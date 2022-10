Destiny 2 nerft eure beliebteste Support-Waffe in Season 19 und enttäuscht damit viele Hüter

Es war in den vergangenen Wochen die größte und hitzigste Diskussion in Destiny 2, als der Streamer und PvE-Pro-Spieler Saltagreppo den Nerf des Raid-Exotics Göttlichkeit forderte. Für viele Spieler ein Unding. Jetzt kommt der Nerf tatsächlich und 26 weitere Exotics stehen auch noch auf dem Prüfstand. Das sagt Entwickler Bungie dazu.

Was hat Bungie mitgeteilt? In dieser Woche ging Bungie im aktuellen TWaB („This Week at Bungie“-Blog) auf viele Fragen der Hüter ein und beantwortete sie. Dort gab es Informationen zu bevorstehenden Waffen- und Balanceänderungen, die Bungie derzeit noch in Planung hat, sowie eine Nerf-Ankündigung zu Exotics, wie der Göttlichkeit.

Als das Thema vor etwa einem Monat in der Community diskutiert wurde, waren die meisten Hüter von diesem Nerf-Vorschlag überhaupt nicht begeistert. Daran hat sich wohl auch nichts geändert.

Destiny 2: Pro-Spieler fordert Nerf eines Raid-Exos – Weil es vieles einfach zu leicht macht

Die Göttlichkeit spaltete die Community von Destiny 2: Viele Hüter waren enttäuscht über diesen Vorschlag des Pro-Spielers Saltagreppo. Er vergesse doch völlig, dass nicht jeder Spieler in Destiny 2 einen Raid mit Links mache und froh über die Damage-Buff- und Krit-Option der Göttlichkeit sei.

Für viele der traditionellen Destiny-Spieler ist die Exo-Waffe eine praktische Möglichkeit, die sie nicht missen wollen und deren charmante Vorteile überwiegen. Sie hat Spielern stets Sicherheit und Komfort geboten.

Die Göttlichkeit gilt als ehrenwertes Support-Exotic, das Hüter nutzen, um andere Spieler zu unterstützen, damit sie besser treffen und 30 % mehr Schaden machen können.

Als Raid-Exotic ist sie zwar schwer zu erspielen, aber sie ist dafür auch klassenunabhängig und oft erste Wahl für praktisch alle Endgame-Inhalte.

Anders als bei der Traktorkanone war ihr Debuff durch die Spezialmunition fast immer verfügbar.

Der Hauptgrund für ihre Nutzung ist aber sicherlich die massive Krit-Blase, welche sie erzeugt. Diese macht Präzisionstreffer für jeden einfacher.

Die Göttlichkeit verliert 15 % Ihres Glanzes.

Genau diese Vorteile sind jedoch auch das größte Problem des Raid-Exos und etwas über das anscheinend auch Bungie schon länger nachdenkt. So teilte Bungie im Blog mit:

Wir glauben nicht, dass die Göttlichkeit in ihrer aktuellen Form tatsächlich ein Balance-Problem darstellt, d. h. sie ist nicht unbedingt zu stark für sich allein. Abgesehen davon ist sie im Endgame-PvE unglaublich dominant, weil sie das Zielen mit Präzisionswaffen trivialisiert und eine extrem hohe Uptime für eine Schwächung hat. Das wichtigste Problem ist, dass die Göttlichkeit eine 30-prozentige Schwächung gewährt und somit allen anderen Schwächungsquellen (wie dem Schattenschuss und der Traktorkanone) die Luft zum Atmen nimmt. Vor diesem Hintergrund haben wir uns die Göttlichkeit schon eine ganze Weile angesehen und in den letzten Monaten eine Reihe von Änderungen in Saison 19 getestet, bis wir schließlich die [Debuff]-Schwächung der Göttlichkeit von 30 % auf 15 % reduziert haben. erklärte Bungie im TWaB-Blog

Der Nerf war bereits lange geplant: Community-Manager Cozmo betonte via Twitter in diesem Zusammenhang, dass die Anpassung der Göttlichkeit bereits vom Studio geplant wurde, bevor die lebhaften Debatten in den sozialen Medien und der Community begannen.

Andere Debuff-Optionen werden kaum genutzt

Warum der Nerf jetzt doch kommt, erscheint im Grunde logisch.

Wenn die Göttlichkeit mit dabei war, dann brauchte man keine Traktorkanone, die das Risiko birgt, dass einem die Powermunition ausgeht.

Auch Granaten und Rauchbomben konnten der Göttlichkeit nicht das Wasser reichen, denn sie brachte einfach mal 15 % mehr.

Selbst der Schattenschuss eines Jägers mit Möbius Köcher, der genau wie die Göttlichkeit einen 30 %-Debuff zur Schwächung von Feinden liefert, verlor in den meisten Fällen gegen die praktische Exo-Option.

Und das, obwohl die Verwendung der Göttlichkeit bedeutet, dass ein Spieler vollständig aus den DPS-Phasen heraus ist, weil er den himmlischen Debuff durchgehend aufrechterhalten muss.

Seit dem Shadowkeep-DLC ist die Göttlichkeit somit in fast jedem World-First-Raid oder Großmeister-Raid Pflicht. Sie wird seit Jahren, abgesehen von ein paar herausragenden saisonalen Mod-Optionen, ausnahmslos im Endgame genutzt.

Der Nerf wird der Göttlichkeit nicht schaden: Wenn Bungie den Nerf der Göttlichkeit in Season 19 online bringt, stirbt ihr großes Schadensplus. Dennoch ist sie weiterhin ein Exotic, das sich lohnt, denn an der Krit-Blase will Bungie nicht rütteln.

Die Göttlichkeit könnte den Nerf deswegen durchaus besser überstehen als das einstige Top-Raid-Exo Anarchie, das kaum mehr von Bedeutung im Endgame ist.

Die Göttlichkeit wird durch ihre starke Krit-Option, beispielsweise im Raid Tiefsteinkrypta, auch weiterhin eine praktische Sache sein und nur beim Damage-Debuff Platz für bekannte, aber vernachlässigte Alternativen machen.

26 weitere Exotics stehen ebenfalls auf dem Prüfstand

Was hat Bungie noch angekündigt? Neben dem bestätigten Nerf für die Göttlichkeit hat Bungie noch angekündigt, dass 26 weitere Exotics für eventuelle Nerf sowie Debuffs geprüft werden. So wolle man bereits in Saison 19 einen großen Teil von ihnen überarbeiten.

Man will nach Möglichkeiten suchen, mehr Exotics auf das Hinzufügen von Champion-Funktionen zu prüfen.

Einige Exotics sollen vielleicht auch um die Fähigkeitsbeschreibungen zu den neuen Unterklassenüberarbeitungen für Leere, Arkus und Solar 3.0 erweitert werden.

Zu den genauen Anpassungen will Bungie jedoch erst in zukünftigen Veröffentlichungen genauer eingehen.

Was haltet ihr vom bestätigten Nerf der Göttlichkeit? Findet ihr ihn angemessen? Oder geht euch das gehörig gegen den Strich? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht.

Wie weit die Diskussion um die Göttlichkeit einst ausgeartet ist, könnt ihr in diesem Artikel herausfinden:

