Destiny 2: Serverdown für Update 7.0.5.3 – Alle Zeiten und Infos

Heute am 09. Mai ist wieder Updatetag bei Destiny 2 und das ist für viele Spieler eine unerfreuliche Nachricht, denn sie können für einige Zeit nicht mehr in die Welt von Destiny 2 eintauchen. Was da genau ansteht und wie lange der Serverdown dauert, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie, der Entwickler von Destiny 2, ist dafür bekannt, regelmäßig Aktualisierungen und Patches für das Spiel zu veröffentlichen, um Fehler zu beheben und neue Funktionen hinzuzufügen.

Wenn Destiny 2 heute erneut offline geht, dann können die Hüter für die Dauer des Serverdowns nicht auf den Loot-Shooter zugreifen oder auf die damit verbundenen Funktionen.

In diesem Artikel werden wir uns mit den Gründen für den heutigen Serverdown befassen und was die Spieler von Destiny 2 erwarten können, wenn sie sich wieder einloggen. MeinMMO wird euch zudem in einer Infobox mit aktuellen Informationen zum Updateverlauf während der Downtime versorgen.

Wartung am 09.05. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie hat die Spieler via Twitter über die genauen Zeiten informiert. Die geplante Ausfallzeit wird 45 Minuten betragen.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 18:15 Uhr gehen die Server offline und Spieler werden automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Das Update 7.0.5.3 wird in dieser Zeit auf allen Plattformen ausgerollt und kann geladen werden.

Offiziell werden die Server dann bereits gegen 19:00 Uhr wieder online sein.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet um 20:00 Uhr, wenn alles glattgeht. In dieser Zeit könnt ihr jedoch bereits wieder zocken.

Wichtig: Solange die Hintergrund-Wartung läuft, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst direkt nach dem Update zudem eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen.



Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt.

Das ändert sich mit Hotfix 7.0.5.3 in Season 20

Das bringt der Patch heute: Während des Serverdowns wird das Spiel auf die neueste Version aktualisiert und einige Änderungen und Verbesserungen vorgenommen. Diese können von kleinen Anpassungen bis hin zu großen Updates und neuen Inhalten reichen.

MeinMMO zählt euch hier Probleme auf, die Bungie bereits bekannt sind, sowie solche, auf die unsere Leser uns aufmerksam gemacht haben. Was jedoch davon gefixt wird, zeigen erst die Patch Notes.

Die Beschreibung des Node für die normale Vorherrschaft-Spielersuche fehlt.

Einige Hüter-Spiele-Quests können nur mit Bronze-Medaillen oder Medaillen aus der Vorhut-Hüter-Spiele-Freizeit-Playlist absolviert werden.

Der Wunschender durchdringt keine erweiterten Phalanx- oder Hydra-Schilde.

In der Dämmerung „See der Schatten“ führt das Auslöschen im Endgegnerbereich dazu, dass einige Feinde und Champions in einem vorherigen Bereich wiedererscheinen, wodurch Platin-Prämien blockiert werden.

Einige vergoldete Titel sind nicht mehr vergoldet und einige zugehörige Triumphe wurden als unvollständig gekennzeichnet.

Auch der neueste Titel der Hüterspiele 2023 “Champ” kann aktuell nicht vergoldet werden.

Der Aspekt des Strangjägers „Fesselnder Einschlag“ löst einige Klassenfähigkeitsmods nicht aus.

Wenn man eine Meisterwerk-Waffe weiterverbessert, scheint es so, als ob man +20 auf den Basiswert erhält, während man in Wirklichkeit nur +10 auf den Basiswert erhalten kann.

Die Verwendung von 3 Kopien derselben Widerstand-Rüstungsmod bringt keinen Vorteil gegenüber der Verwendung von 2 Kopien derselben Mod.

Es gibt Berichte, dass Strahlend die Barriere-Champions nicht mehr betäubt.

Feuer-Sprites können nicht mehr durch Granaten-Kills erzeugt werden.

Der Soundbug wurde nur verbessert, aber noch nicht vollständig behoben.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere “Nummer-Guardians” warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können statt die Meldung “Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung” zu erhalten.

Patch Notes für Hotfix 7.0.5.3 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 7.0.5.1 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Sie erscheinen jedoch erst heute Abend.

Sobald sie veröffentlicht sind, verlinken wir sie in diesem Artikel, da sich daran nachträglich noch etwas ändern könnte.

Sobald die Patch Notes veröffentlicht wurden, findet ihr den Link in dieser Box.

Damit hat Bungie also wieder einige Probleme auf seiner Liste, die mit dem heutigen Update behoben werden könnten. Genau für diese dringend notwendigen Wartungsarbeiten und Aktualisierungen sind die wöchentlichen Serverdowns so wichtig, um das Spielerlebnis zu verbessern und das Spiel auf dem neuesten Stand zu halten. Vor allem in Season 20, wo Bungie mit hartnäckigen Spielproblemen kämpft.

Wie plant ihr die Zeit während eines Destiny 2 Serverdowns? Seid ihr sowieso schon fertig mit der Season 20 oder fehlt euch noch etwas, dass vielleicht durch einen Bug blockiert wird? Hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar hier auf MeinMMO.

Zumindest das Farmen der Platinmedaillien bei den Hüterspielen 2023 lässt sich zügig erledigen, wenn man diese Tricks nutzt:

