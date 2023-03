Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das Event lässt keine exotische Rüstung fallen, welche Spieler noch nicht freigeschaltet haben. Ihr könnt darüber also keines der neuen Lightfall-Exotics erhalten, bevor ihr sie euch nicht in einem Solo-Sektor erspielt habt.

Derzeit gibt es in Destiny 2 insgesamt 14 öffentliche Events, die sich über die verschiedenen Schauplätze hinweg verteilen. Die Bezeichnung des Events wird Euch am linken Bildschirmrand bei Start angezeigt.

Das Interessante dabei ist, dass auch erfahrener Hüter schon eingestanden, dass selbst sie einige Details mancher Events nicht genau kennen oder einige Mechaniken bislang falsch ausgeführt haben. Es sind also nicht ausschließlich Neulinge oder Rückkehrer, an denen das Triggern eines heroischen Events manchmal scheitert.

Veteranen verärgert: Kennt Ihr als Veteran auch das Problem? Ihr seid gerade mit drei Randoms dabei, in der Thronwelt das neue öffentliche Event “Resonanz Splitter” zu bestreiten und wollt die heroische Version des Public Events aktivieren. Doch offenbar seid Ihr der Einzige, der wirklich weiß, was zu tun ist. Mit einem dicken Hals müsst Ihr Euch also wenige Augenblicke später mit dem Abschluss des normalen Events und mit weniger Loot begnügen.

