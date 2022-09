Erst Call of Duty jetzt Destiny 2 – Bekannte Hollywood-Schauspielerin wird prompt ein „Hit Girl“ im Space-Shooter

Der „Kick Ass“-Hollywood-Star Chloë Moretz zockt jetzt Destiny 2. Die leidenschaftliche Schauspielerin war auf der Suche nach einer neuen Spiel-Herausforderung und ließ sich prompt von Bungies Space-Shooter überzeugen. Wir sagen euch, was die Community zur berühmten Hüterin sagt, welche Klasse sie spielt und wie ihr erster Eindruck war.

Wer ist Chloë Grace Moretz? Chloë ist ein US-amerikanisches Model sowie eine Jungschauspielerin und hat es mit einer ehrgeizigen Einstellung bereits zu ein paar imposanten Filmrollen gebracht. Dabei sind vor allem turbulente Actionfilme genau das Ding der 25-jährigen.

2010 spielte sie erfolgreich neben Aaron Taylor-Johnson und Nicolas Cage, in „Kick-Ass“ die treffende Rolle der „Mindy MaCready“ alias „Hit-Girl“.

2012 war sie dann erneut in der Fortsetzung des Films „Kick Ass 2“ dabei.

Es folgten weitere Rollen in „The Equalizer“, „Die 5. Welle“, „Bad Neighbours 2“ und anderen.

Neben der Schauspielerei und dem Modeln ist Chloë Moretz jedoch auch leidenschaftliche Zockerin. Das weiß man vor allem durch sie selbst und ihre Posts via Twitter.

Als die CoD-Beta jedoch zu Ende ging, fragte sie auf Twitter ihre Follower sogleich nach einer neuen Gaming-Herausforderung. Es dauerte nicht lange und sie bekam vom Hüter deRanged Shaman die kurze und fragende Empfehlung „Destiny 2?“.

Prompt antwortete ihm das „Hit Girl“, dass sie sich Bungies Space-Shooter soeben heruntergeladen hat. Offensichtlich hat irgendetwas an Destiny 2 das Gamerherz von Chloë recht schnell höher schlagen lassen. Was genau, hat sie jedoch bisher noch nicht verraten.

Destiny 2 hat die Schauspielerin schnell von sich überzeugen können.

Hüter witzeln bereits: Das war es jetzt mit der Filmkarriere

Die Hüter aus Destiny 2 wissen ganz genau, was die Schauspielerin nun erwartet – Spaß, aber auch eine Menge Grind, der viel Zeit kosten wird.

Viele in der Community beglückwünschten sie dennoch zu ihrer Wahl. Darüber hinaus bekam der „Kick Ass“-Star auch schon gleich die ersten Angebote für das gemeinsame Questen und Einladungen für die verschiedensten Aktivitäten. Andere Hüter witzelten dagegen mit ihr.

Der Spieler Monroe Jigsaw prophezeit ihr beispielsweise via Twitter: „Ohhhhh, das wird die beste und schlechteste Entscheidung, die du jemals in deinem ganzen Leben getroffen hast. Willkommen im Irrenhaus!“

AwwwwD freut sich und „kann es nicht erwarten, bis Sie nichts anderes als Destiny spielt, aber gleichzeitig das Spiel hasst“.

Und Crizy weiß, dass man in Destiny 2 schnell viele Stunden versenken kann. Er kann sich deswegen vorstellen: „Wenn sie in dieses Universum kommt, wird sie nie wieder Zeit haben, in einem neuen Film mitzuspielen!“

Und tatsächlich war das etwas, dass auch Chloë kurz darauf erkannte. Die frisch gebackene Neu-Hüterin postete, nachdem sie sich wohl ein wenig mit dem Space-Shooter vertraut gemacht hat, lachend auf Twitter: „Ihr habt keine Witze gemacht … Destiny ist sehr aufwendig (verzehrend)“.

Durch diese Erkenntnis mussten alle Hüter durch.

Damit hat sie keinesfalls Unrecht. Ohne eine Anleitung ist es in Destiny 2 tatsächlich schwierig zu verstehen, welche Quest-Reihenfolge nun die richtige ist.

Vor allem, welche Inhalte hinter welcher Erweiterung stehen und wie das Gameplay abläuft, kann neue Spieler schnell verwirren. Deswegen ist Destiny 2 auch 2022 weiterhin ein Spiel, dass man trotz vieler Verbesserungen am Anfang nicht unbedingt allein erkunden sollte.

Doch während jeder andere Spieler sich erst mühevoll Anschluss oder Hilfe über Videos und LFG suchen muss, hat die Schauspielerin bereits jetzt online eine Menge Tipps, enthusiastische Clan-Einladungen sowie Fireteam-Bewerbungen erhalten.

Sogar Content-Creator wittern ihre Chance: Ihr liegen dabei nicht nur Angebote von Spielern vor. Auch Einladungen und Tipps von bekannten Destiny-2-Content-Creatorn, wie Datto, KackisHD oder Frostbold trudelten bereits ein. Die Streamer wittern anscheinend ihre Chance, die bekannte Schauspielerin vielleicht irgendwann in einem ihrer Destiny-Livestreams dabei zu haben.

Entsprechend imposant waren die Bewerbungen:

Frostbolt würde sich über ein schwitziges Trials-Match mit Chloe freuen.

Man kann davon ausgehen, dass Chloë ihre Follower über ihren Twitteraccount weiterhin auf dem Laufenden hält, was sie im Destiny-Universum so anstellt und vor allem, wie sie diese Erfahrungen findet. Ganz so, wie sie es bisher mit ihren anderen Games gehalten hat.

Nicht der einzige Promi-Hüter in Destiny 2: Chloë Moretz ist übrigens nicht die einzige bekannte Persönlichkeit, die im Destiny-Universum ihre Runden dreht.

Der Xbox-Chef Phil Spencer hat ebenfalls schon viel Zeit mit Destiny verbracht.

Xbox-Chef Phil Spencer hat ebenfalls schon viel Zeit mit Destiny verbracht. Genauso wie Lance Reddick, der Synchronsprecher von Zavala und Star aus Serien wie Fringe, The Blacklist oder auch dem erfolgreichen John Wick, Kapitel 2 und 3.

Zach Braff alias JD aus Scrubs teilt die Destiny-Leidenschaft mit seinem Neffen.

Sowie noch einige weitere, bekannte Stars, die alle bereits neben euch im Spiel gestanden haben könnten.

Welche Destiny-Klasse hat Chloë favorisiert? Bevor sie ins Destiny-Universum gestartet ist, hatte der „Kick Ass“-Star jedoch noch die Qual der Wahl bei ihrer Charakter-Klasse. So hieß es wuchtiger Titan oder spritziger Jäger?

Nach kurzer Überlegung und einem Austausch mit Destiny-Spielern sowie der Community-Managerin von Bungie wählte sie letztlich den Jäger. „Die Schnelligkeit des Jägers“ kam ihr besser vor. Anscheinend etwas, dass auch ihre Follower für ein echtes „Hit Girl“ als absolut passend erachteten.

Was denkt ihr? Würdet ihr auch gerne eine Runde mit Chloë zocken oder würdet ihr sie viel lieber in einem Stream mit den Destiny-Content-Creatorn sehen? Vielleicht denkt ihr aber auch, die Schauspielerin wird sowieso bald wieder das Handtuch werfen. Also fühlt euch frei und teilt gerne eure Meinung dazu mit der Community in den Kommentaren.

