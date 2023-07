Destiny 2: Neue Exo in Season 21 hat eine der langweiligsten Quests, lohnt sich aber fürs PvP

Der neuste Trailer stellt euch Season 1 von Diablo 4 vor, die "Season of the Malignant".

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

In Bezug auf das PvP könnte das Gewehr sich aber als neuer Geheimtipp herauskristallisieren. Zwei Schüsse in den Kopf und der dritte verlangsamt euren Gegner.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Um welche Waffe dreht es sich? Es handelt sich hierbei um das neue Exo-Scout-Gewehr “Boshaftes Werkzeug” welches ihr mit Season 21 ergattern könnt. Diese Waffe, die so aussieht, als hätte man ein Gebäude von Savathun Thronwelt gestohlen, ist ein besonderes Gewehr, welches an einer langwierigen Quest gebunden ist.

Insert

You are going to send email to