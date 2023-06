Destiny 2: Hüter jagen ein altes Scout-Gewehr, das Bungie ihnen einst nahm – Es ist richtig gut

Den Hütern in Destiny 2 wurden mit dem Sunsetting einst viele gute Waffen genommen. Doch Bungie macht diesen großen Fehler nach und nach rückgängig und bringt eure heißgeliebten Schätze zurück. So kehrte in Season 21 die einstige Ritualwaffe „Randy’s Wurfmesser“ zurück und das besser als je zuvor.

Welche Waffe ist in Season 21 wieder zurück? „Randy’s Wurfmesser“ ist wahrscheinlich eins der berühmtesten 260er-Scout-Gewehre in der Geschichte von Destiny 2.

Die Legende von „Randy’s Wurfmesser“ begann in Season 8, als Bungie den Hütern diese starke Ritualwaffe präsentierte. Doch wer damals das einzigartige Scout-Gewehr erhalten wollte, musste erst eine langwierige Quest namens „Aufklärung durch Feuer“ hinter sich bringen.

Hatte man das geschafft, hielt man voller Stolz sein neues „Randy’s Wurfmesser“ in den Händen, das nicht nur eine beeindruckende Treffsicherheit besaß, sondern durch das Schnellfeuergehäuse auch vollautomatisch feuerte und sich mit „Schnelltreffer“ sowie „Kill Clip“ richtig gut spielte.

Bungie machte diese Bemühungen jedoch in Season 12 zunichte, als der Entwickler die Waffe dem verhassten „Sunsetting“ opferte, dem künstlich eingeführten Waffenruhestand.

Doch nun, in Season 21, ist „Randy’s Wurfmesser“ mit einem Paukenschlag zurück. Und es ist besser als je zuvor, sodass die Jagd nach dem perfekten Roll der Waffe unter den Hütern wieder neu entfacht wurde.

„Mensch, Onkel Randy, wo warst du all die Jahre“?

Was macht Randys Wurfmesser 2023 so gut? Obwohl einige Spieler skeptisch sind, ob diese Waffe an ihre einstige Herrlichkeit anknüpfen kann, sind die meisten Hüter von der Generalüberholung im Jahr 2023 begeistert.

Vor allem weil „Randy’s Wurfmesser“ in Season 21 immer noch die beliebteste Perk-Kombi von einst bietet. Es wurde jedoch auch mit insgesamt 12 neuen Perk-Optionen bedacht.

Spieler können also entweder mit „Schnelltreffer“ und „Kill-Clip“ an die guten alten Zeiten anknüpfen.

Oder man priorisiert die aktuell starken Optionen der neueren Perks, wie „Kinetik-Beben“, eine bessere kinetische Libelle, oder „Kaskade-Punkt“, eine Art Super-Desperado.

Dazu kommen die jüngsten Verbesserungen des Perks „Zen Moment“ und die Reduzierung des Zuckens im PvP.

Doch egal, was man wählt: Fast jede Perk-Kombi bringt einen dazu, zu sagen: „Mensch, Onkel Randy, wo warst du all die Jahre?“

Selbst wenn man von einem Gegner beschossen wird, sorgt dieses Scout-Gewehr dafür, das man trotzdem trifft. Und da man auch eine 100er Stabilität erreichen kann, schießt es wie ein Laser-Scout, dass man auch 2023 nicht mehr missen möchte.

So sehen Godrolls in PvE- und PvP aus

Das sind die God Rolls: Wenn ihr die beste Perk-Kombi für das schnelle Scout-Gewehr wollt, dann achtet darauf, dass ihr die Stabilitäts- und Rückstoßdefizite der Waffe optimal ausgleicht. Wir haben euch insgesamt zwei God-Rolls und ein “Laser-Randy” zusammengestellt, welches Hüter im PvE und PvP benutzen können.

Folgende Perks machen sich gut im PvP:

Die von MeinMMO empfohlene Godroll für „Randy’s Wurfmesser“ im PvP

Lauf: „Gekammerter Kompensator“

„Gekammerter Kompensator“ Magazin: „Prallgeschosse“ oder „Großkalibergeschosse“

„Prallgeschosse“ oder „Großkalibergeschosse“ Erster Perk: „Schnelltreffer“ oder „Zen Moment“

„Schnelltreffer“ oder „Zen Moment“ Zweiter Perk: „Kill Clip“ oder „Kaskade-Punkt“

„Kill Clip“ oder „Kaskade-Punkt“ Meisterwerk: „Stabilität“ oder „Reichweite“

„Stabilität“ oder „Reichweite“ Mod: „Backup-Magazin“

Beim Perk „Kaskade-Punkt“ solltet ihr beachten, dass dieser Vorteil zwar die Feuerrate der Waffe erhöht, aber nur, wenn ihr zuvor mit einer anderen Waffe einen Kill gelandet habt. Dieser Vorteil lohnt sich also nur, wenn ihr mit eurer zweiten Waffe regelmäßig Kills erzielt, um dann „Kaskade-Punkt“ zu aktivieren.

Und beim Meisterwerk haben wir „Stabilität“ ausgewählt. Wenn ihr jedoch treffsicher seid und keine zusätzliche Stabilität braucht, dann könnt ihr stattdessen auch auf Reichweite setzen.

Wählt diese Perks fürs PvE:

Die von MeinMMO empfohlene Godroll für „Randy’s Wurfmesser“ im PvE

Lauf: „Korkenzieher-Drall“

„Korkenzieher-Drall“ Magazin: „Panzerbrechende Geschosse“

„Panzerbrechende Geschosse“ Erster Perk: „Schnelltreffer“

„Schnelltreffer“ Zweiter Perk: „Kinetik-Beben“ oder „Fokussierte Raserei“

„Kinetik-Beben“ oder „Fokussierte Raserei“ Meisterwerk: „Stabilität“ oder „Reichweite“

„Stabilität“ oder „Reichweite“ Mod: „Backup-Magazin“

Wir empfehlen hier jedoch eher den Perk „Kinetik-Beben“, weil dieser sich im PvE als sehr effizient herausgestellt hat. Er gibt euch etwas mehr AoE-Schaden, also Schaden in einem Wirkungsbereich von 5 Metern.

Wenn man einem Ziel anhaltenden kinetischen Schaden zufügt, wird eine Schockwelle ausgelöst, die allen Zielen in der Nähe Schaden zufügt.

Diese mit nur 6 Schüssen leicht auszulösende Schockwelle gilt in Destiny 2 als eine bessere kinetische „Libelle“.

Zum Laser-Scout wird das „Randy’s Wurfmesser“ mit diesen Perks:

Lauf: „Kleinkaliber“

„Kleinkaliber“ Magazin: „Prallgeschosse“

„Prallgeschosse“ Erster Perk: „Perpetuum Mobile“ x2

„Perpetuum Mobile“ x2 Zweiter Perk: „Zugabe“ x4

„Zugabe“ x4 Meisterwerk: „Reichweite“

„Reichweite“ Mod: „Gegengewicht-Schaft“

Wie kommt man 2023 „Randys Wurfmesser“? Die Zeiten der langwierigen Quests sind für das Randys definitiv vorbei. 2023 droppt euch das Scout-Gewehr zufällig in den PvP-Playlisten oder im Eisenbanner. Ihr braucht also einfach nur zu spielen und auf etwas Glück zu hoffen.

Zusätzlich könnt ihr die Waffe zudem auch aus den Schmelztiegel-Engrammen erhalten. Allerdings ist auch hier der Drop reiner Zufall.

Je mehr Zurücksetzungen ihr in der PvP-Playliste habt, desto mehr Perk-Optionen wird euch ein Drop von „Randys Wurfmesser“ einbringen.

Kleiner Hinweis für mehr Ausbeute: Wollt ihr die Waffe also farmen, solltet ihr alle Engramme auf eurem Weg zur dritten Zurücksetzung in der PvP-Playliste bunkern. So habt ihr eine höhere Chance auf eine Waffe mit drei Perks.

Habt ihr Randys Wurfmesser bereits in euer Wunschroll? Dann schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Perks ihr auf der Waffe besonders gut findet. Oder hattet ihr die Waffe noch gar nicht auf dem Schirm?

