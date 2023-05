Destiny 2: Hüter werfen jetzt Alien-Babys, weil ein Emote neuen Schwung ins Spiel bringt

In Destiny 2 gibt es immer wieder neue Features und Emotes, die das Spielgeschehen aufpeppen und den Hütern Möglichkeiten bieten, um sich auszudrücken und zu amüsieren. Doch eine neu entdeckte Emote-Kombination hat es wirklich in sich: Hüter können jetzt Alien-Babys werfen!

Dieses neue Hobby haben die Hüter jetzt: Eigentlich finden gerade die Hüterspiele 2023 in Destiny 2 statt. Doch die Spieler haben ganz andere Sachen im Kopf, die sich im Spiel so anstellen lassen.

Durch einen lustigen Zufall wurde nämlich ein neues, wenn auch makaberes, „Minigame“ in Destiny 2 entdeckt: Das Alien-Baby-Werfen.

Seither werden süße und unschuldige Eliksni-Babys nicht nur durch die Luft geworfen, als wären sie harmlose Bälle. Die süßen Kleinen werden sogar eiskalt in tiefe Schluchten geschleudert.

Auf Reddit teilte der Hüter Zao_ambrosia dazu ein kurzes Video, das ihn dabei zeigt, wie er zum Song Fly like an Eagle , dem Space Jam -Soundtrack, die dunkle Tat begeht und die süßen, unschuldigen Exemplare vom Turm der Letzten Stadt befördert. Am Ende macht sein Hüter eine triumphierende Geste. Dazu kommentiert er: „Liebe dieses Emote jetzt“.

Wie kommt man auf solch eine Idee? Nun, Hüter mit Eliksni-Babys werfen zu lassen, das war so sicher nicht von Bungie beabsichtigt, – aber es funktioniert trotzdem. Ein „Freiwurf“ macht es möglich.

Genauer gesagt: die Kombination zweier Emotes. Indem man einen Teil des ersten Emotes beibehält und kurz darauf das zweite aktiviert, entsteht eine völlig neue Aktion. Dies ist schon länger in Destiny 2 möglich, aber so verrückt war es bisher noch nie.

Damit der Wurf gelingt, muss man hierzu das exotische Emote Schlüpflinghaufen mit dem Seltenen Emote Freiwurf besitzen und danach nur noch kombinieren.

Spieler werfen nun auch alles andere weg: Doch das ist noch nicht alles, was sich dank des neuen Emotes „Freiwurf“ nun werfen lässt. Denn die Hüter haben nach den Alien-Babys gleich auch alle anderen Emote-Kombis damit ausprobiert.

So merkte der Spieler TrentIsNotHere an, dass es auch mit dem Emote „Kätzische Kunst“ klappt. Das heißt ihr könnt also auch Katzen werfen. Nur eine Sache wurde verschont – der Colonel von Cayde-6. Dieses Huhn ist auch 2023 nicht bereit von der Klippe zu springen.

Dafür klappt es das Dribbeln von Würmern, wie man hier sehen kann, ebenfalls gut:

Manche sehen die Aktion kritisch: Diese neue Beschäftigung der Hüter wird jedoch auch kritisch gesehen, obwohl das Video bisher über 2,7k Upvotes erhalten hat.

So postete der Hüter iGingerWaltonSt unter dem Reddit-Beitrag den Hashtag #JusticeForEliksniBabys. Schließlich könnte das Werfen der Babys als Gewalt gegenüber diesen unschuldigen Geschöpfen interpretiert werden.

Man kann es jedoch auch von der anderen Seite betrachten: Es ist nur ein Spiel! Und es war fast zu erwarten, dass sich mancher Hüter diebisch darüber freut, nun süße und unschuldige Geschöpfe vom Turm werfen zu können.

Egal wie man es sehen möchte: Die Hüter haben es wieder einmal geschafft, aus einer vermeintlich harmlosen Aktion von Bungie eine neue Möglichkeit zum Amüsieren zu schaffen. Und wer weiß, vielleicht wird das „Alien-Baby-Werfen“ schon bald zum neuen Trend in Destiny 2.

Habt ihr die beiden Emotes in Besitz und werdet diese Kombination jetzt auch ausprobieren? Was glaubt ihr kann man noch alles werfen? Oder ist euch das zu wild? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

