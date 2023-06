7 Items, die ihr in Destiny 2 niemals bei Händlern kaufen solltet

Sword Art Online: Last Recollection Trailer bietet Einblick in die düstere Spielwelt und die Kampfszenen, die ihr im Team bestreiten könnt.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Also seid gewarnt: Keines dieser Angebote ist sinnvoll und eine Verschwendung eurer Seltsamen Münzen. Vor allem das Legendäre Engramm ist diese Ausgabe absolut nicht wert. Das bekommt man in der Open World bei jedem Öffentlichen Event umsonst.

Ihr wisst nicht, wie Events in Destiny 2 heroisch werden? Dann schaut in diese Liste:

Das Maximum, was man in Destiny 2 an Glimmer besitzen kann sind derzeit 250.000. Doch man merkt schnell: Wenn man viele Meisterwerke erstellt, Beutezüge kauft, Waffen formt oder sich ein neues Exotic am Denkmal der Verlorenen Lichter gönnt, dann ist diese Summe auch schnell wieder dahin.

Neben den Aszendenten-Bruchstücken sind vor allem die Verbesserungsprismen ein seltenes und wertvolles Item in Destiny 2. Ebenso wichtig die Verbesserungskerne. Manch einer schwimmt in ihnen doch andere müssen sie mühselig ansparen, um Ausrüstungen für Endgame-Inhalte damit zum Meisterwerk aufzuwerten.

Aszendenzlegierung wird in Destiny 2 bei der Waffenformung zur Verbesserung von Attributen verwendet. Wer sich also immer wieder Waffen baut, braucht dieses Material regelmäßig. Doch manchmal reicht es nicht ganz und man kauft sich schnell eins bei Meister Rahool im Turm, damit man eine Waffe bauen kann.

Hüter in Destiny 2 kämpfen gegen die Feinde der Menschheit und erlangen immer mächtigere Ausrüstung, um sich den zahlreichen Herausforderungen zu stellen. Doch Vorsicht ist geboten, denn nicht alles, was die Händler im Spiel anbieten, ist den Kauf auch wert.

