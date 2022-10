Die besten Waffen bekommt ihr in Destiny 2 nicht nur im Raid, sondern auch von Händlern – Ihr müsst nur viel zocken

In Destiny 2 sind Spieler für ihren Loot oft in die verschiedensten Aktivitäten gereist, um sich bescheren zu lassen. Die Händler im Turm zogen dabei oft den Kürzeren und wurden ignoriert. Bungie hat allerdings mit ein paar Änderungen seine Händler etwas verbessert. Doch um davon zu profitieren, müsst ihr sehr viel Zeit investieren.

Krasse Waffen, die ihr ohne Raids bekommen könnt: In Destiny 2 existieren eine Vielzahl an Waffen, die Spieler ergattern können. Viele der besten Knarren sind jedoch hinter den Toren der Raids und Dungeons versteckt und erfordern entweder ein Team, Skill oder Geduld. Nicht jeder Hüter kommt jedoch in den Genuss einer Raid-Waffe.

Also hat Bungie dafür gesorgt, dass auch normale Waffen zu überragenden sowie vielseitigen Werkzeuge des Todes werden können. Und die können Spieler sogar ganz einfach bei den NPC-Händlern im Turm ergattern.

Wir zeigen euch, um welche Waffen und Händler es sich dreht und was diese Waffen so besonders im Vergleich so anderen Knarren des Loot-Shooters macht.

Eine Waffe für viele Einsatzgebiete

Destiny 2 sucht nach Optionen, euch mehr Waffen-Vielfalt zu bieten, die zusätzlich euren Tresor entlastet.

Zum einen habt ihr das mit Witch Queen eingeführte Waffen-Crafting, mit dem ihr die Perks formbarer Waffen immer wieder nach Belieben anpassen könnt.

NPC-Händler bieten inzwischen ebenfalls die Option, eure Waffen zu vielseitigeren Killermaschinen zu machen und so damit wesentlich flexibler zu sein.

Wie unterscheiden sich diese Waffen von anderen? Diese besonderen Händlerwaffen besitzen die Möglichkeit, mit bis zu drei Perks in einer Reihe zu droppen. Zuvor konnten Spieler nur in Raid-Challenges und Dämmerungen auf Großmeisterstufen Waffen mit jeweils zwei Perks in Reihe drei und vier beschenkt zu werden.

Eine Waffe mit nur einem Perk in den Reihen 3 und 4. Eine Waffe nach vier Zurücksetzungen mit je zwei & drei Perks. Ein kleiner Vergleich zur Veranschaulichung

Nun, da Bungie die Händler angepasst hat, können die Hüter von ihnen jetzt auch Waffen mit einer größeren Perkpalette erlangen. Dazu müsst ihr lediglich viel Zeit hineinstecken, denn nur wenn ihr viel spielt, kommt ihr in den Genuss einer solchen Knarre mit vielen Anpassungsmöglichkeiten.

Wie bekommt man diese Waffen? Auf reddit hat sich ein User, die Händler sowie den Playlist-Loot genauer angeschaut. Dabei wurde von deangaudet festgestellt, dass ihr bis zu dreimal euren Rang bei den bekannten Händlern zurücksetzten müsst, ehe ihr die Chance erhaltet eine Waffe mit bis zu drei Perks von Engrammen und Drops zu erhalten.

Das klingt nach wenig, ist aber eine riesige Arbeit. Sollte euch sogar die Playlist nicht gefallen, wird der Grind umso nervenzerreißender. Habt ihr aber das dritte Mal euren Ruf zurückgesetzt, so steigt eure Chance bei eurem ausgewählten Händler jedes Mal eine dieser besonderen Knarren zu ergattern.

Aktuell bieten euch folgende Playlisten diesen Vorteil:

Der Schmelztiegel von Lord Shaxx

Das Gambit vom ruchlosen Vagabund

Die Vorhut von Commander Zavala

Kleiner Hinweis für mehr Ausbeute: Um nicht nach eurer dritten Zurücksetzung erneut XP zu farmen und Engramme freizuschalten, solltet ihr alle Engramme auf eurem Weg zur dritten Zurücksetzung bunkern. Bei jeder abgeschlossenen Stufe erhaltet ihr schon Engramme und anstatt diese einzulösen, behaltet ihr sie und erhaltet so eine höhere Chance auf eine Waffe mit drei Perks.

Lohnt sich der Grind für solche Waffen? Im Grunde lohnen sich die Waffen, ja. Zum einen wird es einfacher, an den gewünschten Roll der Waffe zu kommen. Zum anderen bieten die Waffen durch die zusätzlichen Perks wesentlich mehr Flexibilität. Mit etwas Glück erhält man dadurch eine optimale Waffe für PvE und PvP.

Wenn ihr also ein Hüter seid, der gerne pausenlos oder sehr oft Playlist-Aktivitäten spielt, dann könnt ihr ohne Probleme an diese verbesserten Schießeisen kommen und sie nutzen.

Doch es gibt auch Spieler, wo sich dieser immense Zeitaufwand wohl nicht bewerkstelligen lässt. Spieler, die meist zum Entspannen am Abend Destiny 2 einschalten, werden sich vermutlich pro Season keine 4 Zurücksetzungen ihres Rufrangs in jeder Playlist aufzwingen. Oft reicht es hier bei normaler Spielweise gerade so für die zweite Zurücksetzung innerhalb der 3-Monats-Saison, um überhaupt die Playlisten-Ornamente der Ritualwaffe für die saisonale Herausforderung zu bekommen.

Obwohl es sich also hier um eine sichere Quelle handelt, ist diese Methode nicht für jeden etwas. Der Grind ist daher ein massiver Minuspunkt, den man berücksichtigen sollte.

Was haltet ihr von der Tatsache, dass auch Händler jetzt eine gute Quelle für besondere Waffen mit mehr Perks sind? Wusste ihr bereits davon oder haben wir euch erst jetzt darauf aufmerksam gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren gerne wissen, wie oft ihr es pro Season schafft, euren Rufrang bei Händlern zurückzusetzen!

Falls ihr eine gute und aktuelle Waffenliste für den Schmelztiegel sucht, haben wir für euch genau das Richtige: