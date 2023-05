Destiny 2: Ein neues Exo aus Season 21 ist so hässlich, dass ich mich nicht mehr in die Open-World traue

In Destiny 2 dreht sich alles um spektakuläre Ausrüstung, atemberaubende Welten und epische Schlachten. Doch mit dem Release der Season 21 hat Bungie ein neues und Exotic für den Warlock eingeführt, der die Meinungen der Hüter spaltet. MeinMMO wirft einen Blick auf das neue „Ugly-Piece“ aus Treibholz und sagt euch, ob sich der Anblick lohnt.

Welche Exotics hat Destiny 2 in Season 21 hinzugefügt: Wie jede Season hat auch die „Saison der Tiefe“ neue Exotics an die Küsten von Destiny 2 gespült. Für jede Klasse eins.

Nachdem also der erste Part der saisonalen Tauch-Story erledigt war, stöberten viele neugierig in der Sammlung und erblickten dort Folgendes:

Beim Jäger wurde das neue Rüstungs-Exo „Tritons Laster“ ergänzt Durch den Perk „Arm des Hellebarden“ erhöht sich das Nachladetempo und der Nahkampf-Schaden von Glefen, wenn man umzingelt ist. Außerdem lassen Glefen-Nahkampf-Todesstöße ein Projektil ins Magazin überlaufen. Glefen-Projektil-Todesstöße erzeugen dafür Explosionen, wenn die Glefe Schaden verursacht, der eurem Fokus entspricht.

Der Titan bekam ein romantisches, blumiges Rüstungs-Exotic namens „Dornenwächter“ Der Perk „Barrinate“ kanalisiert ein defensives Licht, wenn die Klassenfähigkeit, also die Barrikade, genutzt wird. Zudem gewährt es eine Granate, die beim Einschlag ebenfalls eine Barrikade erschafft.



Beim Anblick des Warlock-Exos fragte sich allerdings so mancher Hüter: „Was bitte ist das denn Grässliches? Ornament! Sofort!“

Das neue Warlock-Exo „Zenotaph-Maske“ – grässlich aber gut

Der grässliche Anblick ist das neue Warlock-Exo „Zenotaph-Maske“ aus Season 21.

Sein Perk „Hohe Priorität“ lädt schrittweise einen Teil des Magazins eines ausgerüsteten Spurgewehrs aus den Reserven nach. Wenn man einem Boss, einem Miniboss oder einem Fahrzeug mit einem Spurgewehr, das dem eigenen Fokus entspricht, Schaden zufügt, wird es als Prioritätsziel markiert. Wenn Verbündete das Prioritätsziel ausschalten, erhalten sie schwere Munition.

Nicht nur, dass die Warlocks in Destiny 2 schon seit Jahren „Bademäntel“ tragen. Jetzt haben sie auch noch ein Exo bekommen, dass wie ein hässlicher Flugzeugträger aus Treibholz aussieht. So mancher klickte ins Everversum und betete ein Ornament dafür zu finden – doch vergebens.

Aber immerhin. Die braune Papiertüte zum Verstecken müsst ihr nicht gleich auspacken, denn das, was das Exo kann, scheint gar nicht schlecht zu sein – trotz der miesen Optik.

Zenotaph-Maske – Hässlicher Alptraum oder verstecktes Juwel?

Optik oder Funktion- was ist besser? Die Meinungen der Warlocks zu ihrem neuen Holzlook sind definitiv gespalten. Es fühlt sich in der Tat etwas komisch an, sich mit diesem „Brett auf dem Kopf“ in die Welt von Destiny 2 zu trauen. Cool ist irgendwie anders.

Deswegen wird auch so mancher Hüter mit der „Couchtischmaske“ nicht richtig warm. Einige sehen darin gar einen umgedrehten Stiefel eines Scharritters, den man nun auf dem Kopf trägt und der auch noch viel zu groß ist.

Der Hüter overthisbynow sieht dies jedoch als ausgleichende Gerechtigkeit an:

Ich meine, Titanen bekommen buchstäblich Türme für ihre Schultern. Es war nur fair, dass wir Warlocks nun Raumschiffe für unsere Köpfe bekommen. findet der Destiny-Spieler overthisbynow

NitroScott77 denkt bereits an weitere Funktionalitäten: „Bruh, es ist perfekt! Deine Teammates können auf deinem Kopf stehen. Es gibt keine bessere Unterstützungsmöglichkeit als eine Kopfplattform!“

Andere dagegen sind begeistert von dem neuen, exotischen Holz-Werkstück von Bungie.

Wie amazinj2084, der im Bungie-Forum kommentiert: „Ich mag dieses Stück Brennholz auf dem Kopf meines Warlocks. Ich werde es nur tragen, weil es hässlich ist.“

A_Hideous_Beast findet: „Es ist hässlich. Aber ich liebe es aus diesem Grund. Ich mag es, wenn Bungie etwas anderes ausprobiert, [wie zuletzt im Raid „Wurzel der Alpträume“ mit den zusätzlichen Armen an der Rüstung] und [auch] diesem abnormal langen Helm.“

Hässlich, aber gut: Während einige Spieler ihre Entscheidungen von der äußeren Erscheinung beeinflussen lassen, argumentieren andere, dass es wichtig ist, den Mehrwert des Exos zu erkennen und seine Fähigkeiten im Spielgeschehen zu nutzen.

Einige „Destiny 2“-Spieler haben nach den ersten Tests bereits eine überraschend positive Meinung über das optisch kontroverse Exo und argumentieren, dass das Aussehen des Exos zwar gewöhnungsbedürftig sein mag, es aber dennoch ein äußerst effektives und leistungsstarkes Rüstungsstück ist. Etwas das man nicht vernachlässigen sollte.

So sei die Zenotaph-Maske ein perfektes Exotic fürs Endgame und dort ideal für Builds mit dem Support-Exo „Göttlichkeit“. Es gilt für einige bereits jetzt als eines der in Zukunft besten Exotics im Spiel.

Es im Grunde eine „Actium-Kriegsausrüstung“ für Spurgewehre, die schwere Munition für Verbündete erzeugt und bis jetzt zu 100 % richtig gut funktioniert.

Außerdem lässt sich der Effekt mit dem exotischen Äonen-Armschutz kombinieren, wenn man maximal schwere Munition wünscht.

Waffen wie die „Göttlichkeit“, „Kaltherz“ oder auch „Agers Zepter“ werden sich damit ziemlich großartig spielen. Im Grunde jedes exotische Spurgewehr.

Der Nutzer Xslaughteredx dagegen hat eine ganz andere Theorie, warum der Exot genau so designt wurde: „[Bungie] hat es nur so hässlich gemacht, damit sie dir später ein anständig aussehendes Ornament für Silber verkaufen können.“ und spielt damit auf die jüngste Einführung des Ornaments für das Exo „Sternenfeuerprotokoll“ des Warlocks an. Es wurde zum Start der Season 21 generft und bekam gleichzeitig ein Ornament spendiert.

Die hitzige Debatte rund um das hässliche Exo in Destiny 2 wirft zudem eine interessante Frage auf: Sollten Spieler eher nach der Funktionalität und den Vorteilen eines Ausrüstungsgegenstandes urteilen oder sollte das ästhetische Design im Vordergrund stehen?

Und was sagt ihr eigentlich persönlich zum neuen Exo des Warlocks? Gefällt es euch? Oder sagt ihr, der kreative Rüstungsdesigner bei Bungie hat für dieses Teil Warlock-Mecker verdient?

Übrigens: Auch andere Items in Destiny 2 haben eine gewöhnungsbedürftige Optik, die hässlich-einzigartig ist:

