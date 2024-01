Destiny 2 überrascht Fans: Lässt euch mit „Rivens Wünsche“ aus 3 begehrten Belohnungen wählen

In Destiny 2 können die Spieler mit der Einführung von „Rivens Wünsche“ sechs Wochen lang zwischen drei verlockenden Belohnungskategorien wählen. Dies ist die erste Maßnahme, um die verlängerte Season 23 mit Inhalten zu füllen und die Spieler bei Laune zu halten.

Was hat Bungie angekündigt? Mit „Rivens Wünsche“ kommt eine wöchentliche Quest ins Spiel, die euch auffordert, verschiedene Herausforderungen in der Träumenden Stadt anzunehmen.

Spieler können die Quest jede Woche von Mara Sov in der H.E.L.M. erhalten.

Für die Quest müssen herausfordernde Ziele in der Träumenden Stadt, wie zum Beispiel der Dungeon oder Legendäre Verlorene Sektoren durchquert werden.

Nach Erledigung der Quest erhaltet ihr einen „Wunschtoken“, mit dem ihr euch aus drei Kategorien euren Wunschloot sichern könnt.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte ist die Freiheit und die Art der Belohnung, die ihr durch „Rivens Wünsche“ erhaltet. Ihr könnt nicht nur selbst entscheiden, was ihr haben wollt, das Angebot ist auch außergewöhnlich gut.

6 Wochen lang ganz besondere Belohnungen

Das sind die Belohnungen: Mit „Rivens Wünsche“ habt ihr die Freiheit, eure Belohnungen nach euren eigenen Bedürfnissen und Wünschen auszuwählen. Und die Belohnungen sind zweifellos verlockend, wie Bungie im wöchentlichen „This Week at Destiny“-Blog enthüllt.

Für diese 3 Kategorien könnt ihr euren Wunschtoken ausgeben:

„Letzter Wunsch“-Resonanz

Wählt eine rot umrandete „Letzter Wunsch“-Raid-Waffe (Bauplan-Waffe).

Wählt eine rot umrandete „Letzter Wunsch“-Raid-Waffe (Bauplan-Waffe). Exotics

Wählt ein Exotisches Lightfall-Rüstungsteil.

Wählt ein Exotisches Lightfall-Rüstungsteil. Diverses

Neben Aszendenten-Bruchstücken und Exotischen Chiffren gibt es hier auch die begehrten Waffen-Mementos der letzten beiden Events zu ergattern.

Wie kommt das neue Quest-Angebot an? Durchaus gut. Für Spieler die bereits alle Baupläne für die Waffen aus dem Raid „Letzter Wunsch“ sowie alle Lightfall-Exotics besitzen, sind vor allem die Mementos interessant. Letzteres war während der Events äußerst schwer zu bekommen, sodass dies als eine willkommene Gelegenheit wahrgenommen wird. Dennoch war mancher Spieler etwas enttäuscht.

Ich hatte nicht allzu hohe Erwartungen an diese Wünsche. Aber als jemand, der alle Rüstungs-Exotics und die Bauplan-Waffen von „Letzter Wunsch“ hat, bin ich irgendwie überhaupt nicht interessiert. Klar, mehr Ressourcen zu bekommen ist in Ordnung, und dieser komplett schwarze Shader ist cool. Aber ist das alles? Ich weiß, ich bin in der Minderheit, aber verdammt, ich wünschte (hehehe), es gäbe noch etwas anderes. äußerte sich der Hüter Leonard_Church814

Die Letzter Wunsch-Waffen für die ihr eine rot umrandete Waffe gegen ein Wunschtoken erhaltet.

Andere Spieler, wie Neat_On_The_Rocks, freuen sich dagegen sehr über die Möglichkeit, überhaupt einmal Baupläne für begehrte Raid-Waffen zu erhalten, ohne den Raid dafür spielen zu müssen.

Ich raide nicht genug, um mich jemals damit zu beschäftigen, die [Baupläne] für Raid-Waffen zu farmen. Ich bin so verdammt begeistert von dieser Idee. kommentiert Neat_On_The_Rocks via Destiny Reddit

Das Angebot dieser Questreihe scheint also vor allem für Gelegenheitsspieler eine großartige Möglichkeit zu sein, während Veteranen und Vielspieler etwas enttäuscht sind.

Diese Fragen sind noch ungeklärt: Im Destiny-Reddit wurde zudem darüber diskutiert, ob die Quest einmal pro Account oder einmal pro Charakter verfügbar sein wird. Bungie stellte dazu noch keine weiteren Informationen zur Verfügung.

Momentan gehen wir jedoch davon aus, dass diese Quests und ihre Belohnungen auf euer Konto beschränkt sind und ihr damit nur den vollständigen Bauplan einer Waffe verdienen könnt – sofern ihr noch gar keinen Bauplan-Fortschritt auf den Waffen verdient habt. Dazu noch ein Exotic oder ein Memento.

Wäre die Quest nicht Konto sondern Charakterbasiert, dann hätte man die Möglichkeit, insgesamt 18 Mal eine rot umrandete „Letzter Wunsch“-Raid-Waffe zu erhalten. Dies entspräche insgesamt drei herstellbaren Waffen und einigen weiteren Belohnungen.

Ebenso ist noch die Frage offen, ob auch NewLight -Spieler, die Free2Play im Spiel unterwegs sind und somit eventuell nicht über die entsprechenden Erweiterungen verfügen, die Waffen-Baupläne und Lightfall-Exotics auf diesem Weg erhalten können.

Ab wann sind „Rivens Wünsche“ verfügbar? Ab dem 30. Januar können Spieler die Rivens Wünsche -Quest sechs Wochen lang bei Mara Sov in der H.E.L.M. (Hauptzentrale für Einsatzlogistik und Manöver) erhalten und erledigen, um ihren Wunschtoken zu erhalten.

Neben dieser neuen Questreihe starten am 30. Januar auch die „Triumphmomente 2024“ mit insgesamt 30 Herausforderungen. Damit könnt ihr euch noch den MMXXIII -Titel sowie einige Event-Prämien, wie die neue „Lorbeerhülle“ und den Sparrow „Feuervergoldete Quadriga“ verdienen.

Was haltet ihr von der neuen Questreihe in Season 23? Und welchen Wunsch werdet ihr euch erfüllen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In diesem Artikel verraten wir euch außerdem, was Bungie nach den sechs Wochen noch alles geplant hat: Destiny 2: Saison des Wunsches wird fast 7 Monate dauern: Das ist geplant, um den Shooter lebendig zu halten