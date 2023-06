Destiny 2: Entwickler bei Bungie nennt System in Diablo 4 “„faul“ – Blizzard-Boss reagiert

Diablo 4 hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen – auch in der Community von Destiny-2. Doch nun hat ein Entwickler von Bungie eine Sache an Diablo 4 offen kritisiert und damit eine Kontroverse ausgelöst. MeinMMO klärt auf, was es damit auf sich hat.

Destiny 2 vs. Diablo 4: Mit dem Release von Diablo 4 haben sich auch die Hüter aus Destiny 2 gerne in die Hölle begeben. Immerhin locken dort frische Abenteuer und eine von Destiny 2 inspirierte Open World. Dafür nahm sich so mancher gerne eine Auszeit von Bungies Universum und lootete fremd.

Da Diablo 4 neu ist, bietet es derzeit ein besseres, frischeres Erlebnis als Bungies Loot-Shooter.

Auch das sogenannte Level-Scaling von Diablo 4, das dafür sorgt, dass die Monster immer die gleiche Stufe wie der eigene Spielcharakter haben, fand so mancher Spieler gut gemacht.

Doch genau diese Funktion, die die Stärke der Gegner an den Fortschritt des Spielers anpasst, hat jetzt auf Twitter zu einer Diskussion zwischen einem Entwickler von Bungie, den Destiny- und Diablo-Spielern sowie einer Reaktion von Blizzard geführt.

Kritik an Diablo 4: Man fühlt sich nicht mächtiger

Was hat der Bungie-Entwickler kritisiert? Die Kontroverse begann, als Chad Jessup, ein Entwickler von Bungie, in einem Twitter-Posting, genau dieses Gegner-Scaling in Diablo 4 als Beispiel heranzog und das System als “faul” bezeichnete.

So äußerte sich der Senior Distributed Systems Engineer darüber, dass die Skalierung in Diablo 4 von Feinden „faul“ sei und „mehrere Spielstile“ zunichtemachen würde.

Je höher das Level wird, desto schwieriger wird auch das Spiel und das würde Spieler-Powertrips ruinieren und wäre daher einfach nur „scheiße“.

Auch habe er „noch nie von jemandem gehört, dem diese Art von System gefällt“. Er gesteht ein, er sei zwar sicher, dass es so Mneschen geben würde, aber die hätten Unrecht.

Sein Tweet erregte schnell einiges an Aufmerksamkeit, auch von keinem Geringeren als Blizzard-Präsident Mike Ybarra, der Jessup mit nur zwei Worten antwortete: „Faul, huh.“

Der mittlerweile auf Twitter gelöschte Original-Tweet

Wie kam die Aussage bei Spielern an? Bei manchem User kam sein Tweet nicht wirklich gut an. Sicherlich mag es Kritik am Level-Scaling in Diablo 4 von Spielern geben. Doch vor allem Destiny-Spieler machten deutlich, dass sich ein Entwickler von Bungie dazu aktuell nicht so offen äußern sollte.

So twitterte der Destiny-Spieler Gravly:

Ja, du musst vorsichtig sein, etwas als “faul” zu bezeichnen, wenn du an einem Spiel arbeitest, das sich nicht mehr so sehr um seine Spieler kümmert wie früher. twitterte der Spieler Gravly als Antwort auf Jessups Meinung

Tatsächlich scheint der Support von Destiny 2 seit Lightfall deutlich größere Probleme als zuvor zu haben, das Spiel fehlerfrei am Laufen zu halten.

Diablo 4 hingegen ist neu und läuft trotz großem Andrang seit der Veröffentlichung recht stabil, mit bisher nur wenigen Fehlern. Das gefällt vielen.

“Es ist kompliziert, Sir”

Skalierung stört Macht-Phantasie von besserem Loot, der mächtiger macht

Gab es auch andere Stimmen?: So mancher Spieler stimmte Jessup allerdings auch zu. Die Levelskalierung in Diablo 4 hätte durchaus einen Teil der Machtfantasie des Looten zerstört.

Ich stimme der Meinung voll und ganz zu, man fühlt sich [in Diablo 4] auf jeden Fall stärker, wenn man sich seine Uniques holt. Aber das gesamte Spiel wird dann genauso stark und es geht von „Ich möchte stärker werden“ zu „Ich muss stärker werden“ über. findet der Spieler Cee_Dubyuh

Dazu argumentierte Blizzard bereits allgemein, dass das Gegner-Scaling in Diablo 4 die Spieler dazu ermutigen soll, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen anzunehmen. Gefundene und ausgerüstete Gegenstände beeinflussen maßgeblich die Power.

Der Grad der Herausforderung bleibt in Diablo 4 somit stets gleich und ermöglicht sowohl Anfängern als auch Veteranen, ein angemessenes Maß an Herausforderung zu erleben, ohne entweder überfordert zu sein oder sich zu langweilen.

Wie skaliert die Schwierigkeit in Destiny 2? In Destiny 2 hingegen wird der Schwierigkeitsgrad mit der Aktivität und dem Herausforderungslevel skaliert. Sobald man das maximale Effizienzlevel einer Aktivität erreicht hat, spielt ein höheres Powerlevel keine Rolle mehr. Das heißt, es sind künstliche Power-Level-Nachteile aktiv.

In Season 21 beispielsweise liegt die Powerlevelanforderung für eine Spitzenreiter-Dämmerung bei 1.840. Das maximale Effizienzlevel liegt jedoch nur bei 1.815. Das bedeutet man ist im Spitzenreiter, der härtesten Aktivität in Destiny 2, immer mindestens -25 Level unter der Aktivitätsanforderung.

Wer es noch härter will, kann seinen Powerlevel-Nachteil sogar auf -40 bringen, das Maximum in Destiny 2.

So reagierte der Destiny-Entwickler: Nachdem der Tweet so viel Aufmerksamkeit bekommen hatte, stellte Chad Jessup nochmals persönlich klar, dass er Diablo 4 damit keinesfalls schlecht machen wollte und seine „erste Formulierung hätte besser sein können“.

Er schrieb auch, dass er nicht „bei den Entwicklern anklopft“ und Diablo 4 tatsächlich für „ein herausragendes Spiel“ hält.

Das war jedoch sein letztes Posting. Chad Jessup hat inzwischen seinen ersten Tweet und damit auch seine Kritik gelöscht. Zudem ist sein Twitter-Account inzwischen auf privat gestellt.

Wie man es auch dreht und wendet, in der Welt der Videospiele sind kontroverse Diskussionen und unterschiedliche Meinungen nichts Ungewöhnliches.

Destiny 2 und Diablo 4 in Bezug auf die Feindeinwirkung zu vergleichen, ist wahrscheinlich nicht fair, da beide Spiele zwei völlig unterschiedlichen Modellen folgen. Doch die Entwicklung von Spielen ist ein kontinuierlicher Prozess, der eben auch von unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen lebt.

Letztendlich müssen die Spieler selbst entscheiden, wie sie das Gegner-Scaling in Diablo 4 und Destiny 2 erleben und ob es ihren Erwartungen und Vorlieben entspricht.

Was haltet ihr von der Kontroverse um das Gegner-Scaling in Diablo 4? Seht ihr es genauso kritisch wie der Entwickler von Bungie? Und welches System sagt euch persönlich mehr zu. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

In Destiny 2 beispielsweise gäbe es für jeden besseren Loot, wenn mehr Spieler dieses eine Secret kennen und nutzen würden:

Destiny 2: Wer ein Tauchgang-Geheimnis in Season 21 nutzt, kann Tier-7-Loot erbeuten