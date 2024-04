Destiny 2: Entwickler zollt Respekt, nachdem der erste Spieler den „unmöglichen“ Horden-Modus solo meistert

Der neue Horden-Modus in Destiny 2 schmeißt die Hüter in viele Runden, in denen sie um ihren Loot kämpfen dürfen. Fans sollten den Modus zu dritt bestreiten, doch ein Spieler wollte es wissen und schaffte den Schwierigkeitsgrad „Legend“ komplett allein.

Was ist das für ein Modus? In Destiny 2 können Spieler seit dem 9. April den kostenlosen Horden-Modus aus „Into the Light“ zocken. Dieser heißt Ansturm und schmeißt die Hüter auf verschiedene Maps, in denen sie Generatoren verteidigen und Feinde besiegen müssen. Je mehr Runden überlebt werden, desto mehr Loot springt dabei für die Hüter schlussendlich heraus.

Der Modus besitzt aber zwei Schwierigkeitsstufen und der schwierigste von beiden hat es echt in sich. Während schon Dreiertrupps daran scheitern, schaffte ein Hüter diesen solo.

Ihr habt Gameplay zu „The Final Shape“ verpasst? Dann haben wir genau den richtigen Trailer für euch:

Spieler wird sogar vom Entwickler gratuliert

Was hat der Spieler geschafft? Xeneris, ein eher unbekannter Hüter der Destiny-Szene hat als erster die schwierigste Stufe von „Ansturm“ solo gemeistert und das in weniger als 1 Stunde, 30 Minuten und 39 Sekunden. Er nutzte dabei einen Jäger mit der dem Fokus „Nachtpirscher“ und bewältigte so 50 Runden.

Seine Errungenschaft wurde von namhaften Spielern wie Gladd gewürdigt und sogar einer der wichtigen Designer des Ansturm-Modus meldete sich zu Wort. Noah Lee, einer der Entwickler, die für den Modus „Ansturm“ verantwortlich waren, verkündete, dass die Schwierigkeit „Legend“ nicht solo machbar wäre. Doch nachdem Xeneris das widerlegt hatte, lenkte Noah Lee ein.

Er würdigte die Errungenschaft von Xeneris und gratulierte ihm zu seinem Sieg mit folgenden Worten: „Ich werde diese Spielerbasis nie wieder unterschätzen. Ich erteile hiermit die höchste Ehre: Du bist dieser Typ“.

Destiny 2 ist bekannt für seine talentierten Spieler: In Destiny 2 gibt es viele Talente, die verschiedene Aktivitäten meistern können und das unter den absurdesten Bedingungen. Ob es nun Raids oder Dungeons sind, die meist für mehrere Spieler ausgelegt sind, gibt es Hüter wie Esoterickk, die diese Aktivitäten solo bestreiten und das auf den schwierigsten Schwierigkeitsgraden.

Sie zeigen damit, dass mit viel Übung und Disziplin alles möglich ist und man nur Geduld haben muss. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis der erste Spieler den harten Modus von Ansturm allein meistert.

