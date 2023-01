Destiny 2 macht sich vor der Erweiterung schick: Viele tolle News, um Spieler zurückzugewinnen

In Destiny 2 gibt es eine Menge guter Gründe sich zu freuen, denn Bungie verbessert den Loot-Shooter nicht nur, sondern liefert auch einige Teaser zum kommenden DLC „Lightfall“. Wir zeigen euch, was die Entwickler bisher vorbereitet haben.

Was steht in Destiny 2 bald an? Bald ist es so weit, den in weniger als 5 Wochen wird Lightfall, das neueste DLC von Destiny 2, veröffentlicht. Während nun Hüter gespannt auf den 28. Februar warten, stimmt Bungie die Community mit kommenden QoL-Änderungen ein. Zusätzlich werden immer mehr neue Infos bezüglich des neuen Zielortes “Neomuna” veröffentlicht.

Dazu gehört auch der neueste Trailer zu Neomuna und wie Hüter mit ihren Sparrows heizen:

Kommende Änderungen machen Destiny 2 angenehmer

Welche Änderungen stehen bevor? Für Hüter sind vor allem die kommenden Änderungen vor Lightfall interessant. Diese Anpassungen beinhalten:

Die komplette Entfernung von blauen Engrammen beim Erreichen des Soft Caps

Rumble wird als PvP-Modus nicht mehr rotieren, sondern als fester, permanenter Modus aktiv sein.

Exo-Katalysatoren-Quests aus Jahr 3 werden jetzt auch vom Season-Pass-Boost profitieren. Dazu gehören: Erianas Schwur Symmetrie Tommys Streichholzbriefchen Dürresammler

Das Crafting für Exo-Glefen wird vereinfacht

Das Crafting der Glefen wird einfacher

Doch das war nicht alles. Vor allem Hüter, die es lieben, mit Mods herumzuspielen, um abgedrehte Builds zu bauen, werden es in Lightfall zukünftig leichter haben. Bungie möchte die Rüstungselemente und dazu noch die Elemente verschiedener Mods komplett verbannen. Es soll übersichtlicher und vor allem leichter sein, sein besonderes Build zu bauen.

Darüber hinaus können Hüter bis zu 10 Builds pro Charakter abspeichern, damit Spieler für jede Situation die passende Ausrüstung dabei haben.

Auch Champions sollen leichter zu besiegen sein und mit Lightfall ohne das zusätzliche Ausrüsten von Champion-Mods aufgehalten werden. Das Artefakt übernimmt zukünftig diese Aufgabe und sorgt dafür, dass ihr passiv stören, überladen oder aufhalten könnt. Somit bekommt ihr mehr Platz, euer Build zu verfeinern.

Viel Gutes zum Start von Lightfall, doch reicht das aus? Die von uns aufgelisteten Änderungen sind nur die Spitze des Eisbergs. Bungie hat viel geplant, damit Hüter auch in Zukunft durch QoL-Änderungen ihren Spaß beim Spielen behalten. Trotzdessen bleibt abzuwarten, wie Inhalte in Lightfall verplant und ob diese gut portioniert werden und herausfordernd bleiben.

Witch Queen hatte einen starken Start mit einer packenden Story und herausfordernden Missionen, doch diese haben nicht gereicht, um die darauffolgenden dürren Seasons zu tragen. Es bleibt abzuwarten, was die Entwickler geplant haben, doch bis dahin erfreut euch gerne an den kommenden Änderungen.

Wie findet ihr es, dass Bungie nun die Ärmel hochgekrempelt hat und Änderungen durchführt, die seit Jahren notwendig waren? Glaubt ihr, das macht Bungie extra, um Hype zu erzeugen oder steckt da wirklich ein großer Plan dahinter dem Loot-Shooter einen Neuanfang zuverpassen? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

