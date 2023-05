Destiny 2 verrät mit einem Teaser-Bild gleich 3 wichtige Details zu Season 21

Es dauert nicht mehr lange dann startet in Destiny 2 die Season 21. Der offizielle Keyart-Leak von Bungie kam dazu bereits gut an, denn zum ersten Mal sind Hüter unter Wasser zu sehen. Doch auch darüber hinaus bot das Bild zur „Saison der Tiefe“ so manch interessante Erkenntnis, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Für Season 21 sollte man nicht wasserscheu sein: Schon jetzt sind die Hüter gespannt auf die „Saison der Tiefe“ in Destiny 2. Das erste offizielle Bild, von Bungie selbst geleakt, zeigt alle Hüterklassen mit fließenden, aquatischen Rüstungen unter Wasser. Ein Setting, das es so bisher noch nicht gab.

Wasser in Destiny 2 bedeutet in vielen Fällen fast immer den sicheren Tod. Vor allem dann, wenn es tiefer als Knöchelhöhe ist und man den kleinen Zeh reinsteckte. Season 21 jedoch scheint mit Wasser kein Problem zu haben. Zumindest wenn man dem offiziell ersten Bild glauben darf.

Bungie hat jedoch mit dem Leak zu Season 21 nicht nur das neue Setting gezeigt. Wer genau hingeschaut hat, konnte noch mehr Details entdecken. Einiges davon hat bereits in der Community für wilde Theorien gesorgt, die wir euch heute verraten.

Season 21 in Destiny 2 hat Tiefgang und besessene Helden

Mit dem ersten Keyart-Leak zur „Saison der Tiefe“ hat Bungie jetzt also nicht nur viel Tiefgang durchblicken lassen. Es machte auch klar, dass ein weiterer Story-Abschluss bevorzustehen scheint.

MeinMMO sagt euch, was das Titelbild an Informationen offenbart hat.

Es geht zurück nach Titan

Fester Boden? Nicht auf Titan – hier schwankt einfach alles im Methan-Meer.

Wie zuvor scheint Bungie auch in Season 21 die Rückkehr eines alten Zielortes zu planen. Wie sich das genau gestalten wird, weiß man natürlich noch nicht. Aber es könnte ähnlich wie beim Verlassenen Leviathan in Season 17 sein.

Damals brachte der Entwickler einen kleinen Teil des einstigen Schiffes von Calus verändert zurück, wo dann auch 3 Monate lang die saisonale Aktivität „Albtraum-Eindämmung“ stattfand.

Dies könnte bei Titan ähnlich sein. Der Unterschied wäre allerdings, dass es auf Titan keine Landmasse gibt. Schwindelerregend hohe Plattformen waren daher schon immer ein Highlight dieses Zielortes.

Denkbar wäre jedoch auch, dass es genau in die andere Richtung geht, wie schon der Name „Saison der Tiefe“ vermuten lässt. Gut möglich, dass die Gebäude auf Titan inzwischen versunken sind und die Hüter deswegen tauchen sollen.

Auch die Neomuna-Lore in Lightfall ließ eine Rückkehr zu Titan bereits vermuten. In der Lore heißt es, dass es auf Titan einen „Feind des Zeugen“ gibt. Und da die Vorhut derzeit kaum Optionen gegen die Dunkelheit, den stillgelegten Reisenden oder den übermächtigen Zeugen hat, ist folglich jeder Feind des Zeugen jemand, den man zum Freund machen sollte.

Sloane ist sichtbar verändert

Deputy Commander Sloane dampft in Season 21 verräterisch nach Korrumpierung.

Destiny-2-Veteranen werden sie sicher sofort erkannt haben. Sie ist zwar nur von hinten zu sehen, aber auf dem Seasoncover-Bild steht als „Vermisst im Einsatz“ geltende Deputy Commander Sloane.

Sloane war einst für die Vorhut auf dem größten Saturnmond Titan stationiert. Doch nach dem Angriff der Dunkelheit hatte niemand mehr etwas von ihr gehört oder gesehen. Bis jetzt.

Wer genau hinschaut, erkennt Sloane scheint nicht mehr ganz sie selbst zu sein.

Statt hochgekrempelter Ärmel erkennt man das ihre Arme besessen wirken und sogar verräterisch dampfen.

Gut möglich, dass die Hüter in der „Saison der Tiefe“ größtenteils gegen die Rasse der Besessenen kämpfen werden. Welche Rolle Sloane dabei spielt, sie gerettet werden soll und ob sie noch auf der Seite der Hüter steht, gilt es herauszufinden.

Aber eins steht fest: Es gab wohl in Destiny 2 nur zwei Wesen, welche die Macht hatten zu korrumpieren. Der König der Besessenen Oryx und vermutlich auch der Zeuge.

Wenn nun auch Sloane besessen ist, dann bedeutet dies, dass nicht nur andere Rassen, sondern auch Hüter korrumpiert werden können. Einzige andere Lösung: Der Geist von Sloane starb, als sie mit Titan unterging.

Ein großes Auge hat Season 21 fest im Blick

Godzilla wird es nicht sein. Doch wem gehört dann dieses riesen Auge in Season 21?

Schon lange sind die Kreaturen in Destiny 2 ein spannendes Thema für die Hüter. Vor allem das Seemonster von Titan war beliebt, denn ihm konnte man regelmäßig bei seinen Tauchgängen im „Methan-Meer“, das 40 Meter hohe Wellen schlägt, zuschauen.

Auch in der Mission zu Caydes Testament und seinen Verstecken durften die Hüter einst einer imposanten Kreatur begegnen. Damals wurde jedoch nie genauer aufgeklärt, was das nun genau ist und warum es dort ist.

Nachdem jedoch Titan von der Dunkelheit verschluckt wurde, war auch “Destinessie”, das Seemonster mit weg. Season 21 macht also Hoffnung, dass wir nun mehr zu Space-Nessi erfahren oder zumindest, welches Wesen hier sein echt riesiges Auge auf die Hüter geworfen hat.

Hat Season 21 noch einen Kreischer im Ärmel?

Kommt mit dem Zielort Titan auch der Strike „Savathûn’s Lied“ zurück?

Plant Bungie die Auferstehung der Hexenkönigin? Da Bungie in Season 21 wahrscheinlich die Rückkehr nach Titan geplant hat, könnte auch der Titan-Strike „Savathûn’s Lied“ wieder eine Rolle spielen.

Laut dem Destiny-2-Official-Guide trug der Strike „Savathûn’s Lied“ während der Entwicklung ursprünglich den Namen “Das Dunkle Herz”, was für die Story vielleicht noch relevant ist.

Und, wie verschiedene Leaker zeigten, scheint das Symbol der Season 21 einem riesigen wenn auch subtilem Kreischer nahe zu kommen.

Allein um die Vorhut-Playlist etwas aufzupeppen, wünschen sich manche, der Strike würde mit frischen Voicelines und Updates zurückkommen. Vielleicht sogar mit der Hexenkönigin in einer auferstandenen Rolle, um die Licht- und Dunkelheits-Saga mit ihr zu Ende zu bringen.

Viele Hüter glauben an eine Rückkehr: Schon lange glauben manche Hüter, dass Savathûn’s Ende nicht endgültig war. Dafür war die Hexenkönigin jahrelang einfach zu listig mit ihrem Plan vorgegangen. Deswegen vermutet man, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie irgendein Ereignisse in diesem Spiel dem Zufall überlassen hat.

Mancher Spieler in der Destiny-Community glaubt sogar, dass die Vorhut an den Punkt gelangen wird, wo man herausfindet, dass man ohne Savathûn niemals gegen den Zeugen bestehen kann.

Nun, da ihr größter „Beeinflusser“, der Kreischer vom Titan mit ihrem Lied, wahrscheinlich in Season 21 zurückkehrt, könnte dies der perfekte Anfang dieser Erkenntnis werden. Außerdem sollte man auch nicht vergessen, dass Savathûn’s Lied jeden für ihre Einflüsse empfänglich macht, um so zu handeln, wie sie es will.

Wann startet die neue Season 21? Destiny 2 steckt zwar noch mitten in den Hüterspielen, doch die neue Season ist nicht mehr weit.

Bereits am 23. Mai geht wird es eine neue saisonale Story geben und auch zum Lightfall-DLC werden sich dann weitere Details offenbaren. Start ist dann wie immer mit dem Weekly-Reset um 19:00 Uhr.

Season 21 scheint nun also tatsächlich den letzten noch fehlenden Zielort und NPCs zu thematisieren. Doch auch mit diesen Infos gibt es noch viele weitere Details zur Saison der Tiefe, die noch nicht bekannt sind. Aber die bisherigen Leaks und das erste offizielle Bild machen durchaus Lust auf mehr und neugierig, ob Bungie es den Hütern wirklich ermöglicht unterzutauchen.

Eine Frage, die sich hierbei allerdings stellt, ist: Wird die neue Season 21 mit ihrem Tiefgang überhaupt den hohen Erwartungen der Fans gerecht werden? Was denkt ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Kennt ihr eigentlich schon die große Destiny-2-Tierdoku? Wenn nicht, schaut rein, denn die reiche und interessante Tierwelt im Loot-Shooter ist beim Ballern schnell zu übersehen:

Destiny 2: Tier-Doku verzaubert Hüter – Spieler filmt süße Kätzchen und sogar Space-Nessi