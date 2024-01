Nach Entlassungen nennt Bungie genaue Mitarbeiterzahl für Destiny 2, Sony hilft nur aus

Der Entwickler von Destiny 2 hat auf die Spekulationen über seine aktuelle Mitarbeiterzahl reagiert. Spieler hatten sich nach den Entlassungen über die hohe Zahl gewundert. Die Klarstellung wirft ein Licht auf die aktuelle Situation des Studios – auch in Bezug auf den Einfluss von Sony Playstation – und bemüht sich, Missverständnisse zu beseitigen.

Darauf hat Bungie reagiert: Im Jahr 2024 gab Bungie in einer Stellenausschreibung an, dass man nun 1.400 Mitarbeiter habe. Dies entsprach einem Anstieg um 40 % seit den Entlassungen im Vorjahr. Eine Zahl, die viele Spieler verwunderte.

Denn 2023 wurden insgesamt 8 % der Belegschaft entlassen, was rund 100 Mitarbeitern entspricht und die Gesamtbelegschaft von Bungie eigentlich auf etwa 1.000 hätte reduzieren müssen.

Inzwischen hat Bungie die Zahl in der Stellenanzeige auf seiner Karriere-Website aktualisiert. Außerdem nannte der Entwickler gegenüber der Seite forbes die korrekten Zahlen, um weitere Verwirrungen zu vermeiden.

An Destiny 2 arbeiten aktuell mehr als 650 Mitarbeiter

Diese Zahlen legte Bungie offen: Wie der Destiny 2-Entwickler mitteilte, seien „derzeit etwa 1.350 Mitarbeiter beschäftigt, wobei Auftragnehmer oder Sony-Mitarbeiter nicht eingerechnet sind“.

So wurde offiziell bestätigt, dass derzeit mehr als 650 Mitarbeiter an Destiny 2 arbeiten.

Das entspricht rund der Hälfte der Gesamtbelegschaft von 1.350.

Ja, Bungie hat nach den Entlassungen viele Stellen gestrichen, aber man hat weder einen Massenaustausch von Mitarbeitern noch Neueinstellungen vorgenommen.

Wie viel Support kommt von Sony? Dazu teilte man mit, dass Mitarbeiter und Vertragspartner von Sony dem Entwickler durchaus aushelfen. Die Hilfe von außen sei jedoch keine neue Strategie. Dies habe man bereits in der Vergangenheit praktiziert.

Die Spekulation entstand, nachdem ein Designer von Sony PlayStation unbeabsichtigt einige Entwürfe unveröffentlichter Destiny 2-Waffenmodelle mit einem PlayStation-Logo in der Mitte hochgeladen hatte. In der Beschreibung wurde erwähnt, dass diese Waffenmodelle und Texturen von den PlayStation Studios Malaysia stammen. Etwas, das man so zuvor noch nicht gesehen hatte.

Mit wem arbeitet Bungie noch zusammen? Laut thegamepost.com hat Bungie neben seinen internen Auftragnehmern auch mit einer Reihe anderer Unternehmen bei verschiedenen Aspekten der Spieleentwicklung zusammengearbeitet. Dazu gehörten die Produktion von Trailern, In-Game-Clips, Waffen und Rüstungen.

Zu diesen Partnern gehören SkyBox Labs, The Mill, Axis Studio, BOND, Rebound Sound Company, Bear Down Studios, Mind Walk Studios, TRACE Studio, Lakshya Digital, Krakter und mehrere andere.

Die Spieler hoffen, dass die Kooperationen für Destiny 2 von Vorteil sind. Es sei beruhigend zu wissen, dass der Großteil der Entwickler von Bungie weiterhin an Destiny 2 arbeitet und damit an dem im Jahr 2024 für den Entwickler so wichtigen DLC Die Finale Form .

Was denkt ihr über die Entwicklung der Mitarbeiterzahl bei Bungie seit den Entlassungen im Vorjahr? Hat euch die offizielle Klarstellung überrascht oder bestätigt sie eure Vermutungen?