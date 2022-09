Neuer Bogen aus Destiny 2 begeistert Spieler, aber der beliebteste Perk ist keine God Roll

Am Wochenende konnten sich Spieler in Destiny 2 den neuen Trials-Bogen „Pfeiffers Laune“ in der Meister-Version erspielen. Eigentlich gilt der Perk „Kill Clip“ dabei unter den Spielern als God Roll und somit stärkste Option für die Waffe. Doch ein neuer Perk aus Season 18 könnte die wesentlich bessere Wahl sein, denn er gibt euch Bonusschaden und das sogar, wenn ihr nicht gut trefft.

Um welche Waffe handelt es sich? Die aktuelle Season 18 brachte zwei neue Waffen in den Lootpool der „Prüfungen von Osiris“. Eine neue Shotgun und zum ersten Mal auch einen Bogen namens „Pfeiffers Laune“. Er ist zwar nur eine Neuauflage, aus der in Season 11 veröffentlichten „Flüsternden Platte“, aber mit wesentlich besseren Werten.

An diesem Wochenende konnte man sich den Bogen zudem erstmals, für einen makellosen Run zum Leuchtturm, in der Meister-Version erspielen. Sein „Leichte Gehäuse“ priorisierten daher viele Spieler gleich mit dem Perk „Kill Clip“ als God Roll. Zumal es auch der erste Bogen ist, der überhaupt damit droppen kann.

Doch einige wenige Content-Creator, wie Legoleflash sagen inzwischen: „Lasst euch davon nicht blenden!“. Sie und auch wir von MeinMMO haben einen anderen, starken Perk-Favoriten ausgemacht, der besser als „Kill Clip“ ist. Vor allem, wenn man durchs Visier zielt, statt aus der Hüfte.

„Pfeiffers Laune“ – Der neue Bogen aus den Prüfungen von Osiris

Diese beiden Perks eifern um die Favoritenrolle: „Pfeiffers Laune“ kann sowohl mit „Kill Clip“ als auch mit dem neuen Perk „Direkt in die Magengrube“ droppen. Bei genauerer Betrachtung überwiegen jedoch die Vorteile von letzterem.

Der Perk „Kill Clip“ verursacht erhöhten Schaden, wenn man nach einem Kill nachlädt. Das gewährt euch in Season 18 exakt 33 % mehr Schaden für 5,5 Sekunden. Aber eben nur, wenn ihr damit auch einen Kill machen könnt.

„Direkt in die Magengrube“ jedoch erhöht beim Zielen durch die Zielvorrichtung den Körpertreffer-Schaden und verringert die Zielerfassung. Dies ist im Gegensatz zu „Kill Clip“ ein kostenloser Schadensbonus von 20 % der immer aktiv ist. Und das sogar für unpräzise Schüsse, also Körpertreffer, beim Zielen durch das Visier.

Mit dem Perk „Direkt in die Magengrube“ kann „Pfeiffers Laune“ also nicht nur mit kostenlosem Extraschaden, einer schnellen Ziehzeit und einem leichten Geschwindigkeitsschub punkten. Er ist auch sehr verzeihend bei Fehlschüssen. Im PvP steigt euer Schaden bei einem Körpertreffer damit von 86 auf 103.

Zudem sollte man sich nicht durch sein „Leichtes Gehäuse“ abschrecken lassen, das ja bekannt ist für seine eher schlechten Time To Kill-Werte. „Pfeiffers Laune“ besitzt als Ausgleich enorm gute Präzisions-Werte, dass euch diesen Nachteil schnell vergessen lässt.

Wie beeindruckend zeigt euch Legoleflash in seinem Video, dass gleichzeitig auch eine Hommage an leichte Bögen ist. Darin erklärt er auch ausführlich, warum der neue Perk sein Favorit ist.

Mit einem Wert von 38 auf Präzision besitzt der Bogen eine höhere Präzision als jeder andere Bogen im Spiel mit „Leichtes Gehäuse“. Zum Vergleich: Arsenbiss verfügt über 32 Punkte. Jeder andere Bogen dieses Archetyps liegt sogar nur bei Werten um die 20.

Legoleflash empfiehlt euch folgende Perk-Kombi:

Polymer-Sehne

Glasfaser-Pfeilschaft

Bewegliche Zielscheibe (Optional wären Mörderischer Wind oder Tunnelblick.)

Direkt in die Magengrube

Meisterwerk: Ziehzeit

Für das PvE würde sich neben „Direkt in die Magengrube“ zudem „Eingekesselt“ sowie „Dreschen“ anbieten.

Zu den regulären Perk-Vorteilen habt ihr dann noch die Wahl zwischen drei optional auswählbaren Ursprungseigenschaften.

Eilfertigkeit: für verbessertes Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

für verbessertes Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst. Ein ruhiger Moment: Gewährt außerhalb des Kampfes ein erhöhtes Nachladetempo.

Gewährt außerhalb des Kampfes ein erhöhtes Nachladetempo. Veist-Stachel: Damit erhalten Bögen eine schnellere Spanngeschwindigkeit.

Eilfertigkeit eignet sich bei diesem Bogen dabei etwas mehr als Veist-Stachel. Denn durch die oben genannte Perk-Kombi habt ihr bereits die maximale Ziehgeschwindigkeit von 500 erreicht.

In dieser Kombination spielt sich der neue Bogen im Grunde wie eine konstante 2-Tap-Handfeuerwaffe. Allerdings nur, wenn man ein paar Dinge beachtet.

So sieht der God Roll von „Pfeiffers Laune“ mit den empfohlenen Eigenschaften aus.

So spielt ihr den Bogen richtig: Damit ihr den Perk auch triggert, muss man sich ein wenig umgewöhnen. Vor allem, wenn ihr bisher lieber aus der Hüfte gefeuert habt.

Damit „Direkt in die Magengrube“ funktioniert, müsst ihr immer erst anvisieren und dann den Pfeil des Bogens ziehen. Ihr könnt also nicht „vorladen“. Habt ihr diesen Dreh jedoch einmal raus, spielt die Kombination aus Bewegungsschub und 2-Body-Shot-Kills sich wirklich beeindruckend.

Habt ihr die Waffe in Destiny 2 bereits bekommen? Dann verratet uns doch, welche Perks dabei waren. Lasst uns in den Kommentaren auch gerne wissen, ob ihr auch denkt, dass sich „Direkt in die Magengrube“ gegen „Kill Clip“ durchsetzen kann.

