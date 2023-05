Destiny 2: Erst zu schwach, jetzt richtig stark – Exo-Waffe aus Season 19 ist nun die beste Wahl im PvE-Endgame

In Destiny 2 hat sich eine exotische Waffe aus Season 19 von „From Zero to Hero“ gewandelt. Sie ist gerade, dank kürzlicher Änderungen im Midseason-Update, der neue Star im PvE-Endgame. Doch bevor ihr jetzt euren Tresor nach dem Exo-Impulsgewehr durchsucht, lasst euch sagen, es könnte da eventuell ein Problem geben.

Um welche Waffe geht es? Der neue Star im PvE-Endgame von Season 20 in Destiny 2 ist das exotische 450er-Impulsgewehr „Revision Null“. Es stammt aus der Häkke-Manufaktur ist durchschlagskräftig und besitzt das Karbon-Design einer Ikelos-Waffe.

„Revision Null“ war in der vergangenen Season 19 das zweite herstellbare Exotic in Destiny 2

Sie ist eine Hybrid-Waffe, denn sie ist Impulsgewehr und Sniper in einem.

Insgesamt konnte man über die Quest „Mehr als eine Waffe“ vier Katalysatoren aus der exotischen Mission „Operation: Seraphs Schild“ erspielen.

Die Exo-Waffe galt zum Start der Quest in Season 19 als vielseitigste Knarre des gesamten Loot-Shooters. Doch das blieb nicht lange so.

Nach den ersten Eindrücken und etwas mehr Spielpraxis stand für viele Hüter fest, „Revision Null“ konnte damals, in Season 19, nicht wirklich mit ihrem Werten überzeugen. Auch unser MeinMMO-Autor Christos Tsogos kam daher zu dem Schluss: „Revision Null ist ein nützliches Werkzeug, aber kein Monster!“

Destiny 2 erschafft eine noch nie dagewesene Exo-Waffe, doch taugt sie was?

Viele Hüter sparten sich danach den weiteren Grind um dieses Ausnahmetalent und spielten auch keine weiteren Katalysatoren mehr frei. Vielleicht eine Fehlentscheidung, wie sich nun gezeigt hat.

Update verwandelt unterschätztes Exo-Impuls in ein Monster

Wie konnte es dazu kommen? Obwohl das Impulsgewehr „Revision Null“ keine schlechte Waffe war, stach sie einfach nicht genug hervor. Es gab zu viele und vor allem stärkere Alternativen im Endgame, wie den Exo-Bogen Wunschender. Also besserte Bungie nach.

Mit dem Midseason-Patch hat „Revision Null“ einen satten Boost bekommen und sich in eine Top-Tier-Waffe verwandelt. Das haben auch die Hüter inzwischen eindrucksvoll, vor allem im PvE-Endgame, festgestellt.

So stark ist der Exot aus Impuls- und Scharfschützengewehr jetzt:

Sowohl die Vier-Schuss Leichte- als auch die Zwei-Schuss Schwere-Häkke-Salve profitieren von der pauschalen 20 %-Schadenserhöhung des Midseason-Updates für Impulsgewehre gegen Gegner mit roten und orangen Lebensbalken.

Auch der besondere Kat-Vorteil der Waffe, die „Jägerspur“ kann den Impulsgewehr-Buff von 20 % nutzen, obwohl „Revision Null“ dann eigentlich als Scharfschützengewehr fungiert.

Zuletzt wurde dann auch noch der Schaden der Jägerspur-Munition im PvE um 25 % und der Schaden der schweren Häkke-Salven im PvE um satte 75 % erhöht.

Damit ist „Revision Null“ ein großer Gewinner des Midseason-Updates und wurde erheblich besser gemacht.

Vor allem, weil sich der Schadensbonus der Jägerspur-Munition sowie der Buff für die schweren Häkke-Salven auch noch multiplikativ mit der pauschalen Erhöhung von 20 % für Impulsgewehre stapeln. On Top kommt noch die Fähigkeit, dass die Exo-Waffe intrinsisch Anti-Barriere-Champions brechen kann.

“Revision Null” wird in Season 20 “From Zero to Hero” dank dem großen Midseason-Patch

Das haben viele Hüter nicht bedacht: Als das Exo-Impulsgewehr „Revision Null“ in Season 19 jedoch erspielbar war, haben sich viele Hüter den Abschluss der Quest gespart, weil sie ihnen damals zu schwach war.

Sie dachten, dass es sinnvoller wäre, ihre Zeit in die Jagd nach anderen Waffen zu investieren, die zu dem Zeitpunkt besser waren und ihnen mehr nützen würden. Doch diese Entscheidung könnte man spätestens jetzt bereuen, denn nun ist „Revision Null“ die Waffe, die jeder haben möchte.

Was tun, wenn man „Revision Null“ nicht hat? Wenn ihr also „Revision Null“ besitzt, dann seid ihr wahrer Glückspilz. Für alle anderen heißt es lange warten. Denn so wie es aussieht, wird das Impulsgewehr erst wieder ab Season 22 erspielbar sein.

Bungie hat angekündigt, dass es eine Aktivitäts-Rotation von Inhalten ab Season 22 geben wird.

Den Anfang machen dann die Exo-Missionen aus Season 13 „Vorzeichen“, aus Season 16 „Vox Obscura“ und eben auch aus Season 19 die „Revision Null“-Operation: Seraphs Schild.

Die Missionen rotieren dann wöchentlich und bieten die Option auf Spitzenloot.

Ob damit dann auch die alte Quest für das Impulsgewehr “Mehr als eine Waffe” zurückkommt, ist zwar ungewiss, aber dennoch möglich.

Sollte dem nicht so sein könnte Bungie die Waffe auch, wie derzeit die Handfeuerwaffe “Falkenmond”, bei Xur unterbringen. In beiden Fällen wird der Erhalt der Waffe jedoch sehr wahrscheinlich an den Besitz eines DLCs geknüpft sein.

Insgesamt ist die Geschichte von „Revision Null“ ein gutes Beispiel dafür, dass man nie weiß, wann eine Waffe oder ein Gegenstand in Destiny 2 plötzlich zum Star werden kann. Nur ein Update genügt und schon ändert sich die Meta zugunsten anderer Exotics, die vorher eher unscheinbar waren.

Was sagt ihr zur neuen Stärke der „Revision Null“? Seid ihr nun mit der Power zufrieden? Oder gehört ihr zu den Hütern, welche die Waffe links liegen gelassen haben? Verratet es uns.

Oder liegt euer Interesse weniger auf Waffe und mehr auf Geheimnissen in Destiny 2?

Destiny 2: So bekommt ihr das neue Emblem zum Steam-Hit – Habt ihr das Easter Egg schon entdeckt?