Destiny 2: Ein Leak zeigt wohl die neue Fähigkeit für das DLC „Die Finale Form“

In Destiny 2 ist ein brisanter Leak aufgetaucht der angeblich Details zur brandneuen Subklasse des kommenden DLCs „Die Finale Form“ enthüllt. Das kurze Video sollte wohl nur einen kosmetischen Effekt vorstellen. Doch aufmerksame Hüter haben dabei noch wesentlich mehr entdeckt.

Was ist das für ein Leak? Bei dem Leak handelt es sich um ein kurzes Video, das dem Account Destiny2Leaks von einem Freund zugespielt wurde.

Es sollte wohl nur einen neuen Teleporteffekt zeigen. Doch aufmerksamen Hütern fiel sofort die Super- und die Fähigkeitenleiste des gezeigten Hüters auf, die im Video für einen kurzen Moment gut zu sehen war.

Darin scheint es ein neues Super-Symbol mit einem roten Unterklassen-Farbschema zu geben, was man so in Destiny 2 noch nie zuvor gesehen hat.

Hinweis: Auch wenn das durchgesickerte Material über die angeblich neue Fähigkeitsklasse in Destiny 2: Die Finale Form spannend klingt, sollte man die Informationen mit Vorsicht genießen. Bungie könnte noch Änderungen vornehmen oder das Video könnte einfach nur ein Streich eines Fans sein. Genießt also die Spekulationen, aber bedenkt, dass es sich letztlich nur um unbestätigte Informationen handelt.

Im Reddit hat Destiny2Leaks das Videomaterial verlinkt, sodass ihr es euch ansehen könnt.

Im Destiny-Reddit findet sich der Leak zur neuen Subklasse in "Die Finale Form"

Was kann man im Video erkennen? Während die genauen Einzelheiten noch im Dunkeln liegen, könnten die Informationen darauf hindeuten, dass Bungie plant, mit dem nächsten DLC, erneut eine neue Fähigkeitsklasse in Destiny 2 einzuführen. Etwas, das viele Hüter insgeheim schon lange vermuteten.

Interessant ist vor allem das blutrote Farbschema und ein bisher unbekanntes Symbol, das auf eine mögliche neue Superkraft hindeuten könnte.

Sollte der Leak stimmen, könnte dies bedeuten, dass die Spieler in der neuen Erweiterung „Die Finale Form“, ähnlich wie bereits im aktuellen DLC „Lightfall“ mit Strang, eine weitere brandneue Palette an Fähigkeiten und eine einzigartige Superkraft erhalten werden.

Bereits jetzt haben die Infos die Hüter im Reddit zu wilden Spekulationen veranlasst.

Mancher Spieler träumt bereits davon, dass Bungie in „Die Finale Form“ endlich parakausale Kraft der Hüter mit der fortschrittlichen Siva-Technologie kombiniert.

Bereits 2021 hat ein Spieler als gut gemachten Aprilscherz ein Siva-Subklassenkonzept erstellt, das farblich perfekt zum neuen Leak passen würde. Allerdings hatte Bungie schon öfter eine Rückkehr dieser Technologie ausgeschlossen.

Andere Spieler erinnert das Symbol jedoch eher an die Schar und sie verweisen auf die rot blinkenden Schar-Totems, die man in der aktuellen Season 21 für das Exo “Boshaftes Werkzeug” aktivieren muss.

Einige Hüter mutmaßen das diese dritte Unterklasse der Dunkelheit aufgrund der Farbe vielleicht Blutungsschaden verursachen könnte.

Und mancher Spieler unterstellt Bungie sogar Absicht. Man würde die nächste Unterklasse erneut durchsickern lassen, um den ganzen Hass von saisonalen Inhalten abzulenken.

Auch Strang wurde zu früh geleakt: Neben all den Spekulationen wäre dies bereits das zweite Mal, dass eine neue Unterklasse versehentlich durch ein kurzes Video enthüllt wurde.

Im August 2022 tauchte ein sehr ähnliches Video auf, das ebenfalls ein neues Supersymbol enthüllte und später als „Strang“ bestätigt wurde.

Neue Klasse wird von Destiny 2 zu früh gezeigt – Wie glaubwürdig ist der Leak?

Die Vorfreude unter den Hütern ist jedenfalls greifbar, während sie darauf warten, ihre neuen Kräfte zu entfesseln und das Schicksal des Universums damit in „Die Finale Form“ zu beeinflussen.

Wer lieber handfeste und vor allem echte Informationen zu den Inhalten des nächsten DLCs „Die Finale Form“ aus erster Hand will, muss sich nur noch bis zum 22. August 2023 um 18:00 Uhr gedulden. Dann zeigt Bungie das große Showcase zu seinem DLC, das die Licht- und Dunkelheitssage abschließen wird.

Was haltet ihr von den jüngsten Leaks zu dieser neuen Fähigkeitsklasse in Destiny 2: Die Finale Form? Glaubt ihr, dass sie authentisch ist und was denkt ihr, ist es? Oder könnte es sich um absichtlich gestreute Fehlinformationen handeln? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung.

