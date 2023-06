Destiny 2 beseitigt endlich seinen hartnäckigsten Bug – Wohl nur aus Versehen

Destiny 2 hat in Season 21 aus Versehen den wohl nervigsten Gambit-Bug aller Zeiten behoben. MeinMMO verrät euch, wie ihr den lästigen Partikel-Bug im Gambit jetzt austricksen könnt und warum es sich dabei nur um fehlerhaftes Glück handelt.

Welches nervige Problem plagt das Gambit? Der Gambit-Modus in Destiny 2 ist ein von Bungie vergessener PvPvE-Modus, der trotzdem noch seine Anhänger hat. Und genau dort sorgt auch seit langem ein hartnäckiger und nerviger Bug für Frustration und Unzufriedenheit bei den Spielern.

Es geht um das Problem, dass Gambit-Partikel immer wieder im Boden versinken.

Man cleart mühsam ein Gebiet und dann, wenn die Gegner ihre wertvollen Partikel fallen lassen, rutschen diese einfach 1m tief unter die Erde. Für jeden Hüter so gut wie nicht mehr erreichbar.

Das ist nicht nur extrem ärgerlich, sondern kann im schlimmsten Fall auch den Fortschritt eines Trupps im Gambit negativ beeinflussen und sogar zur Niederlage führen.

Doch damit ist jetzt Schluss. Das Problem mit den Partikeln, die unter die Erde rutschen, wurde wohl endlich ausgemerzt. Auch wenn das Ganze eigentlich ein Bug ist und wohl nur durch Zufall passierte.

„Staubsauger-Mod“ aus Season 21 krallt sich jeden Partikel

So bekommt ihr immer alle Gambit-Partikel: Die Lösung, wie man jeden Partikel, der unter der Karte verloren gegangen ist, trotzdem noch einsammeln kann, kam auf eine unerwartete Art und Weise zustande. Es wurde möglich als Bungie in Season 21 einen neuen Mod namens „Mächtige Anziehung“ ins Spiel brachte.

Die Mod „Mächtige Anziehung“ sammelt automatisch „Sphären der Macht“ in der Nähe ein, wenn man seine Klassenfähigkeit aktiviert. – via light.gg

Um ihn nutzen zu können, müsst ihr eine Rüstungskapazität von mindestens 2 Energie frei haben.

Als die Hüter den neuen Rüstungsmod ausprobierten, stellten sie jedoch erstaunt fest, dass er eben nicht nur „Sphären der Macht“ in der Nähe aufsammelt. Die Mod saugt auch die unter die Map gerutschten Partikel in Destiny 2 zuverlässig ein.

Dazu hat der Destiny-Spieler ClapTrap auf Reddit ein Gif erstellt, das zeigt, wie gut die Mod im Gambit für Jäger funktioniert. Und auch Esoterickk hat es bereits mit seinem Warlock im Privatmatch ausprobiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das ist kein Mod – das ist ein Glitch!

“Das ist kein Mod, das ist ein Glitch!”: „Mächtige Anziehung“ funktioniert jedoch nicht nur bei Partikeln. In Season 21 könnt ihr damit auch all eure geangelten Fische an den Teichen schnell einsammeln.

Doch wer sich jetzt freut und auch auf Erleichterungen für den Partikel-Raid „Garten der Erlösung“ hofft, den müssen wir enttäuschen. Dort scheint die Mod, der eher einem verrückten Glitch gleicht, immerhin nicht zu funktionieren.

Abgesehen davon ist „Mächtige Anziehung“ im Allgemeinen eine fantastische Option für Arkus-Jäger-Nahkampf-Builds. Er ist stapelbar, was seine Reichweite weiter erhöht, und wer sich damit ausrüstet kann innerhalb von Sekunden ständig 15 Partikel platzieren oder Unmengen an Sphären sammeln.

Einmal gesockelt konnten wir damit einen Radius von etwa 10 m abdecken.

Zweimal gesockelt schien sich das fast auf die doppelte Distanz von etwa 20 m auszuweiten.

Andere Klassen sind leicht im Nachteil: Doch während die Jäger sich bereits freuen, rümpfen die anderen beiden Klasse noch ein wenig die Nase. Für ihre Klassenfähigkeit scheint die Mod „Mächtige Anziehung“ nicht ganz so gut geeignet zu sein. Zumindest nicht im Gambit.

So merkt der Spieler Kosire dazu an:

Schön für Jäger, aber [für Titanen oder Warlocks im Gambit] anzuhalten, um eine Barrikade oder ein Rift zu stellen, ist wahrscheinlich nicht den Einsatz wert, um an die Partikel unter der Erde zu gelangen. bemängelt er die Nutzbarkeit des Mods für den Klassengegenstand

Dabei könnten auch die Arkus-Titanen mit ihrem Exotic „Herz des innersten Lichts“ ihre Fähigkeiten eigentlich recht häufig nutzen, besonders in Kombination mit der Arkus-Düse.

Außerdem sollte man bedenken, dass die Partikel nicht immer und überall unter die Erde rutschen. Daher könnte die Mod auch für Warlock und Titan eine brauchbare Option sein, wenn man sein Rift oder seine Barrikade mit einem entsprechenden Gambit-Build etwas pusht.

Wie bekommt man den Mod „Mächtige Anziehung“? Damit ihr als neuer Spieler den Mod „Mächtige Anziehung“ nutzen könnt, müsst ihr grundsätzlich die Aufstiege des neuen Hüter-Rang-Systems erledigen. Verbessert euch dort auf Rang 6 und erledigt den Triumph „Bedrohungen und Wogen“.

„Schließe Dämmerungen ab, indem du eine Unterklasse verwendest, die der aktuellen Woge entspricht.“

Destiny-Veteranen haben den Mod „Mächtige Anziehung“ jedoch bereits automatisch freigeschaltet und können ihn direkt in ihrem Klassengegenstand sockeln.

Ein Zwiespalt zwischen Lösung und Problem

Ist ein Bug der einen Bug behebt die Lösung? Dank der Aufmerksamkeit der Destiny-Spieler konnte diese unerwartet einfache Lösung für ein wirklich ärgerliches Problem gefunden werden. Eigentlich etwas Gutes, weil Gambit seit nun schon 5 Jahren von Bungie vernachlässigt wird und speziell der Partikel-Bug nie behoben werden konnte.

Innovativer Modus in Destiny 2 stirbt seit 5 Jahren und Bungie bleibt der Community Antworten zur Zukunft schuldig

Doch obwohl die Mod das Gambit-Erlebnis angenehmer macht, wird es dadurch auch unfairer, da man sehr schnell seine Partikel voll hat. Im Team ist es einfach viel zu stark 4x 15 Partikel in wenigen Sekunden voll zu haben. Das ist wahrscheinlich so nicht von Bungie beabsichtigt gewesen. Wenn das gegnerische Team diese Mod nutzt, werdet ihr das definitiv merken.

Sollte Bungie sich also dazu entschließen, diesen Fehler zu beheben, wäre Gambit zwar wieder fairer, aber das alte, nervige Partikelproblem wäre auch wieder da.

Trotzdem haben viele Spieler Bungie gebeten, von einem Patch abzusehen, da die Mod im Raid nicht funktioniert und Gambit wirklich einen Lichtblick gebrauchen kann.

Ob die Entwickler dieser Bitte nachkommen, bleibt abzuwarten. Bis jetzt jedenfalls ist die Mod „Mächtige Anziehung“ noch aktiv und kann im Gambit genutzt werden.

Wusstet ihr schon, wie praktisch die neue Klassen-Mod ist? Was haltet ihr davon, dass ihr jetzt selbst dafür sorgen könnt, dass ihr alle Partikel in Nullkommanichts wiederbekommt? Und ist das für euch eher eine Lösung oder eher ein neuer unfairer Fehler, der sofort behoben werden sollte? Schreibt uns eure Meinung dazu doch bitte in die Kommentare.

Falls ihr jedoch in Destiny 2 von allem die Nase voll habt, dann könnt ihr euch in diesem MeinMMO-Artikel mit Gleichgesinnten austauschen:

Destiny 2 frustriert seine Spieler – Immer mehr Hüter wünschen sich ein „Ende für immer“