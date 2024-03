Destiny 2: Spieler nennen die Hüter-Spiele 2024 ein Desaster und das hat mehrere Gründe

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was haltet ihr vom Event? Habt ihr euren Spaß trotz bekannter Modi und Belohnungen oder macht ihr einen großen Bogen drum und zockt lieber andere Spiele wie Helldivers 2? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

In der Zwischenzeit bekommt das Everversum zwei neue Rüstungs-Sets. Das eine im passenden Hüter-Spiele-Look und das andere im Design der Gjallarhorn. Zudem gibt es noch eine weitere exotische Variante des Hoverboards, die man permanent nutzen kann, während das kostenlose Hoverboard am üblichen Grind und FOMO gekoppelt ist.

Destiny 2: Season of the Wish – Guardian Games All-Stars Trailer

Was sind die Hüter-Spiele? Die Hüter-Spiele sind in Destiny 2 ein wiederkehrendes Event , die den Olympischen Spielen gleichen. Alle drei Klassen, Jäger, Warlock und Titanen, treten gegeneinander an. Es werden Punkte gesammelt, um dann die beste Klasse des Jahres zu küren. Als Ansporn werden neue Waffen und Ressourcen genommen, die Spieler durch Aufträge grinden können.

In Destiny 2 laufen derzeit die Hüter-Spiele 2024 und bieten den Spielern die Möglichkeit herauszufinden, welche Klasse die Beste ist. Eine Tradition, die jährlich stattfindet, doch Fans sehen das Event als Desaster an und das hat gleich mehrere Gründe.

