Destiny 2: Die stärkste Waffe im PvP tötet weiter in 0,67 Sekunden – Spieler schimpfen: „Der Nerf hat nichts bewirkt!“

In Destiny 2 ist eine Maschinenpistole nach wie vor eine der stärksten Waffen. Viele dachten, Bungie würde ihre Dominanz mit dem angekündigten Nerfs endlich beenden. Doch die Realität sieht anders aus. Denn sie erweist sich nach wie vor als tödliche Bedrohung und streckt Gegner immer noch in beeindruckenden 0,67 Sekunden nieder.

Mehrere Nerfs konnten „Die Unsterbliche“ nicht stoppen: In einem Blogpost hat Bungie angekündigt, einige Waffen, die zu stark oder zu schwach sind, anzupassen. Davon betroffen war neben der „Graviton-Lanze“ auch die Maschinenpistole „Die Unsterbliche“ sowie der Perk „Ziel anvisieren“.

Bungie stellte fest, dass die 750er-MP „Die Unsterbliche“ in der Meister-Version im Vergleich zu anderen Waffen zu oft benutzt wurde und dadurch besser abschnitt als ihre Konkurrenten. Also initiierte man in Season 21 mehrere Nerfs.

Zum einen reduzierte man den Schaden aggressiver Maschinenpistolen allgemein.

Der Basis-Schaden pro Treffer bei „Die Unsterbliche“ wurde von 15 auf 14 bei Körpertreffern von 22 auf 21 bei kritischen Treffern (Kopfschüssen) reduziert.

Die absurde Reichweite der Maschinenpistole wurde ebenfalls um 10 verringert.

Und da der Perk „Ziel anvisieren“ eine überwältigend offensichtliche Wahl für „Die Unsterbliche“ war wurde auch er generft.

Bungie reduzierte den maximalen Schaden gegen Spieler von 40 % auf 25 %.

Dennoch ist „Die Unsterbliche“ zum Leidwesen mancher Spieler nicht zu besiegen. Denn trotz der scheinbar geringen Reichweite bleibt die Waffe im PvP stark. Spieler können damit ihre Gegner nach wie vor in kürzester Zeit vernichten.

Ich sehe keinen Unterschied : Dieses Ergebnis hat die Hüter verwirrt und verärgert, da viele erwartet hatten, dass die Anpassungen an der Waffe sie deutlich schwächen würden.

Auf Twitter hat der Hüter Panduh nach den Nerfs nun einen Test veröffentlicht, der zeigt, dass sich an Die Unsterbliche im Grunde kaum etwas merklich verändert hat.

Die Waffe ist offenbar immer noch in der Lage, ihre Gegner in atemberaubenden 0,67 Sekunden zu vernichten – genau wie vor den Nerfs.

In diesem Video sieht man den direkten Vergleich vor und nach den Anpassungen:

Vor dem Nerf benötigte „Die Unsterbliche“ 9 Kugeln (Headshots mit Zielerfassung), um einen Hüter mit 100 Belastbarkeit zu töten.

Nach dem Nerf benötigt „Die Unsterbliche“ dafür ebenfalls 9 Kugeln.

Ohne Zielerfassung braucht man aktuell 9 kritische und 1 Körpertreffer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

An der TTK hat sich nichts ändert: Die effektive Zeit, um einen Gegner zur Strecke zu bringen, ist also gleich geblieben. Und das sollte sie auch, wie einige Spieler bereits bei den Ankündigungen von Bungie erkannt hatten.

Die Hoffnung, dass die Änderungen zu einer Verlängerung der TTK (Time-to-Kill) führen und damit den Spielern in Zukunft bessere Überlebenschancen bieten, hat sich also nicht erfüllt und war für manche irreführend.

Das findet auch der Spieler Morokei, der unter dem Beitrag kommentiert: „Ich glaube nicht, dass ich jemals einen stärkeren Placebo-Nerf gesehen habe“, während der Spieler Currently Vibing unkt: „Jetzt müssen wir nochmal drei Monate warten, bis die Waffe stirbt.“

Und der PvP-Spieler Benj findet, Bungie hätte beim Nerf mutiger sein sollen:

Manchmal ist es notwendig, etwas in Grund und Boden zu nerfen weil das letztendlich die beste Option für die Gesundheit des Spiels ist. Vorsichtiges Nerfen kann ein toller Ansatz sein, aber wenn es extreme Ausreißer gibt (wie „Die Unsterbliche“), muss man rücksichtsloser vorgehen. teilt Benj auf seinem Twitter-Account mit

Andere argumentierten, dass Bungie sich dieses starke Lockmittel in den Trials vielleicht sogar bewusst erhält. „Es ist kein Zufall, dass die letzten Prüfungen von Osiris in der Saison der Seraphe so miserable Spielerzahlen hatten und dann „Die Unsterbliche“ veröffentlicht wurde“, meint der Hüter niten08

An diesen Wochenenden dominierte “Die Unsterbliche” immer noch die Trials-Rangliste

Wird Bungie die Waffe nochmal nerfen? Für Bungie ist stets die Balance aller Waffen wichtig. Sobald die Verwendung einer Waffe zunimmt und ein größerer Teil der Spielerpopulation fast nur noch eine bestimmte Waffe verwendet, wird Bungie eine Normalisierung anstreben. Hervorstehende Nägel werden daher früher oder später „eingeschlagen“, bis nichts mehr heraussteht.

Und schaut man auf die Statistik wird deutlich: Die 750er-Maschinenpistole „Die Unsterbliche“ dominiert auch weiterhin die Top-Waffen der Trials.

Am letzten Trials-Wochenende erreichte die Waffe erneut Platz 1 und eine Kill-Rate von 7,1 %, was 1.479.336 Hüterkills entspricht.

Und auch in den letzten Trials-Wochenenden war sie immer in den Top 2 zu finden.

Das sind zwar nicht mehr die Rekordzahlen von einst, aber es ist durchaus möglich, dass Bungie in naher Zukunft weitere Anpassungen vornimmt, um die Macht der Unsterblichen im PvP endgültig einzuschränken.

Bis dahin sollten Hüter vorsichtig sein, wenn sie „Die Unsterbliche“ jagen oder im PvP gegen sie antreten. Trotz ihres Nerfs bleibt sie auch weiterhin eine mächtige und gefährliche Waffe.

Welche Erfahrungen habt ihr nach dem Nerf mit „Die Unsterbliche“ gemacht? Wie hat sich die MP für euch in ihrem Spielverhalten und ihrer Dominanz verändert? Und glaubt ihr, dass Bungie die Waffe weiter überarbeiten muss und wird, um ein ausgewogeneres Spielerlebnis zu gewährleisten? Dann kommentiert gerne eure Meinung.

Neben dieser unveränderten Tatsache ist ein Leak aktuell das heißeste Gerücht in der Destiny-Community:

Destiny 2: Ein Leak zeigt wohl die neue Fähigkeit für das DLC „Die Finale Form“