Bogen-Exotic in Destiny 2 ist nun der absolute Solo-Geheimtipp – Schmilzt Champions wie Butter

Destiny 2 will übrigens noch 26 weitere Exotics in Season 19 berühren und hat bereits den Nerf eines der beliebtesten Support-Exos als Vorgeschmack gegeben:

Ist euch dieses satte Schadensplus bereits aufgefallen? Oder bleibt ihr auch weiterhin der Arbalest treu? Was denkt ihr, wie schnell wird Bungie das Problem angehen? Hinterlasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren.

Für Solo-Spieler, ein schnell zu nutzender Geheimtipp: Vor allem für Solo-Spieler ist der Bogen jetzt eine praktische Sache, denn Anti-Barriere-Champions schmelzen mit dem Wunschender nur so dahin und machen ihnen so manche Aktivität leichter.

Genau dieser Bug scheint 2022, nach den Änderungen an Wunschender, wieder zurück zu sein. Er beschert den Hütern obendrauf zur Optimierung, die der Bogen in Season 18 bereits erhalten hat, erneut ein offensichtlich unbeabsichtigtes und starkes Damage-Plus.

In unseren Tests konnten wir als Titan und den beiden Exotics „Wunschender“, sowie „Citans Bollwerk“ stellenweise sogar bis zu 80 % mehr Schaden auf verschiedene Bosse in Verlorenen Sektoren verursachen.

Was haben die Hüter herausgefunden? Nachdem jedoch viele Hüter den Bogen nutzen, fanden sie heraus, dass der Bogen in einer bestimmten Exo-Kombination viel mehr Schaden macht als er sollte.

In Destiny 2 wird der Exo-Bogen „Wunschender“ seit ein paar Wochen immer beliebter. Nach seiner Anpassung in Season 18 wurde er zum wahren Monster im Kampf. Doch nun haben clevere Hüter herausgefunden, dass ihr mit ihm sogar noch mehr Schaden machen könnt. So viel, dass Anti-Barriere-Champions selbst solo wie Butter schmelzen.

