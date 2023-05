Destiny 2 lässt alle jetzt 2 Sekunden warten, zerstört den Trick der besten Spieler

In Destiny 2 halten die Hüter jeden Dienstag den Atem an, wenn Bungie die Pflaster auspackt und das neueste Update einspielt. Auch gestern lief nicht alles reibungslos ab. Und dann führte auch noch die Behebung eines Waffen-Exploits dazu, dass so mancher Spieler wegen 2 Sekunden rot sah.

Was hat die Spieler in Destiny 2 verärgert? Das neueste Update 7.0.5.3 von Destiny 2 ging gestern Abend live. Der Patch behob diverse Fehler, die beispielsweise den Fortschritt bei den Hüterspielen oder das Problem mit dem Katalysator des Hüterspiele-Exotics „Rechtmäßiger Erbe“ blockierten.

Nach dem Update kämpfte der Loot-Shooter allerdings bis spät in die Nacht noch mit Fehlercodes, musste sogar mit einer Notfallwartung wieder offline genommen werden. Doch all das wurde zweitranging als die Hüter die Patch Notes studierten und folgende Änderung entdeckten:

„Es gibt jetzt ein Zwei-Sekunden-Fenster, in dem eine Waffe nicht abgefeuert werden kann, nachdem sie aus dem Inventarbildschirm gewechselt wurde.“

Damit hat Bungie nicht nur einen bekannten Waffen-Exploit beendet, sondern auch so manchen Streamer und Speedrunner verärgert.

2-Sekunden-Regel beendet die Träume der besten Spieler

Schnelle Waffenwechsel funktionieren nicht mehr: Die so genannten „Loadout-Exploits“ waren bei Spielern und besonders bei Speedrunnern äußerst beliebt. Sie erlaubten es den Hütern, ihre Ausrüstung in kürzester Zeit zu wechseln, um bestimmte Herausforderungen schneller zu meistern.

Das Zwei-Sekunden-Fenster bedeutet jetzt allerdings, dass Spieler nach dem Wechsel ihrer Ausrüstung für kurze Zeit wehrlos sind und nicht direkt schießen können.

Die Änderung umfasst das Wechseln der Ausrüstung über den Inventarbildschirm, auch wenn die alternative Ausrüstung eines Spielers identische Waffen verwendet.

Zudem wirkt sie sich auf alle ausgerüsteten Waffen aus, unabhängig davon, ob es sich um eine Primär-, Spezial- oder Schwere Waffe handelt.

Was erst mal harmlos klingt, ist ein harter Schlag für die Solo-Helden und die Speedrun-Community in Destiny 2. Denn diese Änderung ist für sie spielverändernd.

Wie sich diese Änderung im Spiel genau auswirkt, könnt ihr in diesem Kurzvideo sehen:

Das macht Schluss mit schnellen Waffenwechseln

Warum hat Bungie diese Regel ins Spiel gebracht? Der Grund für die Anpassung ist ein vor kurzem Entdecker Waffen-Exploit mit der Schrotflinte „Der vierte Reiter“.

Wenn man in den letzten Wochen immer wieder zwischen einer normalen Schrotflinte und der Exo-Shotgun hin- und herwechselte, führte dies dazu, dass man den Schaden an Gegnern in absurde Höhen treiben konnte.

Destiny 2: Alte Exo-Shotgun ist gerade die ultimative Waffe gegen Bosse – „Nutzt es, Bungie arbeitet nicht am Wochenende!“

Eigentlich hätte eine Änderung der Waffenfeuerverzögerung für den Schrotflinten-Archetyp ausgereicht. Doch Bungie wendete ihn für alle Waffen an. Vermutlich, weil auch andere intrinsische Waffenwechsel zukünftig unbeabsichtigt den Schaden erhöhen könnten.

Mit dieser Lösung stellt der Entwickler also sicher, dass der Fehler nicht erneut mit anderen Waffen passieren kann.

So reagiert die Community auf die Änderung

Viele Gelegenheitsspieler empfanden die Änderung als nicht wirklich dramatisch. Auch weil sie dazu beiträgt, das Spiel fairer zu machen.

Hüter, die allerdings versuchen Dungeons oder Raids allein zu meistern haben nun jedoch drastische Nachteile. Bei ihnen hängt ein Großteil des Schadens von schnellen Waffenwechseln und einem möglichst effizienten Waffenarsenal ab.

So ließ dann auch der bekannte Destiny-2-Spieler Gladd auf Twitter seiner Verärgerung freien Lauf.

Das ist tatsächlich eine der schlechtesten „Pflaster-Lösungen“, die ich je in Destiny gesehen habe. […] Bro. Bungie. Hör zu. Ich werde euch den Stress hier ersparen. Macht die Abklingzeit rückgängig. Ihr werdet nichts als schreckliches Feedback für diese Änderung erhalten. Ändert sie zumindest auf 1 Sekunde. schrieb Gladd auf seinem Twitteraccount

Auch im Destiny-Reddit gibt es Spieler, die ihm hier beipflichten, wie AegisTheOnly, und auch in normalen Raids dadurch ein Problem sehen.

Die Endgegner mehrerer Raidbosse im Wettkampfmodus erfordern manchmal den Wechsel zu einer Primär- oder Scharfschützenwaffe mit hohem Schaden, sobald die schwere Munition aufgebraucht ist. Stellt euch vor, dass ihr 2 Sekunden lang nicht schießen könnt, während Rhulk euch mit durchdringenden Schüssen belegt. beschreibt AegisTheOnly die neue Situation nach der Änderung

Andere Spieler haben Verständnis für die Einwände, auch wenn sie selbst damit keine Schwierigkeiten haben. So schreibt RikiToso1337 via Twitter: „Das ist mehr für diejenigen, die Speedrun-Sachen machen. In all den Jahren, in denen ich Destiny gespielt habe, habe ich nie die Waffe gewechselt, während ich Raids durchführte oder so, aber ich kann verstehen, warum Speedrunner das hassen.“

Und Grizlow2.0 wird noch konkreter, als er antwortet:

Dies betrifft buchstäblich Spieler wie [Saltagreppo] und andere, die Solo-Raid-Bosse durch die Verwendung eines Exploits besiegen. Das einzige Mal, dass ich jemals die Waffen gewechselt habe, war in der Boss-Dps-Phase, als die Munition ausging und ich zu [dem Impulsgewehr Perfektionierter Ausbruch] wechselte. Nicht das Wechseln der Waffen alle 5 Schüsse… kommentiert der Hüter Grizlow2.0 via Twitter

Insgesamt betrifft diese Änderung sicherlich nur einen kleinen Teil der Destiny-2-Spieler, aber gerade die betroffenen Spieler sind am lautesten und fühlen sich nun eingeschränkt. Ob Bungie auf die Kritik reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Wie denkt ihr über die Änderung in Destiny 2, die ein Zwei-Sekunden-Fenster einführt hat, in dem eine Waffe nicht abgefeuert werden kann, nachdem sie aus dem Inventarbildschirm gewechselt wurde? Seid ihr der Meinung, dass diese Änderung notwendig war, um das Spiel fairer zu gestalten, oder findet ihr, dass sie den Spielern unangemessene Einschränkungen auferlegt? Verratet es uns in den Kommentaren.

