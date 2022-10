Destiny 2 macht eines der schlechtesten Raid-Exos zur Top-Ausrüstung – Leider hat es nicht jeder

Raid-Exos gehören zum Großteil in Destiny 2 zu den besten Waffen im Spiel. Ein besonderes Impulsgewehr jedoch genoss keinen so guten Ruf und so versuchten Hüter nicht gar engagiert die Waffe zu erspielen. Jetzt hat Bungie das Gewehr stark verbessert, doch kaum jemand besitzt es.

Um welches Raid-Exo handelt es sich? Viele kennen das abstrakte Kunstwerk, doch nur wenige durften sie testen. Es dreht sich um das Exo-Impulsgewehr „Gruppenzwang“.

Diese besondere Waffe kann im Raid „Schwur des Schülers“ erspielt werden, wenn ihr Rhulk dem Endboss ein Ende bereitet. Die Dropchance jedoch ist gering und meist müssen Hüter öfter den Raid passieren, um irgendwann das goldene Engramm auf dem Boden zu erblicken.

In der Community jedoch genoss die Waffe zu ihrem Release keinen guten Ruf. Von daher hatten es auch viele Hüter gar nicht so eilig, sie zu erspielen. Jetzt, wo Bungie das Gewehr mit Buffs allerdings aufpoliert hat, gehört sie wieder zu dem Geheimtipp, den jedoch kaum jemand besitzt.

Ein Geheimtipp, aber nur wenige besitzen sie

Warum besitzt kaum jemand die Waffe? Das Gewehr „Gruppenzwang“ war zu seinem Release nicht gerade beliebt. Viele Hüter betitelten die Raid-Waffe als zu kompliziert und nischig und mit ihren Perks konnte die Knarre auch nicht wirklich punkten.

Das Aufsaugen und verteilen von Debuffs gepaart mit einem sehr langen Cooldown kam nicht bei jedem Spieler gut an. Die Waffe wirkte somit eher wie eine Spaßbremse, die viel Übung benötigt als eine Knarre, die für Action sorgt.

Ein abstraktes Schusseisen – Gruppenzwang

Die Unbeliebtheit der Knarre sickerte bis zu Bungie hindurch und das Team setzt sich gleich dran etwas dagegen zu unternehmen. Vor Season 18 verkündete das Team alle neuen Änderungen der Waffe und diese machen „Gruppenzwang“ jetzt endlich auch zu einem Must-Have in Destiny 2, dass es sich zu erspielen lohnt.

Was ist jetzt so gut an der Waffe? Der Cooldown, den ihr nach dem Einsetzten von „Leere-Egel“ bekommen habt, ist nun komplett weg. Ihr könnte also nach dem Einsetzen der Spezialfunktion eure Waffe erneut mit Debuffs aufladen. Zusätzlich wurde die Dauer von „Leere-Egel“ von 10 auf 15 Sekunden erhöht. Damit habt ihr noch länger Zeit, eure Gegner zu vernichten.

Obendrauf erhaltet ihr 20 % mehr Schaden gegen PvE-Feinde, wenn „Leere-Egel“ aktiv ist und ihr benötigt wenige Treffer, um die Spezialfunktion aufzuladen.

Zu guter Letzt wird „Leere-Egel“ sofort aufgeladen, wenn ihr geschwächte Feinde tötet oder ihr selber von einem Leere-Debuff getroffen werdet.

Betrachtet man also die Anpassungen von Bungie wird einem klar, dass das Team alles getan hat, um die Waffe sehr attraktiv für die Hüter zu machen. Dadurch wird die Primärwaffe zu einem Favoriten für jeden Spieler des Loot-Shooters. Ihr müsst sie euch nur noch holen.

Was haltet ihr von den Änderungen? Habt ihr den Gruppenzwang in seiner neuen Form schon getestet und findet sie gut oder muss Bungie da nochmal ran und einiges anpassen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!