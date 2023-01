Beinahe hätte es die Destiny-2-Miniserie „Ace“ nie gegeben – „Sind auf jede nur erdenkliche Schwierigkeit gestoßen“

Destiny 2 hat sich in den letzten Jahren zu einem der aufwendigsten Sci-Fi-Gaming-Universen entwickelt. Der Loot-Shooter lässt euch nicht nur exzellent ballern, sondern steckt auch voller faszinierender Geschichten und Charaktere. Eigentlich das perfekte TV-Serienmaterial. Das dachte sich auch der Content-Creator Matty und hat mit „Ace“ die erste Destiny-2-Mini-Fanserie erschaffen. MeinMMO hat mit ihm über sein Megaprojekt gesprochen.

Um welche Mini-Serie geht es? Bei „Ace“ handelt es sich um eine Fan-gemachte TV-Serie, die im Destiny-2-Univerum spielt. Ihre erste Folge wurde am 04. Januar auf YouTube veröffentlicht.

Die Community von Destiny 2 wartet schon lange darauf, dass Bungie ihr Talent für große Geschichten auf die Leinwand portiert. Doch bisher war dies noch nicht der Fall, trotz des Zusammenschlusses mit Sony.

Also entschied sich der Destiny-Spieler und Content-Creator Average Matty dazu ein eigenes TV-Projekt zu realisieren. Es wurde mit großer Unterstützung durch seine Community verwirklicht, die fast 56.000 Euro via Crowdfunding sammelte, damit die Serie finanziert werden konnte. Doch auch damit war es, wie uns Matty im Interview verriet, alles andere als einfach, „ACE“ zu realisieren.

Hier könnt ihr euch bereits einen Vorgeschmack holen und die ersten 45 Sekunden aus der Fan-made und animierten Serie “ACE” anschauen:

MeinMMO: Kannst Du Dich bitte unseren Lesern kurz vorstellen?

Matty: Ja, mein Name ist Matty, ich streame hauptberuflich auf Twitch und mache Inhalte auf YouTube. Also ein Vollzeit-Content-Creator.

MeinMMO: Wofür bist Du in der Destiny-Community bekannt?

Matty: Vor der Serie habe ich in Destiny 2 bei den Prüfungen von Osiris, den Trials, geholfen. Ich habe meiner Community geholfen Makellos zu werden, wenn das Wochenende anstand. Normalerweise waren das ich und ein anderer Content-Creator.

MeinMMO: Wann kam die Idee für eine Destiny-Animationsserie zum ersten Mal auf?

Matty: Das war im Januar 2021, gleich nachdem ich Partner auf Twitch geworden war, und genau zu der Zeit, als mein Agent nicht sehr glücklich mit mir war, weil ich kommerzielle Auditions sausen ließ, um an meinem Stream zu arbeiten. Ich habe versucht, einen Weg zu finden, die beiden Welten aus meinem früheren Leben als Schauspieler und der Erstellung von Inhalten miteinander zu verbinden.

MeinMMO: Wie bist Du die Produktion einer Zeichentrickserie von Grund auf angegangen?

Matty: Nachdem ich das Drehbuch geschrieben hatte, wandte ich mich zunächst an Motion-Capture-Studios hier in LA. Im Grunde habe ich diese Studios gegoogelt und kaltblütig angerufen, in der Hoffnung, einen Einblick zu bekommen, was ich tun kann, um dort reinzukommen. Bei einigen wurde es etwas unangenehm, als ich ihnen erklärte, dass ich nur ein Content Creator bin, der ein Fan-Projekt drehen will.

MeinMMO: Was waren die wichtigsten Schritte während der Planungsphase?

Matty: Vor allem die Finanzierung und die Budgetierung. Viele Leute wissen gar nicht, wie teuer Motion Capture und Animation sein können. Ich habe das ganze Jahr über Hunderte von Besprechungen abgehalten, und der größte Schritt war, die richtige Finanzierung für das zu bekommen, was wir erreichen wollten.

MeinMMO: Was waren die 3 größten Probleme, die Du überwinden musstest? Musstest Du Abstriche machen oder unangenehme Kompromisse eingehen?

Matty: Oh Mann, wir sind auf jede nur erdenkliche Schwierigkeit gestoßen.

Das erste Problem, auf das wir gestoßen sind, waren die Gesichtsscans, würde ich sagen. Wir brauchten 50, konnten uns aber nur 15 leisten. Als wir das Studio fragten, welche Probleme das verursachen würde, hatten sie keine Ahnung, weil das noch nie jemand gemacht hat. Wir bekamen so ein realistisches Gesicht, aber nicht die perfekte Bewegung, womit wir als erstes Pilotprojekt zurechtkommen mussten.

Die zweite Schwierigkeit bestand darin, Geld von den Geldgebern zu sammeln. Ich würde sagen, der riskanteste Schritt, den wir machen mussten, war, alle Kosten aus meiner eigenen Tasche zu bezahlen. Wir haben das getan, damit wir sofort ins Studio gehen konnten. Wenn wir also 30.000 von einer bestimmten Anzahl von Geldgebern zugesagt bekamen (die bis November zu zahlen hatten), zahlte ich das einfach aus meiner eigenen Tasche, damit wir so schnell wie möglich bekommen, was wir brauchen. Es ist natürlich riskant und wir haben dafür bezahlt, dass einige Geldgeber in letzter Minute verschwunden sind oder ihre Zusage nicht einhielten.

Der letzte große Rückschlag, den wir hatten, war, dass wir in letzter Minute von zwei Animateuren auf einen umgestiegen sind. Einer unserer Animateure konnte seine Termine nicht einhalten, was ein großes Risiko für die Fertigstellung des Projekts darstellte, so dass wir 3 Minuten der Geschichte aus der ersten Episode herausschneiden mussten, die wir im nächsten Monat oder so als Mini-Episode veröffentlichen werden.

Wir mussten die Veröffentlichung dreimal verschieben und einen anderen Tontechniker engagieren, der Gott sei Dank, die gesamte Tontechnik innerhalb von 20 Stunden nach der Veröffentlichung fertiggestellt hat.

Niemand weiß das wirklich, aber wir haben Folge 1 etwa 5 Stunden vor der Veröffentlichung auf YouTube fertiggestellt.

Cayde wäre begeistert

MeinMMO: Wie lange hat es gedauert, eine Folge fertig zu stellen (ca.)?

Matty: Es hat genau ein Jahr gedauert, vom Schreiben des Projekts im letzten Januar bis zur Veröffentlichung am 4. Januar 2023!

MeinMMO: Was waren die besten Momente oder denkwürdigsten Situationen während der Produktion der Serie?

Matty: Das war zu 100 % die Zeit, die wir im Studio verbracht haben. In ein professionelles Motion-Capture-Studio zu gehen, in dem schon einige der größten Namen gearbeitet haben, war einfach unglaublich. Den Motion-Capture-Anzug anzuziehen, das Set zu betreten und die Szenen nachzuspielen, war ein absoluter Knaller. Ich kann es kaum erwarten, wieder dorthin zu gehen.

MeinMMO: Erzähl uns mehr über Dein Team. Habt Ihr Euch schon vor dem Projekt gekannt oder habt Ihr Euch speziell für die Serie auf die Suche nach Talenten gemacht?

Matty: Ich bin so unglaublich stolz auf das Team. Es ging hauptsächlich darum, das perfekte Team zu finden. Ich kannte Neenkin schon vorher, weil ich einige seiner unglaublichen Arbeiten auf Twitter gesehen hatte. Neenkin war jemand, mit dem ich schon lange zusammenarbeiten wollte, also war ich unglaublich glücklich, ihn an Bord zu haben.

Jessie, unsere Komponistin, war jemand, den ich über Twitter gefunden habe. Sie hat Musik von einem früheren Projekt gepostet und ich dachte: Was? Du hast das geschrieben? Ich habe ihr sofort eine E-Mail geschickt und um ein Treffen gebeten, um zu sehen, ob sie daran interessiert ist, mit mir an diesem Projekt zu arbeiten. Sie war unglaublich professionell und hat sich der Serie gewidmet. Ich habe großes Glück, sie zu haben.

Nicholas, unser Tontechniker, war ein Segen, da wir in der Krisenzeit jemanden brauchten, der den gesamten Ton ausbalancieren und individuelle Sounds für das Projekt entwickeln konnte. Er kam als Gefallen ganz am Ende (1 Monat vor der Veröffentlichung) und rettete uns den Hintern. Er ist großartig in dem, was er tut.

Für die nächste Episode haben wir das Glück Richard Dorton im Team zu haben. Bekannt als der “Mocap-Mann”, wird sein Talent und seine Erfahrung im Bereich Motion Capture als unser offizieller Regieassistent einbringen. Sehr spannend das zu sehen.

Matty ist der Erfinder von “Ace” und lieferte seine Motion-Capture-Vorlage

MeinMMO: Können auch Leute, die Destiny nicht kennen, Spaß an „Ace“ haben? Wie viel Vorwissen über die Geschichte von Destiny ist erforderlich?

Matty: Ich denke, dass Leute, die Destiny nicht kennen, Spaß an “Ace” haben werden, da ich denke, dass es visuell eine Menge Spaß macht und man diese Art von Pilot-Episode verstehen kann, wenn man das Ende gesehen hat.

Ich denke, dass es für diejenigen interessant sein könnte, die wissen wollen, wer bestimmte Charaktere sind, da sie (meiner Meinung nach) die wichtigsten Charaktere in Destiny waren.

MeinMMO: Viele Destiny-Fans haben sich über die Copyright-Probleme und mögliche Schwierigkeiten gewundert, die damit verbunden sind, da Du Bungies Geschichte und Charaktere verwendest. Kannst Du uns sagen, wie das gehandhabt wurde?

Matty: Nun, technisch gesehen folgt die Geschichte, die ich geschrieben habe, nicht der direkten Geschichte von Bungie. Ich will hier nichts spoilern, bevor jemand, der das hier liest, sich die Folge anschaut, aber es war eher eine Art Alt-Universum.

Was die Urheberrechtsprobleme angeht, hatten wir ehrlich gesagt große Angst. Bungie liebt es, jede Woche einen “Film der Woche” zu machen, um von Fans gemachte Videos zu präsentieren. Aber so etwas Großes hat noch niemand gemacht.

Ich habe etwa 9-mal versucht, Kontakt aufzunehmen, aber keine Antwort erhalten. Wir haben alle den Atem angehalten, als wir [die Serie] veröffentlicht haben, aber da wir uns an ihre Ethik gehalten, unsere eigene Musik verwendet und nie ihr Logo benutzt haben, glaube ich, dass sie froh waren, es zu sehen.

MeinMMO: Wie war die Reaktion der Community nach der Premiere der ersten Folge? Habt Ihr damit gerechnet, dass die Serie auch in Übersee, also in Deutschland, populär sein würde?

Matty: Es war ein wahnsinniges Gefühl, das Feedback von allen zu sehen. Der Zuspruch, den die Serie bekommen hat, und der Zuspruch aus dem Ausland, der ehrlich gesagt überraschend war, war unglaublich. Zu sehen, dass alle mehr wollen, macht mich aufgeregt für das, was noch kommen wird.

Die Serie “Ace” hat bislang vier Folgen – jedoch ist nur die erste bereits veröffentlicht

MeinMMO: Wie viele Episoden von “Ace” können die Fans erwarten?

Matty: Ursprünglich hatten wir 4 Episoden geplant. Episode 2 ist 30 Minuten, Episode 3 wird 45 Minuten und Epidose 4 dann 1 Stunde und 10 Minuten lang sein.

MeinMMO: Erzähl uns mehr über Deine Pläne: Könnt Ihr Euch vorstellen, mehr Kickstarter-Projekte wie „Ace“ zu machen?

Matty: Wir planen viele weitere Projekte, von denen ich denke, dass die Gaming-Community sie gerne sehen wird, wenn wir mit „Ace“ fertig sind. Unser Team wird dabei wachsen, sodass wir diese Projekte viel schneller abschließen können als bisher.

MeinMMO: Welche anderen Teile der Geschichte von Destiny würdest Du gerne in eine Serie verwandeln, wenn Du das Budget dafür hättest? (Du kannst hier gerne Deine Fantasie spielen lassen)

Matty: Ehrlich gesagt ist das ganze Projekt aus Leidenschaft und Liebe zu einem der Charaktere in Episode 1 entstanden. Es wäre schwer vorstellbar, eine andere Geschichte als die des ersten Hüters zu schreiben.

Ich habe mir immer vorgestellt, dass Bungie in Destiny 3 den eigenen Charakter zum ersten Hüter werden lassen könnte und du auf diesem Barron-Planeten aufwachst und andere Skelette finden musst, um sie wiederzubeleben und die erste Stadt zu bauen. Ich würde es sicher etwas düsterer schreiben als Bungie das tun würde, aber das wäre ein großartiges Projekt.

Matty hat seine Kreativität in die Serie gesteckt – und noch viel mehr Ideen

MeinMMO: Was würdest Du das nächste Mal anders machen?

Matty: Was ich mit dem Rest der Episode anders machen würde, und wenn ich ein weiteres Projekt machen würde, wäre, eine angemessene Finanzierung durch Investoren und Kickstarter zu bekommen, damit wir das Projekt zu dem machen können, was wir uns vorstellen.

Wir wollen, dass es visuell so ansprechend ist wie AAA-Gaming-Cinematics. Die Finanzierung zu sichern, bevor wir anfangen, ist sehr, sehr wichtig.

MeinMMO: Hast Du noch ein paar abschließende Worte für unsere Leser?

Matty: Ich möchte ein riesiges Dankeschön für all die Unterstützung aussprechen, die wir erhalten haben. Wenn man ein Jahr lang an so etwas arbeitet, ist man sehr unsicher, wie es ankommen wird und ob die Leute es mögen werden. Ich bin so dankbar für die ganze Unterstützung. Wenn ihr investieren und Teil der nächsten Episoden sein wollt, haben wir ein Formular auf unserer Website Dreambiganimations.com, da wir uns derzeit mit Investoren treffen, um mit den restlichen Episoden zu beginnen. Wir sehen uns bald wieder!

MeinMMO: Herzlichen Dank, Matty für diese tollen Einblicke in Dein Projekt. Wir sind schon sehr gespannt auf Episode 2 und Deine weiteren Destiny-Projekte.

Wo kann man sich die erste Folge von “Ace” ansehen? Neben beim Teaser könnt ihr euch die erste Folge der Mini-Serie direkt auf dem YouTube-Kanal von Average Matty ansehen. Dort werden dann auch die Episoden 2, 3 und 4 der Serie veröffentlicht.

Was sagt ihr zum Projekt von Matty? Gefällt euch die Idee und habt ihr euch die erste Folge bereits angeschaut? Dann hinterlasst uns gerne eure persönliche Meinung dazu in den Kommentaren.

Was das aktuelle Gameplay von Destiny 2 angeht ist aktuell auch einiges los. Bungie verriet erst vor Kurzem, dass es radikale Systemverbesserung zu Lightfall live bringen wird:

