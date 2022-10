Destiny 2 nerft schnellsten Schwert-Perk, weil Spieler damit alles abkürzten

Ares: Rise of Guardians ist ein kommendes Sci-Fi-MMORPG aus Korea, in dessen Trailer gegen riesige Roboter gekämpft wird.

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr den Perk „Kühne Klinge“ genutzt, um alles abzukürzen und deswegen in die verbesserte Version des Schwert-Perks investiert? Oder gehört ihr zu den Hütern, die es nur selten schafften, den Perk überhaupt zu triggern? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die Anpassung des Perks findet.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Daraufhin antwortet ihm der Destiny-2-PvP-Profi und Streamer Frostbolt via Twitter prompt: „[…] Du wirst mich nicht länger in Strikes überholen, jetzt musst Du bis zum Ende gehen, genau wie der Rest von uns.“

Schwert-Surfen gilt in Destiny 2 als die mit Abstand schnellste Fortbewegungs-Methode. Sie eignet sich hervorragend, um für Frust und Verwirrung in den gegnerischen Reihen zu sorgen oder weite Strecken im Nu zu „überfliegen“. Mit dieser Technik bringen sich Spieler in Sekundenbruchteilen in die richtige Reichweite für Schwert-Angriffe und können ihr Gegenüber oder ganze Gruppen ohne große Mühe ausschalten. Durch den Perk „Kühne Klinge“ ist man damit sogar schneller unterwegs als mit einem Sparrow.

Was bedeutet der Begriff „Schwert-Surfen“ in Destiny 2?

Insert

You are going to send email to