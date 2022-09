Destiny 2: Hüter baut Exowaffe aus Holz und einer Dose Bohnen – Besitzt jetzt private Lootcave im eigenen Haus

Für einige Spieler aus Destiny 2 geht die Leidenschaft für ihr Lieblingsspiel weiter, als es einfach nur zu zocken. Sie besitzen viele Sammlerstücke und Replika-Waffen. Während manche jedoch nur ein paar besondere Erinnerungen besitzen, übertrifft die Sammlung eines Hüters einfach alles und hat zudem ein kleines Geheimnis, dass aus einer leeren Dose gebackener Bohnen besteht.

Was für Sammlerstücke und Items sind gemeint? In Destiny 2 gibt es so manche Hüter, die sich ihre Lieblingswaffe oder einen besonderen Triumph als greifbares Andenken außerhalb der Spielewelt gönnen. Sei es, um einen besonders harten Triumph zu feiern oder sich damit einfach nur an großartige Erlebnisse im Spiel erinnern zu können.

Bungie bietet hierfür seinen Spielern immer wieder neue, einzigartige und auch zeitlich begrenzt verfügbare Objekte über den Bungie-Store an.

So gibt es für jedes DLC eine begehrte und auch teure Collectors-Edition für Sammler.

Triumph- oder Raid-Errungenschaften stehen als goldene Plaketten oder besondere Prämiumobjekte, wie Raid-Ringe oder Raid-Jacken, zur Verfügung.

Es gibt Miniatur-Replika-Statuen von beliebten Charakteren, wie beispielsweise Savathun.

Darüber hinaus fehlen auch nicht die klassischen Fanartikel, wie Klamotten, Anhänger, Kuscheltiere, Geister und mehr.

Eine Miniatur der Waffe „Schlechtes Karma“ aus dem Bungie-Store.

Viele langjährige Destiny-Spieler haben sich entweder selbst schon einmal eine Kleinigkeit gegönnt oder vielleicht von Teammates geschenkt bekommen, das heute in ihrem Zockerzimmer zu bewundern ist.

Bei anderen Hütern wurde jedoch aus einem kleinen Anfang über die Jahre eine große Sammelleidenschaft. Ganz so wie beim Destiny-Spieler David Bear alias Joker Bingo.

Seine erstaunliche Destiny-Sammlung, die er schon vor längerem in einem Video zeigte, konnte man nun erneut bei Destiny-Bulletin auf Twitter bestaunen. Viele Hüter zeigten sich beeindruckt und auch etwas neidisch auf diese Zusammenstellung, denn seine „Zockerhöhle“ gleich eher einer Lootcave die man sofort plündern will.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Viele Spieler zeigten daraufhin auch ihre Destiny-Sammlung.

Was sagen die Spieler zu dieser Sammlung?

Nach dem kurzen Video war schnell klar: Dieses Destiny-Gaming-Zimmer sieht aus wie eine wahr gewordene, reale Lootcave. Zu sehen sind Unmengen an Items aus bisher 8 Jahren Destiny-Geschichte, die entweder an den Wänden oder in Regalen ausgestellt sind.

Solch ein großer Enthusiasmus für das offensichtliche Sammeln von Destiny-Merchandising war für einige auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar. Für sie sind die vielen Sammlerstücke reine Geldverschwendung und unnütze Staubfänger. Das findet auch der Hüter Nuqop1462.

Ich könnte mir keinen schlechteren Weg vorstellen, ein atomares Loch in meine Tasche zu brennen. schreibt der Spieler Nuqop1462 via Twitter

Eine beeindruckende Armada aus Destiny-Sprungschiffen gehört auch zur Sammlung.

Einige Spieler fragten sich tatsächlich, wie teuer Davids Sammlung in Summe gewesen sein muss. So schätzte der Spieler Piku, dass „müssen Millionen von Dollar sein!“.

Dieser Eindruck täuscht allerdings, denn David ist einfach nur ein talentierter und enthusiastischer Hobbybastler, der die Inhalte von Destiny 2 mag.

So teuer war es wirklich: Auf die Frage von Waifu Rem, wie viel Zeit David damit verbringt Destiny zu spielen und wie er sich das alles leisten kann, antwortete er:

Ich spiele zu viel, aber ich arbeite auch Vollzeit beim Militär. […] Ich habe alle Waffen selbst hergestellt, so dass die einzigen wirklichen Kosten das Filament waren. erklärt der Besizer der eindrucksvollen Sammlung auf Twitter

Er besitzt darüber hinaus zwar auch Original-Sammelobjekte, aber selbst die Sprungschiffe hat er alle mit seinem eigenen 3D-Drucker hergestellt und von Hand originalgetreu bemalt. Günstiges Filament liegt so im Bereich von 10–20 EUR und je nach Größe des Objekts reicht das auch durchaus für mehrere Projekte.

Viele blieben bei seinen Waffenmodellen zudem an der Replik des exotischen Spurgewehrs „Verfallenes Abbild“ hängen. Dies stammt zwar nicht vollständig aus dem 3D-Drucker, ist aber trotzdem in einem sehr kreativen Prozess im Jahr 2020, dem Erscheinungsdatum der Waffe in Destiny 2, entstanden.

So besteht die Waffe nur aus Holz, einer leeren Dose gebackener Bohnen, 3D-Druck und etwas Farbe.

Diese Waffe ist Recycling pur mit musikalischer „Bohnenmunition“.

Die fertige Optik sieht jedoch so gut aus, dass es für viele auf den ersten Blick gar nicht von einer Original-Replik aus den offiziellen Quellen zu unterscheiden ist.

Wie diese Waffe dabei genau entstanden ist, hat er auf Imgur dokumentiert und verraten, dass er die meisten Baupläne seiner Waffen von verschiedenen Internetseiten downgeloadet hat.

Über die Jahre ist so seine beeindruckende Sammlung entstanden, die Hüter nun nochmals neidisch auf Twitter bewundern konnten.

Was sagt ihr zu Davids kreativem Talent? Dachtet ihr ebenfalls, das muss ja Unmengen gekostet haben? Kommentiert und verratet uns, welches Objekt ihr vielleicht schon besitzt, gebastelt habt oder gerne noch als ewiges Andenken an Destiny 2 haben wollt. Wir sind gespannt.