so frisch“ zu sein, wie Paul Tassi von Forbes an mehreren Kritikpunkten deutlich macht.

Im Vergleich zu den Vorjahren fehle es 2023 an kreativen Neuerungen, die das Event spannend und herausfordernd machen könnten.

Die Event-Waffe ist zwar passend gestaltet. Sie kann sich aber nicht gegen die bereits im Spiel vorhandenen, viel stärkeren Raketenwerfer durchsetzen.

Tassi geht sogar so weit zu sagen: „Die Sonnenwende in Destiny 2 ist wahrscheinlich das beste Beispiel für den Niedergang der Destiny-Events“.

Er begründet seine Aussage damit, dass die Events in Destiny 2 seiner Meinung nach mittlerweile fast ausschließlich aus „Kopieren und Einfügen“ von Inhalten aus den Vorjahren bestehen. Und wenn sich etwas ändert, wird es eher schlechter als besser.

Was das diesjährige Sommer-Event in Destiny 2 alles bietet, könnt ihr euch in diesem Video ansehen:

Ein Plädoyer für kreative Herausforderungen

Wie Paul Tassi feststellt, befinden wir uns bereits im fünften Jahr der Europäischen Luftzone, der Zone, in der die Sonnenwendfeier stattfindet. Seit zwei Jahren gibt es zudem die Aktivität „Lagerfeuer-Party“.

Aber diese Party kommt bei einigen Hütern, die schon lange Destiny 2 spielen, nicht mehr so gut an.

Die Inhalte haben im Laufe der Jahre an Reiz verloren und mancher hat das Gefühl, dass die Entwickler zu wenig auf die Bedürfnisse der langjährigen Spieler eingehen, die alles schon kennen. Aber auch darüber hinaus gibt es Kritik.

So kommentiert der Hüter Schattenlord85 auf MeinMMO:

Mittlerweile muss man sich ja mit allem zufriedengeben, was etwas Abwechslung bietet! Der Strang-Raketenwerfer ist doch auch nur wieder recycelt, und noch schwerer Bungie? Ich habe ja nichts dagegen, wenn etwas knackig ist, aber nur die HP von Gegnern hochschrauben ist einfach faul und unkreativ. kritisiert Schattenlord85 auf MeinMMO die Sonnenwende 2023

Hier vor allem folgende Probleme von Paul Tassi und Spielern angesprochen:

Laut Tassi seien 2023 die einzigen Neuerungen, dass man zwei Buffs erhält. Diese seien aber nicht so gut wie in den letzten Jahren. Denn da habe es noch elementbasierte Buffs gegeben, die mehr Spaß gemacht hätten. Die Vertikalität in der Luftzone werde nicht wirklich ausgenutzt, sodass es sich 2023 nur um eine abgespeckte Version früherer Jahre handelt. Das in diesem Jahr „verdiente“ weiße Rüstungsglühen sei kaum erwähnenswert. Besser seien ohnehin die farbwechselnden Elementglühungen, die nicht über das Event-Spiel erworben werden können. Diese bessere, endgültige, elementglühende Version des Rüstungssets könne man sich mit Silber kaufen oder seinen Glanzstaub für die abgespeckte Rüstungsversion verwenden. Wem es also nur auf das Leuchten ankommt, der könne mit diesem Kauf eigentlich das Spielen des Events „überspringen“.



Das Rüstungsglühen der Sonnenwende 2023 im Farbwechsel der Elemente

Ein weiteres Hauptziel des Sommer-Events ist das Erlangen hochwertiger Rüstungsteile, was jedoch recht komplex und zeitaufwendig sei. Außerdem gebe es eine Ungleichheit zwischen Free2Play-Spielern und zahlenden Season-Pass-Inhabern, bemängelt Tassi. Und auch bei den anderen Belohnungen des Events sehe es nicht besser aus.

Bungie hat dem Event wie jedes Jahr eine passend gestaltete Waffe hinzugefügt. Doch diese neue “Karotte” interessiert so manchen Hüter gar nicht.

So stellte der YouTuber Kree die neue Eventwaffe, den Strang-Raketenwerfer „Krönendes Zwiegespräch“, ausführlich vor und bezeichnete sie in seinem Video als “unermessliche Enttäuschung”. Mehrere alte Raketenwerfer im Spiel seien schließlich deutlich besser und auch die Perks böten keinen signifikanten Schadensvorteil.

Hinzu kommt, dass es dieses Jahr nur wenige, kosmetische Eventbelohnungen zu verdienen gebe. Ein Schiff ist in den Event-Herausforderungen enthalten und ein neuer Shader ist für Glanzstaub erhältlich. Der zweite Event-Shader verberge sich jedoch bereits hinter dem „Event-Pass“, der 1.000 Silber, also 9,99 Euro kostet.

Nach der Meinung von Paul Tassi hätte hier vielleicht schon ein gut gemachter Shader ausgereicht, um für mehr Aufmerksamkeit bei den Spielern zu sorgen. Als Beispiel, wie gut das funktionieren kann, führt er den „Kettenhemd“-Shader aus dem Eisenbanner-Event an.

Destiny 2: Spieler lieben eine Prestige-Belohnung – Aber es dauert 12 Stunden, um sie zu kriegen

Wie geht es besser? Viele Spieler von Destiny 2 investieren immer dann leidenschaftlich viel Zeit und Energie in das Spiel, wenn ihnen etwas Aufregendes, Schönes oder Mächtiges geboten wird, dass sie sich verdienen können.

Wenn also schon mit dem Event kein neues Spielerlebnis, keine neue Karte oder kein neuer Modus ins Spiel kommt, dann braucht es definitiv lohnende Belohnungen, um die Spieler zu motivieren. Diese gebe es in dem laufenden Sommer-Event jedoch nicht, wie Paul Tassi festhält.

Sein Voschlag lautet daher: Im Herbst stehe mit dem „Festival der Verlorenen“ bereits das nächste, kostenlose Event in Destiny 2 an, bei dem man das Feedback der Spieler nutzen könnte, um zukünftige Events mit frischen Ideen und einer besseren Balance zwischen Herausforderung und Belohnung zu gestalten.

Was haltet ihr von der Kritik, dass das diesjährige Sommer-Event in Destiny 2? Findet ihr kreative Neuerungen und frische Herausforderungen bei Events wichtig, um Spieler zu motivieren? Wie seht ihr das laufende Event und was würdet ihr euch für zukünftige Events in Destiny 2 wünschen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Auch die Kommunikation zwischen Bungie und der Community ist derzeit belastet:

Destiny 2: Community-Manager kündigt nach Morddrohung – Bungie: „Erwartet keine Antworten mehr“