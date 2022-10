Destiny 2: Google Stadia ist daran schuld, dass ihr euch bald wieder selbst zum Endboss spielen müsst

In dem kurzen Video zeigen und erzählen euch die wichtigsten Infos zu dem kommenden MMORPG Ashes of Creation.

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

So erklärt Luckstruck9 via Twitter :

Jeder Raid und Dungeon in Destiny 2 sind in Etappen aufgeteilt. Habt ihr eine Etappe gemeistert, gelangt ihr zu einem sogenannten „Checkpoint“. Dieser Checkpoint ist ein Speicherstand, der bleibt, falls ihr euch entscheidet aus dem Raid oder Dungeon auszusteigen. Durch den Speicherpunkt beim Checkpoint haben Hüter allerdings die Chance nach dem Ausstieg wieder da anzufangen, wo sie aufgehört hatten, aber nur so lange, bis der Weekly Reset stattgefunden hat. Diese Checkpoints lassen sich zudem leicht teilen. Hierzu muss man nur jemanden joinen, der bereits bis zum Endboss gespielt hat und dort einmal sterben. Sobald der Encounter neu startet, hat der Charakter diesen Speicherstand „geerbt“.

Was sind Checkpoints in Destiny 2?

Sein bequemes Gratis-Angebot ersparte es vielen Hütern, sich jede Woche selbst in den wichtigen Kern-Aktivitäten bis zum Endboss und damit bis zum Spitzenloot spielen zu müssen. Denn nicht jeder hatte die Möglichkeit immer an alle Checkpoints zu kommen. Dank Luckstruck9 gab es jedoch diese Option.

Auf was müssen die Spieler bald verzichten? In den kommenden Monaten verliert Destiny 2 seinen wohl praktischsten Community-Service, den der Streamer „Luckstruck9“ jede Woche kostenlos für alle Spieler bereitstellt.

Insert

You are going to send email to