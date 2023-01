Destiny 2: Spieler verbringen 9 Monate beim Grind für Waffen – Kann bald in wenigen Tagen erledigt werden

In Destiny 2 stehen wöchentlich viele Neuigkeiten bezüglich Änderungen in Witch Queen und Lightfall auf der Matte. Diesmal jedoch geht es um den Grind der Tiefblick-Resonanzwaffen. Dieser wird vor der Reise nach Neomuna noch so angepasst, dass auch träge Hüter noch ihre Baupläne erhalten können.

Was hat Bungie angekündigt? Wie gewohnt hat Bungie erneut eine weitere, jedoch eher kleinere Ausgabe ihres TWaB-Blog-Posts veröffentlicht. Diesmal stehen neben einer Auswahl an Halloween-Skins auch Änderungen bezüglich der Tiefblickresonanz-Waffen der jeweiligen Seasons von Witch Queen an.

Bungie ändert die Fokussierung dieser craftbaren Waffen von wöchentlich auf täglich. Während also Spieler früher noch jede Woche zum Season-Händler gewandert sind, um ihre Baupläne sicher zu vervollständigen, kann man die restlichen Baupläne bald täglich ergattern.

Beachtet, dass ihr zu jedem Händler in der H.E.L.M gehen könnt, die solche Waffen anbieten, um eure restlichen Baupläne freizuschalten. Es könnten allerdings Händler-Upgrades dafür nötig sein.

Wir gehen davon aus, dass ihr nur eine Tiefenblick-Waffe pro Händler täglich abholen könnt. Da es jedoch Unklarheiten unter den Hütern im Destiny-Reddit gab, haben wir zusätzlich um ein korrektes Statement bei Bungie gebeten. Sobald uns dies vorliegt passen wir diesen Artikel für euch an.

Bungie spendiert euch viele Baupläne, doch warum?

Was könnte hinter der Aktion stecken? Bungie meint, sie möchten den Hütern dabei helfen ihre Sammlung fertigzustellen, bevor Lightfall erscheint. Wir glauben, dass der Entwickler jedoch die Waffen nach Lightfall schwer bis gar nicht mehr zugänglich lassen wird.

Es ist also eure letzte Chance eure Favoriten zu ergattern, bevor die Season-Inhalte der Season 16, 17, 18 und 19 das Spiel am 28. Februar 2023 verlassen und Bungie die Knarren und Baupläne vielleicht hinter RNG verriegelt.

Wann erscheint die Änderung? Diese Änderung wird mit dem kommenden Weekly Reset, also dem 31. Januar um 18 Uhr veröffentlicht werden.

Was sagt die Community über die Änderung? Die Spieler in Destiny 2 freuen sich über die kommende Änderung, da sie dadurch ihre fehlenden Pläne ohne großen Grind ergattern können. Im reddit tummeln sich dadurch Spieler mit folgenden Kommentaren:

stormwave6 – “Ich muss buchstäblich noch einen Bauplan bekommen und dann wird das angekündigt. Ich habe 9 Monate damit verbracht.”

The_Corn_God95 – “Das Warten auf die letzten paar Wochen der Saison zahlt sich in höchstem Maße aus”

SirPatrickIII – “Das Leben/die Erfahrung anderer Menschen einfacher zu machen, schmälert nicht meine eigene Freude. Das ist eine fantastische Veränderung.”

cmonbennett – “Ich habe alle meine erledigt und abgestaubt, und die, die ich mag, sind bereits aufgelevelt. Ich denke, das ist ein großartiger Schritt, um den Leuten zu ermöglichen, alles nachzuholen, was sie verpasst haben. Jeder sollte Zugang zu coolen Waffen haben.”

Was haltet ihr davon, dass Bungie den Spielern ermöglicht noch ihre restlichen Waffen zu sammeln und so ihre Baupläne zu vervollständigen? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

Destiny 2 macht sich vor der Erweiterung schick: Viele tolle News, um Spieler zurückzugewinnen