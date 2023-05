Destiny 2: So bekommt ihr das neue Emblem zum Steam-Hit – Habt ihr das Easter Egg schon entdeckt?

In Destiny 2 habt ihr aktuell die Chance, ein besonderes Emblem im “Among Us”-Design zu erhalten. Dieses Emblem zum Steam-Hit der Pandemie enthält obendrein ein kleines Easter Egg. Konntet ihr es schon entdecken?

Was ist das für ein Emblem? Destiny 2 ist eine Zusammenarbeit mit dem Steam-Hit Among Us eingegangen. Passend dazu gibt es verschiedene Ingame-Inhalte, die ihr in den beiden Spielen nutzen könnt.

Während Among Us eine Reihe von Skins im Design ikonischer Destiny-Charaktere wie Shaxx, Savathûn und Eris Morn erhielt, können Spieler des Loot-Shooters ein blau-rotes Emblem mit dem Titel “Airlock Invitation” (deutsch: Luftschleusen Einladung) erhalten, das in einem von Among Us inspirierten Design daherkommt.

“Among Us”-Ebmlem in Destiny Luftschleusen Einladung

Wie bekommt ihr das Emblem? Um das “Among Us”-Emblem zu erhalten, müsst ihr euch auf der Website von Bungie einloggen und einen Promo-Code eingeben.

Geht auf die Webseite Bungie.com

Loggt euch auf der Seite mit eurem Bungie-Account ein

Gebt den folgenden Promo-Code ein: HN3-7k9-93G

Habt ihr den Code erfolgreich eingegeben, sollt ihr eine Bestätigungsnachricht sehen und das Emblem anschließend in Destiny 2 ausrüsten können, wenn ihr das Spiel das nächste Mal startet.

Morsecode im “Among-Us”-Emblem

Was ist das für ein Easter Egg? Wenn ihr im Charakter-Bildschirm von Destiny 2 seid, seht ihr eine größere Variante des “Airlock Invitation”-Emblems.

Auf dem roten Bereich des Emblems sind nun einige weiße Striche zu erkennen, die entweder kurz oder lang sind. Zudem sind diese Striche in Gruppen unterteilt – eine Gruppe besteht beispielsweise aus zwei langen und einem kurzen Strich.

Bei diesen Strichen handelt es sich um einen Morsecode, der, wenn ihr ihn in lateinische Buchstaben übersetzt, “Among Us” abbildet.

Weitere Promo-Codes für Destiny 2 findet ihr hier:

Destiny 2: Alle Promo-Codes im April 2023 für kostenlose Embleme – So bekommt ihr sie