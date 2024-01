Destiny 2 macht Schluss mit eurem Eisenbanner-Frust: Lässt euch ab sofort die Wahl

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was haltet ihr von dieser neuen Freiheit bei der Wahl der Spielmodi im Eisenbanner? Teilt uns gerne eure Meinung mit und lasst uns wissen, welcher Modus euer Favorit ist. Oder wollt ihr euch lieber dem PvE widmen und dort die für viele Spieler schwierigste Aktivität in Season 23 meistern? Destiny 2-Spieler verrät sein Geheimnis, wie er eine Herausforderung meisterte, an der aktuell viele scheitern

Dieses Datum ist jedoch bisher noch nicht bestätigt worden. Ihr solltet euch also nicht fest darauf verlassen, dass es gesichert ein weiteres Eisenbanner-Event geben wird, damit ihr am Ende nicht enttäuscht seid, den Titel oder die Belohnungen verpasst zu haben.

In dieser Eisenbanner-Woche stehen euch Festung und Kontrolle zur Verfügung. Kontrolle wird immer in der Auswahl enthalten sein. Es gibt nur neue Modi, die rotieren.

So wechselt ihr den Modus: Um den Modus im Eisenbanner zu wechseln, klickt ihr im Startbildschirm unten rechts auf den angezeigten Modus. Danach öffnet sich ein weiteres Fenster, wo ihr dann entscheiden könnt, in welches Gefecht ihr euch stürzen wollt.

Was war das Problem im Eisenbanner? Seit der Einführung verschiedener neuer Spielmodi im Eisenbanner-Event gab es in der Destiny 2-Community regelmäßig massive Diskussionen und Unmut über die von Bungie festgelegte Modi-Rotation.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to