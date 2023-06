Destiny 2: So angelt ihr euch das neue exotische Scout-Gewehr „Boshaftes Werkzeug“ in Season 21

In der aktuellen Season 21 von Destiny 2 erwartet die Spieler eine neue Herausforderung, um das exotische Scout-Gewehr „Boshaftes Werkzeug“ zu erhalten. Und das ist wirklich boshaft, denn bis auf einen Triumph in Woche 10 und seine Eigenschaften weiß man nicht viel darüber. Doch nun sind die Hüter endlich auf einer heißen Spur.

Die „Saison der Tiefe“ in Destiny 2 befindet sich in Woche 5 und hat noch nicht alle Geheimnisse offenbart. Zwei exotische Waffen haben die Hüter bereits in Händen, doch eine Exo-Waffe namens „Boshaftes Werkzeug“ aus der Veist-Schmiede fehlt noch.

Dass es sie gibt, weiß man durch einen Triumph aus Woche 10, der besagt:

Schließe die „Wetzstein“-Begegnung in Tauchgängen ab und verdiene das Scout-Gewehr „Boshaftes Werkzeug“.

Inzwischen haben die Hüter jedoch eine erste Fährte aufgenommen und glauben, dass die Quest zum letzten Waffen-Exo der Season 21 mit einem Exo-Fisch beginnt.

Ist das endlich die ersehnte Exo-Quest?

Zwei Dinge haben sich in Woche 5 verändert: Zum einen haben wir eine neue Quest zum Angeln bekommen. Auf diese hat auch Bungie im neuen TWiD („This Week in Destiny“-Blog) hingewiesen, mit dem Tipp: „Denk daran, du musst sie alle fangen.“

Zum anderen sind neue exotische Fische ins Spiel gekommen, die euch ein seltsames Item droppen.

Nachdem ihr also Hawthorne im Turm besucht habt, berichtet sie euch über ein seltsames Ereignis mit exotischen Fischen und übergibt euch die Quest „Angelausflug: Thronwelt“.

Die Quest umfasst 6 Schritte und ihr sollt dafür richtig viel Angeln, um Platin zu erreichen.

Unterschiedliche Fischqualitäten gewähren dabei verschieden schnell Fortschritt.

Insgesamt braucht ihr 600 Punkte: Ein Exo-Fisch bringt 20 Punkte, ein Legendärer Fisch 5, ein seltener Fisch 2 und ein ungewöhnlicher Fisch 1 Punkt.



Nach 20 Minuten voll konzentriertem Angeln biss der Mottenkarpfen an

Habt ihr das erledigt, könnt ihr zu Hawthorne im Turm zurückkehren und euch euren Preis abholen. Aber freut euch nicht zu früh, denn ihr werdet das neue Exotic dort nicht bekommen. Vielmehr könnt ihr zwischen zwei legendären Preisen auswählen.

Trotzdem könnte beides zusammenhängen. Bungie könnte versucht haben, mit der Quest sicherzustellen, dass ihr alle angelt, um das Geheimnis zu entdecken, und dass genügend Hüter mit euch angeln, um besser voranzukommen.

Denn ihr braucht mindestens einen Exo-Fisch im Inventar, um ihn am Aquarium in der H.E.L.M. abzugeben, damit ihr das Geheimnis überhaupt entdeckt.

Wer sich also inzwischen vor der langweilig gewordenen Aktivität des Angelns in Season 21 drückt, der müsste jetzt die Angel für das Exo wohl wieder auswerfen.

Holt euch einen Exo-Fisch: Wenn ihr also in der Thronwelt loslegt, müsst ihr den neuen Exo-Fisch „Flüsternder Mottenkarpfen“, den Bungie inzwischen freigeschaltet hat, an Land ziehen.

Der Fisch-Drop ist Zufall. Ihr könnt also Glück haben und ihn direkt am Haken haben. Oder ihr müsst eine lange Weile dafür rumstehen und angeln.

„Konzentriertes Angeln“ und „Perfekter Fang“ helfen aber, die Fangchancen zumindest etwas zu verbessern.

Wir können uns diese Woche nicht beschweren, denn wir hatten den Lootgott auf unserer Seite und konnten die Aufgabe nach etwa 20 Minuten erledigen. Andere Hüter, wie Paul Tassi, hatten weniger Glück und brauchten 40 Minuten plus 90 Köder.

In der nächsten Woche wird man jedoch wahrscheinlich wieder Zeit ins Angeln investieren müssen, sodass wohl nur wahre Angelenthusiasten daran Spaß finden werden.

Schritt 2 ist etwas einfacher: Habt ihr den Exo-Fisch erhalten, fliegt zurück in die H.E.L.M. Gebt ihn dort wie immer beim Aquarium-Terminal ab.

Gebt ihr den Mottenfisch ab, droppt euch die „Gebrochene Klinge des Streits“

Neben dem üblichen Exos und ein paar Materialien droppt euch dann auch das Item „Gebrochene Klinge des Streits“. Damit begebt ihr euch jetzt in die Tauchgang-Mission von Season 21. Diese könnt ihr ebenfalls über die H.E.L.M starten.

Liefert das kaputte Schwert im Tauchgang ab: Aufmerksamen Hütern werden die drei verschiedenen Schar-Statuen, wie sie auch im neuesten Dungeon „Geister der Tiefe“ vorkommen, bereits aufgefallen sein.

Bislang hatten sie keinerlei Funktion. Mit dem Item „Gebrochene Klinge des Streits“ im Gepäck könnt ihr jetzt mit ihnen interagieren.

Eine Statue befindet sich im Eingangsbereich der Begegnung, nachdem ihr ins Methanmeer eingetaucht seid.

befindet sich im Eingangsbereich der Begegnung, nachdem ihr ins Methanmeer eingetaucht seid. Die zweite Statue kann in der ersten Begegnung des Tauchgangs gefunden werden, und zwar direkt neben dem Ort, wo ihr den Egregore-Resonator platziert. Schaut euch etwas um, dann seht ihr eine Tür, die in einen Raum zu eurer linken führt.

Die dritte Statue kann dann nach der ersten Begegnung im zweiten Teil der Unterwasserabschnitte gefunden werden.

So findet ihr die 3 Schar-Statuen im Tauchgang: Die Statuen sind relativ einfach zu finden, sodass ihr keine Probleme haben solltet euer Fundstück wieder loszuwerden. Alternativ könnt ihr euch den Weg in diesem Video anschauen:

Hier zeigt euch 360GameTV, wo ihr die drei Schar-Statuen im saisonalen Tauchgang findet

Wenn alles funktioniert hat, wird die Statue rot aufleuchten und Xivu Arath, Savathuns Schwester, schreit wieder rum.

Wie geht es danach weiter? Mehr geht in dieser Woche 5 erstmal nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass jeder Weekly-Reset in Destiny 2 ab sofort einen weiteren Exo-Fisch ins Spiel bringen wird, den ihr dann erneut zu der jeweiligen Statue bringen sollt.

Es gibt insgesamt 4 dieser Exo-Fische: „Keprischer Axtfisch“ „Flüsternder Mottenkarpfen“ „Vervexter Panzerfisch“ „Äonischer Kampffisch“



Als Letztes steht dann wahrscheinlich die abschließende Herausforderung namens „Wetzstein“-Begegnung. Wenn kommende Woche ein neues Angelabenteuer freigeschaltet wird, dann aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend, sodass ihr auf dem Laufenden seid.

Was kann das Exo-Scoutgewehr „Boshaftes Werkzeug“?

Für viele Hüter klang das sehr verlockend: Wie der YouTuber Redrix über Datamining berichtet soll es sich bei der Waffe um ein exotisches Statis-Scoutgewehr handeln. Auch ein Katalysator wird verfügbar sein.

Intrinsischer Vorteil: „Schleichende Zermürbung“ – Durch schnelle, präzise Treffer werden Ziele verlangsamt.

„Schleichende Zermürbung“ – Durch schnelle, präzise Treffer werden Ziele verlangsamt. Exo-Perk: Präzisionstreffer, während „Schleichende Zermürbung“ aktiv ist, erzeugen einen Stasis-Splitter, der zu euch zurückkehrt.

Präzisionstreffer, während „Schleichende Zermürbung“ aktiv ist, erzeugen einen Stasis-Splitter, der zu euch zurückkehrt. Katalysator: Bewirkt, dass durch das Sammeln von Stasis-Splittern das Magazin wieder aufgefüllt wird.

Zur Erklärung: Jeder Kopfschuss würde eure Gegner langsamer machen. Benutzt ihr dann noch ein Fragment, das Primärwaffen zusätzlichen Schaden gegen eingefrorene Ziele verleiht, macht euch das noch gefährlicher. Jäger könnten zudem die „Maske von Bakris“ dazu kombinieren, weil diese nach dem Ausweichen den Schaden für Stasis- und Arkuswaffen ebenfalls für kurze Zeit erhöht.

Die Exo-Waffe könnte daher für so manches Stasis-Builds wie geschaffen sein. Doch ob diese Eigenschaften dann genauso ins Spiel kommen, wird sich erst zeigen, wenn die Hüter die Waffe haben. Und das könnte erst in Woche 10 passieren.

Habt ihr euch bereits am Teich eingefunden, um euer Exo-Fischglück herauszufordern? Dann schreibt uns gerne in die Kommentare, wie viele Exo-Fische ihr bisher so abstauben konntet.

Bungie sieht sich derzeit übrigens erneut mit einem „versehentlichen Kunstklau“ konfrontiert:

