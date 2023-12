Destiny 2: 10 seltene Waffen und Vorteile, die ihr niemals löschen solltet

Ready or Not Launch Trailer der 1.0 Version. Das Spiel hat das Early Access verlassen und ist jetzt in der Vollversion auf Steam verfügbar.

Ready or Not Launch Trailer

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Warum ist dieser Vorteil so besonders? Als der Perk „Kopfsucher“ durch Bungie gebufft wurde sind viele 2- und 3-Salven-Pistolen richtig durchgestartet, denn der Vorteil hält 0,55 Sekunden an.

Warum ist die Waffe so besonders? Auf Platz 7 ist erneut eine Pistole, und zwar „Fioritura-59“. Sie ist die einzige Waffe in Destiny 2 die mit „Hüftfeuergriff“ und „Freihand-Srike“ droppt.

Kann man die Waffen noch bekommen? Ja. Bungie hat solche Schmuckstücke in die Legendären-Verlorenen-Sektoren gepackt. Dort könnt ihr euch die Waffe also noch erspielen. Zusätzlich ist sie ab und zu beim Waffenmeister Banshee-44 im Turm erhältlich. Glück also für die Hüter, die diesen Schatz bereits jetzt in ihrem Tresor finden sollten.

Warum ist die Waffe so besonders? Das Impulsgewehr „Psi Hermetic V“ ist die einzige selbstauslösende “Grabstein”-Waffe im gesamten Spiel. Also unbedingt aufheben.

Warum ist das so selten? Auf Platz 9 haben wir die seltene Shotgun-Perkkombi, „Rückholaktion“ und „Röhrenlauf“, die ebenfalls nicht entsorgt werden sollte. Selbst in schwierigen Situationen ist man damit sogar vor Stampfangriff-Kontern sicher und kann trotzdem hart zuschlagen.

Sie können praktisch immer vom Perk profitieren und geben euch stetig maximale Stabilität und eine enorme Zielhilfe. Wenn ihr also einen dieser Schätze im Tresor habt, solltet ihr die Waffe nicht löschen, sondern sie in Season 23 auspacken und mit dem Schießeisen Spaß haben.

Warum ist das so selten? Bungie hat irgendwann die Entscheidung gefällt, dass man den Perk „Tipp mal an“ nicht mehr so oft auf Burst-Pistolen finden kann, weil es unheimlich stark war und bis heute ist. Es gibt derzeit auch nur zwei Pistolen im Spiel, die diesen Vorteil überhaupt besitzen können.

Wenn ihr diese Waffen habt, seid ihr cool: In Destiny 2 steht die Jagd nach starken Waffen und guten Vorteilen, den sogenannten Perks, im Vordergrund. Einige sind durchschnittlich, andere hingegen sind nutzlos. Es gibt jedoch auch einige sehr seltene Waffen und Perks in der Geschichte dieses Spiels, die ihr keinesfalls entsorgen solltet.

Für Spieler von Destiny 2 wird die Zeit bis zum nächsten DLC äußerst lang. Das Ende der Licht- und Dunkelheits-Saga musste verschoben werden. Doch das hat auch sein Gutes. In dieser Zeit könnt ihr Dinge erledigen, wie den Tresor ausmisten oder besondere Schätze farmen. Bevor ihr das tut, solltet ihr vielleicht diese Liste kennen. Sie enthält seltene Waffen-Legenden und Vorteilkombinationen, die sich in Season 23 wirklich lohnen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to