Bungie bannt Betreiber einer wichtigen Seite zu Destiny 2 zu Unrecht – Der ist stinksauer, wirft alles hin

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wenn sie dann aber von der Firma spüren, dass sie auch nur ein Name im System sind und genau wie alle anderen behandeln werden, kann das zu einem Knick in der Motivation führen. Und offenbar hat der gute Mann nach der Entscheidung, die Webseite aufzugeben, eine Art Erlösung gespürt, der Verpflichtung enthoben zu sein.

Das steckt dahinter: Es ist etwas sehr Menschliches. Wenn Leute ehrenamtlich soviel Zeit in etwas stecken, erwarten sie dafür Anerkennung und vielleicht Privilegien, auch wenn sie das so klar nicht sagen. Aber in irgendeiner Form möchten sie das Gefühl haben, eine besondere Rolle in der größeren Community zu spielen.

Spieler bei Destiny 2 sagen ihm, sie verstünden seine Frustration und bedanken sich für die viele Arbeit, die er in seine Seite zu Destiny 2 gesteckt hat. Aber es sind einige schon geknickt, dass so eine wertvolle Seite wohl bald nicht mehr aktualisiert wird und ihren Nutzen einbüßt. Vor allem das Layout wurde geschätzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weil Destiny 2 so notorisch wenig Informationen herausrückt und alles so kompliziert wie möglich macht, sind solche übersichtlichen Seiten beliebt bei Fans von Destiny 2: Sie können dort Stunden verbringen und sich ausmalen, wie ihre „Traumwaffe“, der God-Roll, mal aussehen wird.

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Insert

You are going to send email to