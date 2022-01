Verraten die Destiny-2-Trailer zu Witch Queen geheime Details? – Spieler enträtseln „Chemie-Code“

Destiny 2 ist gut darin immer wieder kleine Geheimnisse zu verstecken. Bei Witch Queen waren es nun mysteriöse Zeichen und chemische Formeln, welche die Spieler nicht mehr losgelassen haben. Wir schauen uns an, was sie zur geheimen Weltraumwissenschaft der Hexenkönigin herausgefunden haben.

Manchmal sind es komplexe Rätsel im Spiel. Andermal findet man in Bildern und Trailern mysteriöse Zahlen- oder Binärcodes. Wenn also Destiny-2-Spieler mit der Nase plötzlich in einem wissenschaftlichen Buch stecken, dann aus gutem Grund.

Seit der Veröffentlichung des ersten Trailers und Bildern zur neuen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ sind auch die darin enthaltenen chemischen Formeln bei den Spielern nicht unbemerkt geblieben. Solch auffällige Details sind in Destiny 2 selten ein Zufall, wie man aus der Vergangenheit weiß.

Auf Rüstung und Waffen findet man dieselbe Symbolik

Im Trailer zu Witch Queen, der Savathuns Thronwelt genauer vorstellt, sieht man immer wieder eine chemische Formel und mehrere Zahlen-Kombinationen. Zu Beginn des Trailers ist sie zunächst noch spiegelverkehrt. Erst am Ende sieht man die Darstellung dann von vorne.

Die Symbolik jedenfalls zieht sich wie ein roter Faden durch fast alle Ankündigungen, doch in den Trailern sind sie besonders präsent. Kein Wunder, dass ihre Bedeutung die Spieler im Destiny-2-reddit nicht mehr loslässt, denn sie sehen aus wie ein neues Rätsel, das es zu entschlüsseln gilt.

Was ist im Trailer zu sehen? Nach etwa 30 Sekunden sollte man den Gameplay-Trailer kurz anhalten und erkennt so verschiedene Kommazahlen, die sich auch später in anderen Trailern immer wiederholen. Darunter die Zahlen „16“, „32.066“ und „80 (Zeilenumbruch)200,59“. Sowie die chemische Formel „[Xe]4 f 14 5 d 10 6s 2“.

Ein Screenshot der kurzen Einblendung mit den Zahlen und Codes

Vom Fundament ihres schimmernden Palasts bis hin zu den knorrigen Wurzeln des Sumpfes liegen all ihre Geheimnisse verborgen. so teasert Bungie die neue Erweiterung an

Destiny 2 nutzt echte Weltraumwissenschaft

Das hat die Community herausgefunden: Es dauerte nicht lang, bis die Destiny-2-Community auf reddit interessante Ideen dazu präsentierte, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Achtung, jetzt wird es richtig wissenschaftlich.

Bei den Zahlen handelt es sich um sogenannte Ordnungszahlen (auch Kernladungszahl, Protonenzahl oder Atomnummer genannt).

16 mit 32,066 ist die Ordnungszahl und das Gewicht von Schwefel.

80 mit 200,59 die Ordnungszahlen und das Gewicht für Quecksilber – sie zählt zudem weiter hoch

„[Xe]4 f 14 5 d 10 6s 2 “ steht für die Elektronenkonfiguration des Elements Osmium

5 d 6s “ steht für die Elektronenkonfiguration des Elements Osmium Im Raketenwerfer, der im Trailer zu sehen ist, steht NaCl, die Formel für Salz

Auch auf den Rüstungen sieht man eine wiederkehrende Symbolik

Konkret soll es sich bei der kompletten Symbolik um eine alte Theorie namens “Spagyrik” handeln, wie der reddit-User AWolski40 ausführt:

Alle 3 Rüstungen haben eine Chemikalie: Quecksilber, Salz und Schwefel.

Nach den Informationen, die er aus der Wikipedia-Seite über die alchemistische Pseudo-Wissenschaft “Spagyrik” entnommen hat, basiert die Theorie genau auf diesen 3 Chemikalien. Diese passen zudem erstaunlich gut auf die aktuelle Thematik und Story um Savathun.

Der Begriff “Spagyrik” kurz erklärt:

Ursprünglich von Paracelsus geprägt, stammt das Wort Spagyrik aus dem Altgriechischen σπάω spao („trennen, herausziehen“) und ἀγείρω ageiro („verbinden“, „neu kombinieren“, „sammeln“).

Bei der Methode werden die ursprünglichen Elemente, die sogenannten “Tria Prima”: Schwefel, Quecksilber und Salz, getrennt und dann wieder neu kombiniert.

Viele Gemeinsamkeiten mit Savathuns Plan: Die Hexenkönigin will sich von Ihrem Wurm trennen, sich neu verbinden oder kombinieren. Das ist ihr Ziel, welches sie gegenüber den Hütern auch bereits offen erklärt hat. Und der erste Schritt, ihr Wurmexorzismus, steht in der aktuellen Story kurz bevor. Da kann man also durchaus Gemeinsamkeiten erkennen.

Insgesamt scheinen Chemie und Alchemie in der neuen Erweiterung sowieso eine große Rolle zu spielen. Auch auf verschiedenen Rüstungsteilen und Waffen konnten die Spieler chemische Elemente und Symboliken entdecken.

Jeder Charakter trägt ein Element auf seiner Rüstung: Die Spieler vermuten nun eine Verbindung zwischenden Rüstungen und den jeweiligen Elementen Quecksilber, Salz und Schwefel. Diese drei repräsentieren in der Alchemie auch Geist, Körper und Seele. Der Jäger wäre demnach der Verstand, der Titan der Körper und der Hexenmeister die Seele eines Fireteams.

Die Symbole der Rüstungen stehen für Verstand, Körper und Seele

Osmium ist ein chemischer Hinweis auf Savathuns Heimat: Bei der Formel für Osmium sind sich die Spieler auf reddit alle einig. Das kann nur ein Hinweis auf Savathuns ursprüngliche Heimat sein.

Kurz zur Erinnerung: Bevor die Schar zur Schar wurde, waren sie nur schwache Kreaturen mit einer sehr kurzen Lebenszeit. Die königlichen Schwestern Oryx, Xivu Arath und auch Savathun lebten damals auf einem Gasriesen namens „Fundament“. Ihr Vater war als der „Osmium-König“, Herrscher des Osmium-Hofes bekannt.

Auf Fundament trafen die drei Geschwister auch zum ersten Mal die Wurmgötter, nachdem ihr Vater von einer seiner Brutmütter verraten worden war. Die Wurmgötter würden die Geschwister mit ihren eigenen Würmern durchdringen und so die Schar erschaffen, damit die Geschwister ihre ersten Schritte zur Göttlichkeit machen können. Bilder dieser gemeinsamen Geschichte sind auch bereits im Witch Queen-Trailer kurz zu sehen.

Das Rästel ist noch nicht gelöst: Die Destiny-2-Community jedenfalls rätselt weiter und vermutlich spielt dabei auch die Collector’s Edition von Witch Queen eine Rolle. Dort ist ein sogenanntes „Psychometer Replica“ enthalten, das ebenfalls die merkwürdige Symbolik aufgreift. Lässt sich der Code damit entschlüsseln?

Das Psychometer Replica zeigt ebenfalls rätselhafte Symbole aus Witch Queen

Vielleicht sind die kryptischen Zeichen am Ende tatsächlich der Schlüssel zum Sieg über Savathun, die Schargöttin der List und Täuschung. Wir wissen es nicht. Die Destiny-2-Community jedenfalls kann es kaum erwarten, der Hexenkönigin endlich gegenüberzutreten. Immerhin intrigiert ihre „gute Freundin“ bereits seit 7 Jahren im Hintergrund und nutzt sie für ihre Pläne offensichtlich nur aus.

Noch mehr Geheimnisse von Savathun verbergen sich vielleicht auch im neuen Witch Queen Raid:

Was denkt ihr? Steckt mehr hinter diesen Formeln? Oder ist das nur dekorativer Text, den Bungie im Trailer eingebaut hat? Schreibt uns, was ihr dazu vermutet. Gibt es hier tatsächlich einen tieferein Sinn? Habt ihr dahinter èbenfalls einen Geheimcode vermutet?