Das Ende von Destiny 2: Lightfall erklärt – Was ist der „Schleier“ und wie geht es weiter?

Wer die Kampagne in Destiny 2: Lightfall gespielt hat, konnte mitten in die größte Story der Licht- und Dunkelheits-Saga eintauchen. Allerdings fand man dort mehr Fragen als Antworten. Was ist eigentlich der Schleier? Und was hat der Zeuge genau gemacht? MeinMMO erklärt es euch.

Mehr Fragen als Antworten: Als die Spieler in Destiny 2 das Ende der Lightfall-Kampagne durchgespielt hatten, offenbarte dies mehr Fragen als Antworten. Die Zwischensequenzen während der Story waren grandios anzusehen, aber auch mit Begrifflichkeiten gespickt, mit denen mancher Spieler so gar nichts anfangen konnte und auch mit vielen Dingen äußerst unzufrieden waren.

Wer oder was ist bitte „der Schleier“?

Was hat der Zeuge am Ende der Story genau gemacht?

Was genau hat mein Geist da gemacht?

Und vor allem – wie und wann geht es jetzt weiter?

All das sind Dinge die Bungie nicht direkt aufklärt und damit viele Spieler im Dunkeln lässt. Manches jedoch konnte man aus der letzten Season 19 wissen. Anderes wurde offen in der Lore des Spiels kommuniziert. Man kann es also lesen, um die Geschichte zumindest ein wenig zu verstehen.

Es gibt jedoch auch Verbindungen, die in Lightfall gar nicht erklärt werden und auf Storybeats der vergangenen Jahre beruhen. MeinMMO erklärt euch in diesem Artikel einige der wichtigsten Details, die Destiny 2 euch nicht während der Story verraten hat und was das alles für die Zukunft von Destiny 2 bedeuten könnte.

Spoiler voraus! Bitte beachtet hierbei – der Artikel beinhaltet große Lightfall-Spoiler der Story. Also lest nach diesem Video bitte nicht weiter, wenn ihr die Kampagne noch nicht abgeschlossen habt.

Erkenntnisse über den Schleier und seinen Zweck

Was ist der Schleier? Wie die Spieler am Ende von Season 19 durch Osiris und Rasputin erfahren ist der Schleier ein parakausales Objekt.

Die neptunische Stadt in Osiris’ Visionen existiert. Ich weiß nicht genau, wo, doch dort befindet sich “der Schleier”, ein Objekt von großer parakausaler Macht. Es ist mit dem Reisenden verbunden. Auszug aus der letzten Botschaft des Kriegsgeistes Rasputin in Season 19

Während der kompletten Story und bereits in Season 19 von Destiny 2 wurde dieser Begriff „der Schleier“ immer wieder genutzt. In der Kampagne kann man ihn dann zum ersten Mal auch sehen.

Hier ist das, was man direkt aus der Story-Kampagne erfahren konnte:

Der Schleier ist ein merkwürdig buntes, aber auch majestätisches Objekt und eine Lichtstruktur, die mehrere Stockwerke in Form eines Baumes oder eines verbundenen Netzwerks aus astartigen Strukturen herabfällt.

Er wurde ursprünglich von Savathun auf Neptun versteckt, um den Zeugen während des ersten Zusammenbruchs fernzuhalten, wodurch die Menschheit gerettet wurde. Der Schleier könnte daher sowas wie ein Kern oder die Seele des Reisenden sein.

Obendrein vermittelt jeder NPC die Botschaft, dass er super heftig wichtig ist. Aber warum genau erfährt der Spieler nicht wirklich.

Diesen ersten Blick konnten Spieler auf den ominösen “Schleier” in Lightfall erhalten

Der Schleier ist ein Objekt, das tief im Herzen von Neomuna vergraben ist. Anscheinend nutzen die Wolkenläufer es nur und wissen zwar von seiner Existenz, nicht jedoch von den Gerätschaften dort. Denn Nimbus war überrascht, als er von der Existenz eines Prototyps der Cloud-Ark dort unten erfuhr.

Später hat die Ishtar Academy hat einen riesigen Komplex um den Schleier gebaut. Es gibt Maschinen, die drumherum angeordnet sind und die offensichtlich dazu dienten, sich hinein zu setzen.

Zuletzt verrät uns Calus noch, das es ein “Grab” für etwas ist.

Uns erinnert das an die Vorhersage-Technologie der alten Fraktion “Kriegskult der Zukunft”, die wahrscheinlich nicht jeder Spieler in Erinnerung hat.

Der Kriegskult der Zukunft und seine Verbindung zum Ishtar-Kollektiv: Die bekannte Fraktion aus Destiny 2 „Kriegskult der Zukunft“ wurde einst von Dr. Maya Sundaresh gegründet. Dort wurde als Ergebnis ihrer Experimente ein von den Vex -inspiriertes Gedankenspiel-Gerät verwendet, um in die Zukunft zu blicken. Dieses Gerät führte dazu, dass seine Benutzer psychisch instabil wurden, und sie begannen, das Gerät als Gott anzubeten. Da das sogenannte „Nicha-Gedankenschiff“ mit den Vex in Verbindung gebracht wurde, kann das „Gerät“ Zeit und Raum überqueren.



Maya selbst war eine venusianische Forscherin und Gründungsmitglied des Ishtar-Kollektivs. Im Verlauf einzelner Vex-Experimente wurden Maya und Teile ihres Wissenschaftler-Teams von den Vex simuliert. „MSund12“, die am Ende des Strikes „Terminus der Einsicht“ erwähnt wird, ist die 12. simulierte Kopie von Maya Sundaresh und soll bis heute existieren.



Bekannt ist auch, dass Maya selbst oder eine ihrer virtuellen Kopien, die Clovis Bray Forschungseinrichtung auf Europa eingedrungen sein soll, um dort Informationen über die Klarheitskontrolle zu erhalten, die parakausale Kraft, von der Clovis bei seinen Experimenten geleitet wurde.

Euer Geist bemerkt, dass es sich anfühlt, als wäre der Schleier dasselbe wie der Reisende.

Der Zeuge will und braucht den Schleier. Er versucht nicht, ohne Grund durch Calus mit der Radialantenne eine Verbindung zum Schleier aufbauen zu lassen.

In der exotischen Quest erfährt man außerdem, dass das Schwarze Herz ein gescheiterter Versuch war, den Schleier wiederherzustellen. Ein Versuch, der vom Zeugen in die Tat umgesetzt wurde.

Der Zeuge hat eine einzigartige Fähigkeit, Geister zu übernehmen und zu kommandieren.

Als Geist erneut vom Zeugen “entführt” wird und sich dem Schleier nähert heißt es: “Wir haben dich endlich gefunden.” Der Schleier könnte damit wirklich die Seele des Reisenden sein, sonst hätte der vielleicht „Wir haben es endlich gefunden“ gefunden gesagt.

Am Ende der Lightfall-Kampagne erfährt man, dass die Mission des Zeugen nie darin lag, den Reisenden zu zerstören, sondern ihn zu verwenden, um eine Art Portal zu erstellen. Hierzu „prägt“ der Zeuge eine dreieckige Form in die Oberfläche des Reisenden und verschwindet dann darin.

Soweit die Fakten aus der aktuellen Story-Kampagne von Lightfall, die alle recht offensichtlich waren. Kommen wir nun zur Theorie, was der Schleier ist und warum der Zeuge ihn überhaupt braucht.

Der Reisende wurde vielleicht zum “Stein der Weisen”

Führt das Schicksal des Reisenden zum Ursprung des Universums? Auf reddit haben Spieler eine interessante und auch sinnige Theorie zum Ende in Lightfall aufgestellt.

Wenn man den Schleier, die Pyramiden und den Reisenden zusammenbringt, erhält man das Muster des sagenumwobenen “Stein der Weisen”.

Ist das die “Finale Form”, die der Zeuge anstrebt?

Der Weg zu einer perfekten, finalen Form: Nachdem der Schleier die Verbindung zum Reisenden hergestellt hatte, begann der Zeuge eben jenes Symbol mit dem Reisenden zu konstruieren, um ein Portal zu schaffen. Die entscheidende Zutat – der Schleier – hat den Anfang dieses perfekten Konstrukts quasi erst möglich gemacht.

Der Schleier, der sich mit dem Reisenden verbindet, ermöglichte damit dem Zeugen, „die perfekte Quadratur des Kreises“ herzustellen oder zumindest mit der Quadratur des Kreises zu beginnen, indem er dem Reisenden ein Dreieck „aufdrückt“.

Das Portal das der Zeuge dabei öffnet, könnte möglicherweise ein Portal zur „Vollkommenheit“ sein. Ein Portal zu einem Bereich, aus dem das Leben fließt.

Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass die Hüter von der Königin der Erwachten Mara Sov gelernt haben, dass Universen von anderen beeinflusst werden können, kann man schlussfolgern, dass der Zeuge versucht, das Universum von „oben“ aus zu beenden.

Sollte diese Theorie stimmen und der Reisende ein metaphorischer Stein der Weisen sein, dann könnten die Geister der Hüter Manifestationen des Steins selbst sein. Dies würde erklären, warum Savathun in „Die Hexenkönigin“ die Geister in der Lore „perfekte Wesen“ nennt.

Wie geht es mit Geschichte von Lightfall weiter?

Die Kampagne ist nicht das Ende: Nach diesen Erkenntnissen und dem, was man über die Erzählwege von Bungie weiß, sollten kommende Quest und Endgame-Inhalte mehr Kontext zum Schleier, seiner Natur und seiner Verbindung zum Reisenden selbst bieten.

Ebenso stehen im DLC noch 4 Seasons offen, die mit weiteren Informationen zur Lightfall- Kampagne verknüpft sein könnten. Hier sollte man sich dann auch bewusst sein, dass manches nicht mehr im Videoformat kommuniziert wird, sondern sich stattdessen auf geschriebene Lore-Überlieferungen im Spiel stützen könnte. Als Spieler lohnt sich bei den Geschichten von Bungie immer ein Blick in die erbeuteten Lore-Einträge von Destiny 2 zu werfen. Einschließlich der Waffen, Sparrow und Exotic-Loren.

Was denkt ihr? Glaubt ihr der Raid “Wurzel der Albträume” wird nach der exotischen Quest einen weiteren Teil der Story offenbaren, wie schon in Witch Queen? Und wie plausibel haltet ihr die Idee mit dem Stein der Weisen? Verratet es uns.

Die aktuelle und harte Kritik der Spieler zu Destiny 2: Lightfall lastet derzeit schwer auf dem neuen DLC:

