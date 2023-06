Destiny 2: Weekly-Reset am 20.06. – Zeit wieder auszubrechen

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Wie immer könnt ihr auch bei Tess was Nettes shoppen – natürlich gegen die Ingame-Währung “Glanzstaub”. Ihr seid also nicht gezwungen Echtgeld auszugeben.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Tiefe (Season 21) steigt das Powerlevel nicht weiter an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung, das ihr erreichen könnt, bleibt also bei 1.810 und ihr könnt chillig und ohne Stress die neuen saisonalen Inhalte genießen und durch die Angel-Aktivität eure Ressourcen kräftig auffüllen.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Wir schauen aber jetzt erst einmal in diese Woche und sagen euch, was dort abgeht.

Das passiert diese Woche: Als kleine Prognose sagen wir einen temporären Anstieg der Aktivität im Gambit voraus, denn ein Mod ist derzeit zu gut und wird so manchen Hüter in einen ganz fiesen Partikel-Staubsauger verwandeln.

Bei Destiny 2 ist heute, am 20.Juni wieder der wöchentliche Weekly Reset und der bringt euch das Eisenbanner. Zudem gibt es diese Woche einen weiteren Dämmerungsstrike sowie wöchentliche Aktivitäten und Triumphe. MeinMMO sagt euch, was es Neues zu tun gibt.

Insert

You are going to send email to