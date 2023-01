Destiny 2 erschafft eine noch nie dagewesene Exo-Waffe, doch taugt sie was?

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Sollte man jedoch in ernsten Aktivitäten zocken wollen, dann ausschließlich im PvP und das auch nur in ausgewählten Maps mit offenen Flächen. Großmeister-Raids oder -Dämmerungen sollten lieber mit einem effektiveren Spielzeug angegangen werden.

Fazit zur Revision Null: Das Impulsgewehr ist nicht schlecht, aber auch nicht so gut, dass man es sofort durch andere Überflieger ersetzten sollte. Das neue Feature, mit der ihr die Waffenart mit einem Knopfdruck wechseln könnt, sorgt für coole Momente, in denen es Spaß macht, die Revision Null zu benutzen.

Wie gut ist die Waffe im PvP? Im muss sagen das die Revision Null im PvP eher einen Platz verdient hat, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das Gewehr kann mit den richtigen Perks Gegner in nur zwei Salven in die Knie zwingen, wenn ihr die leichte Häkke-Salve ausgerüstet habt.

Ich hatte das Gefühl, dass die Waffe tatsächlich stark ist, das merkt man vor allem von dem sekundären Sniper-Modus, der guten Schaden verteilt, jedoch hab ich das Gefühl Bungie bremst das Gewehr absichtlich aus. In normalen Strikes, Dungeons, dem Gambit sowie einigen Raid-Passagen kann ich das Gewehr sehr gut empfehlen, doch in Großmeister-Aktivitäten würde ich den Bogen “Wunschender” vorziehen.

Kann die Waffe im PvE überzeugen? Nun, das hängt davon ab, wo ihr sie benutzen wollt. Ich hatte das Gewehr in fast jeder PvE-Aktivität dabei und muss sagen, dass das Impulsgewehr mich nicht umhauen konnte. Einige Dinge bremsen die Revision Null aus, in der sie glänzen könnte, dazu gehören:

Das Gewehr erhält eine separate Quest, die dann in der Enklave auf dem Mars selbst geschmiedet werden kann. Das Besondere an diesem Gewehr sind jedoch die Katalysator-Vorteile, denn von ihnen gibt es vier Stück.

In Destiny 2 gibt es seit Season 19 eine besondere Exo zu erspielen, die nicht nur zwei Waffen in einem vereint, sondern auch sehr vielseitig zu sein scheint. Wir zeigen euch, wie gut das Impulsgewehr Revision Null tatsächlich ist und ob sich der Grind für sie lohnt.

