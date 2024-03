Im neuen Modus von Destiny 2 müsst ihr 50 Gegnerwellen mit Fallen und Geschützen abwehren

Destiny 2 lässt euch in „Into the Light“ in der letzten Stadt kämpfen und Gegnerwellen abwehren. Das hat Bungie zum neuen Modus verraten.

In Destiny 2 wird es vor dem Release der letzten großen Erweiterung „The Final Shape“ ein kostenloses Update geben. Das Update stellt Bungie in drei Livestreams vor. Der erste Livestream lief am 19. März 2024 und thematisierte einen neuen Modus namens Onslaught.

Destiny 2 erhält Horden-Modus mit bis zu 50 Wellen

Was ist das für ein Modus? Der neue Modus heißt Onslaught und wird ein Horden-Modus. Das heißt, ihr müsst einen bestimmten Punkt, eine Art Generator, verteidigen und am Leben bleiben. Währenddessen greift euch eine Gegnerwelle nach der anderen an.

In der normalen Variante erwarten euch lediglich zehn Wellen, doch in der „Challenge“-Version des Modus müsst ihr mit bis zu 50 Wellen rechnen. Diese Version unterteilt sich wiederum in die Schwierigkeitsgrade „Standard“ und „Hart“.

Die Stärke der Gegner steigt zudem mit jeder Welle immer weiter an und der Standort des Generators wechselt ebenfalls. Auch die Gegnertypen variieren. Während des Entwickler-Streams kämpften die Hüter beispielsweise erst gegen Gefallene, dann gegen die Schar.

Unter den verschiedenen Gegnertypen, die ihr innerhalb der 50 Wellen bekämpfen müsst, sind auch Champions und Bossgegner. Ihr müsst also durchaus einen geeigneten Build mitbringen, um die Herausforderung zu bestehen.

Es gibt leider noch kein Gameplay-Video zu „Onslaught“, aber ihr könnt euch mit dem Trailer zu The Final Shape die Zeit vertreiben.

Hüter können Geschütze und Fallen platzieren

Was zeichnet den Modus spielerisch aus? In Onslaught dürft ihr euch natürlich auf das klassische Destiny-Gameplay freuen. Damit ihr eine Position angemessen verteidigen könnt, wird es Geschütze und eine Art Stolperfalle geben. Diese müsst ihr allerdings neu „kaufen“, wenn sie von Gegnern zerstört werden.

Während ihr die Wellen überlebt und Gegner niederstreckt, werdet ihr Schrott sammeln. Mit diesem Schrott könnt ihr dann innerhalb des Modus besagte Fallen und Geschütze kaufen und platzieren. Außerdem könnt ihr sie im Verlauf der Wellen auf höhere Stufen upgraden, damit sie auch gegen stärkere Gegner standhalten.

Während der ersten Wellen könnt ihr auch noch problemlos eure besiegten Mitspieler wiederbeleben. Im Challenge-Mode werdet ihr jedoch irgendwann einen Punkt erreichen, an dem eine Wiederkehr nicht möglich ist.

Wie sieht es mit dem Loot aus? Es wird innerhalb des Modus alle zehn Wellen Kisten geben, die Loot ausspucken. Wie genau dieser Loot aussieht, wollten die Entwickler allerdings noch nicht verraten. Mehr Informationen dazu wird es dann im nächsten Livestream geben.

Was wissen wir zu den Maps? Im Entwickler-Livestream wurde Onslaught in der letzten Stadt gespielt. Die Map war eine veränderte Version der PvP-Karte „Innenstadt“.

Die Entwickler gaben während des Streams aber auch bekannt, dass es mehrere Maps geben wird, auf denen ihr Onslaugth spielen könnt. Welche genau dabei sind, ist ebenfalls unklar.

Das kostenlose Update und den Horden-Modus kann Destiny 2 aktuell wirklich gut gebrauchen: Destiny 2 hatte auf Steam noch nie so wenige Spieler: Im Vergleich zu 2023 fehlen 3 von 4 Spielern