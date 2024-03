Destiny 2: Server Down für Patch 7.3.5.2 – Alle Patch Notes und Infos

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das sind aktuell alle Informationen zum heutigen Update. Falls es unvorhergesehene Änderungen gibt, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Schaut also gerne wieder vorbei. Bis dahin empfehlen wir diesen Artikel über Destiny 2 auf MeinMMO: Destiny 2 hatte auf Steam noch nie so wenige Spieler: Im Vergleich zu 2023 fehlen 3 von 4 Spielern

Was steht in den Patch Notes? Eine vollständige Übersicht aller behobenen Probleme und Verbesserungen wird erst heute Abend oder Nachmittag verfügbar sein, nachdem das Update live gegangen ist.

Folgende Probleme sind bekannt: Auch in Saison des Wunsches gibt es viele Probleme, die Spieler zu beklagen haben. Bungie hat einige auf dem Zettel (via bungie.net ), doch es ist nicht bekannt, welche davon behoben werden. Folgende Bugs könnten jedoch adressiert werden:

Das müsst ihr heute wissen: Destiny 2 wird heute einer Wartung unterzogen. Dafür müssen die Server offline gehen, was bedeutet, dass ihr für einige Zeit nicht spielen könnt. Es handelt sich hierbei um eine längere Downtime, die in wenigen Stunden vorüber ist.

Diese Woche erscheint in Destiny 2 das Update 7.3.5.2. Wie lange das Update auf sich warten lässt, wie es mit der Downtime aussieht und was ihr zu den Inhalten wissen solltet, erfahrt ihr hier.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to